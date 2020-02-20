Corona virüsü son dakika gelişmeleri nedir? Hastalığın tedavisi bulundu mu, ölen kişi sayısında artış var mı?
Corona Virüsü'nde özellikle geçtiğimiz hafta artan vaka sayısı artık Çin sınırlarını da aşmış durumda. Avrupa'nın bir çok ülkesinde corona virüsü teşhisi koyulan vaka bulunurken, Çin de sağlık çalışanlarının hayatını kaybediyor olması ülke de endişe yaratan konular arasında yer alıyor. Peki son güncel veriler nedir? Corona virüsüne yakalanan vaka sayısında artış var mı? İşte Corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri ve detaylar
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Corona virüsü'nde 20 Şubat Perşembe günü vaka sayısı dünya genelinde 75.727 olurken, hastalığa yakalanan 16.480 kişi virüsten kurtularak iyileşti. 2.128 kişi ise dünya genelinde hayatını kaybetti. Ölümlerin büyük bir kısmı hastalığın meydana geldiği Çin'de ve Wuhan bölgesinde.
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Corona virüsü için henüz bir tedavi bulunamazken, hastalık şuan için hafifletici yöntemler ile aşılmaya çalışıyor. Virüsün en büyük belirtisi olan yüksek ateş ve nefes alma zorluğu ilk etapta iyileştirilmeye çalışılan özellikler. Yani hastaneye yatan kişilerin nefes almalarını kolaylaştıracak yöntemler uygulanırken, ateş düşürmek için de tedaviler uygulanıyor. Çin'den gelen son dakika bilgilerine göre bünyesi güçlü ve genç kişilerin hastalığı daha kolay yendiği ilk belirgin özellik olarak ortaya çıkıyor.
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Çin hükümetince hazırlatılan araştırma, 11 Şubat itibarıyla saptanmış 44 bini aşkın Covid-19 vakasını değerlendiriyor. Sonuçlar salgına yol açan virüsün özellikleri, yayılma hızı ve yolları hakkında yapılan saptamaları büyük ölçüde doğrularken, tam olarak 44 bin 672 vaka hakkındaki bütün detayları içeriyor.
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Bu vakaların yüzde 80,9'unun hastalar tarafından hafif atlatıldığı, yüzde 13,8'inin ağır ve yalnızca yüzde 4,7'sinin çok ağır geçtiği tespit edildi. Genel olarak hastalığa yakalananlar arasında ölüm oranı düşük kalırken, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda ölüm riskinin çok yükseldiği görüldü.
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Hastalığın kadın ve erkekleri de farklı etkilediği anlaşılıyor. Araştırma, erkeklerde ölüm oranının yüzde 2,8 kadınlarda ise yüzde 1,7 olduğunu ortaya koydu. Araştırma ayrıca virüsü aldığı sırada başka bir hastalığı olan kişilerin de ölüm riskinin yükseldiğini tespit etti. Bu konuda en riskli grup kalp rahatsızlıkları olanlar. Onları diyabet hastaları, solunum yolları hastaları ve hipertansiyonu olanlar izliyor.
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Beklenebileceği gibi sağlık personelinin de risk grubu olduğu saptanıyor. Araştırmanın kapsadığı son gün olan 11 Şubat itibariyle 3 bini aşkın sağlık personelinin hastalığa yakalandığı ve bunlardan 5'inin öldüğü kaydedildi.
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CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?
Virüsün sebep olduğu ölümlerin sayısı giderek artarken Türkiye'de henüz bir vaka görülmediği söyleniyor ancak Konya’daki Çinli bir kadının coronavirüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılması “Türkiye’ye de geldi” iddialarına neden oldu. Peki, iddialar doğru mu? Coronavirüsü Türkiye’ye geldi mi?
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Şuan için corona virüsü şüphesiyle çeşitli illerde kontrol edilen hastalar oldu fakat ülkemizde henüz Corona Virüsü'ne rastlanmadı. Sağlık Bakanlığı konu hakkında sık sık açıklamada bulunurken, vatandaşların panik olmasını gerektirecek bir durum olmadığını ve ülkemizde virüse rastlanmadığını yaptıkları açıklamalarda belirtiyorlar.
Konya'da coronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.
Alınan bilgiye göre, Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.
Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.
İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.Sağlık Bakanlığı'nın bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.
Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.