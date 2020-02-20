Corona virüsü son dakika gelişmeleri nedir? Hastalığın tedavisi bulundu mu, ölen kişi sayısında artış var mı?

Corona virüsü için henüz bir tedavi bulunamazken, hastalık şuan için hafifletici yöntemler ile aşılmaya çalışıyor. Virüsün en büyük belirtisi olan yüksek ateş ve nefes alma zorluğu ilk etapta iyileştirilmeye çalışılan özellikler. Yani hastaneye yatan kişilerin nefes almalarını kolaylaştıracak yöntemler uygulanırken, ateş düşürmek için de tedaviler uygulanıyor. Çin'den gelen son dakika bilgilerine göre bünyesi güçlü ve genç kişilerin hastalığı daha kolay yendiği ilk belirgin özellik olarak ortaya çıkıyor.