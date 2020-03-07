Haber Giriş: 07 Mart 2020 - 10:09,
Corona Virüsü son dakika: Fransa'da bir Türk hayatını kaybetti.. Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı
Corona Virüsü'nde vaka sayısı 100'i aşarken İtalya ve İran'da alarm verildi ve önemli tedbirler alındı. Fransa'da bir Türk hayatını kaybederken, İtalya'da üniversiteler ve okullarda eğitime ara verildi. İtalya'da futbol karşılaşmalarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi. Corona Virüsü ile ilgili ürküten bir haberde Çinli bilim adamlarından geldi. Yapılan son açıklamaya göre virüs mutasyona uğradı ve iki farklı tip olarak vakalarda yer alıyor. Peki Corona Virüsü'nde son dakika gelişmeleri neler? İşte dünya genelinde son elde edilen verilere göre vaka sayısı ve son dakika haberleri
Corona Virüsü dünya genelinde 102.188 vaka sayısı oluşurken, 57.389 kişi virüsü yenmeyi başardı. Dünya genelinde 3.491 kişi ise hayatını kaybetti.
İran'da son günlerde artan vaka sayısı dikkat çekerken, 3.513 ulaşan vaka sayısının ardından 107 kişi hayatını kaybetti. 739 kişi ise hastalığı atlattı.
Hastalığın ağır sonuçlar verdiği bir diğer ülke olan İtalya'da ise 3.858 kişi de corona virüsü görülürken, 148 kişi hayatını kaybetti ve 414 kişi hastalıktan kurtuldu.
Kovid-19 (Corona Virüsü) mutasyona uğruyor
Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürütmüş, "National Science Review" dergisinde yayımlanan çalışmada alınan Kovid-19 örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildiği kaydedillmişti.
Farklı özellikler gösteren Kovid-19 mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlanırken, S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtilmişti.
Vuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19’un söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi.
Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta Kovid-19’un ilk Çin’de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentindeki vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
TÜRK VATANDAŞI FRANSA'DA HAYATINI KAYBETTİ
Fransa'da Corona Virüs'ten bugün iki kişi daha hayatını yitirdi. Soissons kentinde yaşayan 64 yaşındaki Halil Bıçkı Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Halil Bıçkı'nın emekli olduğu ve aslen Mersin Mut'lu olduğu öğrenildi. Mut ilçesinde hastane ve okul yapımlarında yardımcı olduğu öğrenildi.Öte yandan, Fransız yetkililerin Halil Bıçkı'nın cenazesini aileye vermediği ve tetkiklerin devam edeceği açıklandı.
85 ülkede 100 binden fazla kişide koronavirüs teşhisi... İlk Türk ölümü
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bilançosu ağırlaşıyor. Fransa dün, virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitirenlerden birinin ise Türk kökenli Halil Bıçkı olduğu ortaya çıktı. İşte dünyanın koronavirüs güncesi:
* Solunum yetmezliği nedeniyle cumartesi günü Fransa’da hastaneye kaldırılan 64 yaşındaki Türk kökenli Halil Bıçkı bir dizi teste tabi tutuldu. Tetkikler sonucunda virüse rastlandı. Tedaviye cevap vermeyen ve başka rahatsızlıklarının da bulunduğu ifade edilen Bıçkı, önceki gün yaşamını yitirdi. Fransa, bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin cenazelerinin başka ülkelere nakline izin vermiyor.
‘BU BİR TATBİKAT DEĞİL’
* Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyadaki birçok ülkenin koronavirüs (Kovid-19) krizini yeterli ciddiyetle ele almadığını söylerken, “Bu bir tatbikat değil” uyarısında bulundu. Dünyada 85 ülkede yaklaşık 100 binden fazla kişiye bulaşan koronavirüssalgınının zengin ya da fakir bütün ülkeler için önemli bir tehdit olduğunu söyleyen Ghebreyesus, bütün ülke liderlerine salgına karşı ülke kurumlarını koordine etme tavsiyesinde bulundu.
ABD’DEN 8.3 MİLYAR DOLAR
* ABD Senatosu, salgın ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı kabul etti.
* İran’da yeni tip koronavirüs nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 124’e, vaka sayısı 4 bin 747’ye yükseldi.
LÜKS GEMİYE KARANTİNA
* ABD’nin San Francisco açıklarında demir atan Grand Princess adlı lüks yolcu gemisinden ayrılan 1 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Karantinaya alınan 3 bin 483 kişinin bulunduğu lüks yolcu gemisine koronavirüs test kitleri havadan bırakıldı.
HOLLANDA’DA İLK ÖLÜM
* Hollanda’da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
* Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, B tipi grip salgını nedeniyle ülke genelindeki tüm okul ve üniversitelerin 11 Mart’a kadar tatil edildiğini bildirdi.
* Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da, dün 51 olarak açıklanan vaka sayısı bugün 61’e çıktı.
Tahran'ın yüzde 40'ı koronavirüse yakalanabilir
İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 20 Mart'a kadar başkent Tahran'da yaşayanların yüzde 40'ına bulaşabileceğini söyledi.
Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan İran Ulusal Grip Komitesi Üyesi Mesud Merdani, hükümetin resmi yayın organı İran Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla yayıldığını belirterek, koronavirüsün tespit edilen bir kişi virüsü aynı anda 4 kişiye daha bulaştırabiliyor. 20 Mart'a kadar Tahran halkının yüzde 30 ila 40'ının koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs vakalarının yüzde 80'inin belirti göstermediğini ve bu virüse yakalananların çok azında belirti gözlendiğini dile getiren Merdani, "Koronavirüse yakalanan hastaların bazıları klinik belirti göstermeden 3 ile 5 gün arasında iyileşebilir." diye konuştu.
Öte yandan İran Koronayla Mücadele Merkezi Üyesi Hamid Suri ise virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların aynı şekilde devam etmesi halinde koronavirüs vakalarının mart sonuna kadar devam edeceğini, akabinde son bulacağını söyledi.
Suri, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Salgının kontrol altına alınmasında en önemli faktör sağlık kurallarına uymaktır. Temastan özellikle de yakın temastan uzak durmalıyız. Halk, düğün, taziye ve toplu yemek gibi programlardan uzak durmalı." değerlendirmesinde bulundu.
Tahran'ın yüzde 40'ının virüse yakalanma ihtimalini reddeden Suri, "Salgın yavaş yavaş azalıyor. Eğer etkili adımlar atılmazsa oranlar yükselecektir. Tahran halkının yüzde 40'ının koronavirüse yakalanma ihtimali sıfıra yakındır." görüşlerini paylaştı.
İran'da 2 eyalet koronavirüs nedeniyle girişlere kapatıldı
İran'ın Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı. İran'ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı.
Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hasannejad, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında, kalmak amacıyla eyaletin batısından giriş yapmak isteyen araçlara izin vermeyeceklerini belirtti.
Koronavirüsün daha fazla yayılmasını engellemek için araçların izlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili planın hayata geçirildiğini aktaran Hasannejad, bu uygulama kapsamında Mazenderan'a bağlı kentlerde kalmak amacıyla gelen araçların geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.
Öte yandan, Mazenderan'a bağlı Ramser ilçesi ile Gilan eyaletine bağlı şehirler arasındaki yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, halka okul tatilini fırsata dönüştürüp yolculuk yapmamaları çağrısında bulunarak, salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını belirtmişti.
İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Hüseyin Şeyhulislam (67), bu akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.
ABD Senatosundan Corona Virüsü için 8,3 milyar dolarlık bütçeye onay
ABD'de koronavirüs salgını ile mücadele için istenen bütçe, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek imza için ABD Başkanı Trump'a gönderildi.
ABD Senatosu, Çin'de başlayan ve ABD'de her geçen gün yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için 8,3 milyar dolarlık ek bütçe öngören tasarıyı kabul etti.
Senato Tahsisat Komitesi Başkanı Senatör Richard Shelby ve Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi Başkanı Nita Lowey'nin çarşamba günü belirlenen rakam üzerinde anlaşmasının ardından Senato bütçe tasarısını oylamaya sundu.
Genel Kuruldaki oylamada 1'e karşı 96 "evet" oyu alan söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'dan da geçerek imzalanması için Başkan Donald Trump'ın masasına gönderildi.
Söz konusu 8,3 milyar dolarlık bütçenin federal, eyalet ve yerel halk sağlık kurumlarının koronavirüs salgınına karşı tedavi geliştirmesi, laboratuvar testleri, enfeksiyon kontrolü ve enfekte şahıslarla temas etmiş olabilecek kişilerin izlenmesi için kullanılması öngörülüyor.
Diğer yandan Demokratlar, bütçeden pay alacak özel ilaç firmalarının üretecekleri aşının makul bir fiyattan satılmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler ise bu talebe "firmaları caydırabileceği" gerekçesiyle karşı çıktı.
Senator Paul'dan "hayır" oyu
Öte yandan tasarıya tek hayır oyu veren senatörün Cumhuriyetçi Rand Paul olması dikkati çekti.
Oylama öncesinde açıklama yaparak salgın ile mücadele için ayrılan bütçenin fazla olduğunu ve ülkenin dış yardım hesaplarından karşılanması gerektiğini vurgulayan Paul, Kovid-19'un fazla abartıldığını ima etti. Paul, "Korkumuzun veya aciliyetin sorumsuzca davranmamıza ve aklımızı kaybetmemize sebebiyet vermesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.
Söz konusu tasarı, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylamıştı. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda, Trump'ın söz konusu bütçeyi farklı alanlarda harcayabileceği endişesiyle "sadece Kovid-19 ve benzer salgınlar için harcanacağı" şeklinde bir madde yer almıştı.
Çin’de Corona Virüsü salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 44’e yükseldi
Çin'de son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı. Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 44’e çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, 143 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Bununla birlikte ülkedeki toplam ölü sayısı 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 44’e, toplam Kovid-19 bulaşan kişilerin sayısı 5 bin 737’sinin durumu ciddi olmak üzere 80 bin 552’ye yükseldi.
Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 482’ye, müşahade altına alınanların sayısı 29 bin 896’ya gerilerken, bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 53 bin 726’ya ulaştı.
Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı veya Çin vatandaşı kişilerde saptanan Kovid-19 vakası ise 36 olarak açıklandı.
İtalya'da okullar ve üniversiteler corona virüs nedeniyle kapatılacak
İtalya, corona virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak için ülke çapında tüm okulların ve üniversitelerin kapatılmasını planlıyor.İtalya'daki bazı uluslararası okullar corona virüs salgını nedeniyle kapılarını kapatılacaklarını bildiren mektupları öğrencilerin ebeveynlerine bildirdiler. Öğrenciler online eğitime geçiş yapacak.
İtalya'da kabine okulların kapatılması önerisini görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Eğitim bakanı Lucia Azzolina konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu an için eğitim kurumlarının kapatılması ile ilgili karar verilmediğini ve bilim-teknik komisyonundan bilgi beklendiğini, son kararın ise birkaç saat içerisinde açıklanacağını ifade etti.
İtalya'da corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı.
Ülkedeki Kovid-19 vakalarında bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 3 bin 296, ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 3 bin 858 olduğunu belirtti.
Angelo Borrelli, ölü sayısının düne oranla 41 artışla 148'e ulaştığını bildirdi.
Sivil Savunma Genel Müdürü Borelli, hastalık bulaşıp da iyileşenlerin sayısına da düne göre 138 kişi eklendiği ve toplam sayının 414'e çıktığını ifade etti.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Brescia kentinde bir yenidoğan bebekte yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bu arada, dün önleyici tedbirler içeren 4'üncü Başbakanlık Kararnamesi'ni imzalayan Başbakan Giuseppe Conte, bugün ek bir kararname daha çıkartarak, Bakanlar Kurulu olarak aileleri ve girişimlerini desteklemek üzere 7,5 milyar avro kaynak ayırdıklarını açıkladı.
Öte yandan, ekim ayında yasalaşan İtalyan parlamentosundaki milletvekili ve senatör sayısını 3'te 1 oranında azaltacak olan yasanın yürürlükten kaldırılması için daha önce 29 Mart'ta yapılacağı açıklanan halk oylamasının, Bakanlar Kurulu kararıyla ülkedeki koronavirüs acil durumu nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Dünkü kararnameyle ay sonunda koşulması gereken Roma Maratonu'nun da ertelendiği açıklandı.
Sağlık Bakanı Koca: Numune alınan 1363 vakadan pozitif çıkan olmadı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının 1363 olduğunu belirterek, "Bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, devreye alınan etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığın ülkeden uzak tutulduğunun altını çizerek, "Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin."
Avrupa'nın koronavirüse karşı tedbirleri ağırdan aldığını belirten Koca, "Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta." diye konuştu.
"Numune alınan 1363 vakadan pozitif çıkan olmadı"Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs şüphesiyle numune alınan vaka sayısının 1363 olduğunu belirterek, "Bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı." dedi.
Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.
"Transit yolcu" açıklaması
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.
Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı" Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Dünyaya yayılan Kovid-19'un dün itibarıyla Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde de tespit edildiğini belirten Bakan Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak çok erken dönemde henüz hastalığın ismi bile konulmamışken devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık." diye konuştu.
Bu önlemlere yönelik ilk zamanlarda bazı eleştirilerin yapıldığını dile getiren Koca, fazla tepki verildiğinin öne sürüldüğünü ifade etti.
Fahrettin Koca, bugün gelinen noktada ne kadar yerinde adım atıldığının ortada olduğunu söyledi.
Avrupa'nın almadığı önlemlerin Türkiye'de çok önceden alındığının altını çizen Koca, "Sebebi, insan hayatına verdiğimiz değerdi. Avrupa tedbirleri maalesef ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Bu tavrın dünya insanına bedeli var. Avrupa birkaç yüz sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi. Bu dönemde ayrıca komşu ülkelerde de ağırdan tedbirlerin alınmasıyla her geçen gün koronavirüsle ilgili endişeler artmış oldu ve sınırımıza dayandı." bilgisini verdi.
Bakan Koca, bugün itibarıyla Türkiye'nin pek çok sınır komşusu da dahil 84 ülkede vaka görüldüğünü anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Toplam vaka sayısı 95 bin 572'ye ulaştı, dünya genelinde 3 bin 285 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 411 oldu. Bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azalırken, Çin dışı vaka sayısı giderek arttı. Artan bölgeler İran, Güney Kore, İtalya. İtalya ile Avrupa bölgesinde artabileceği endişesini taşıyoruz."
"Yurt dışına giden dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı"Türkiye'nin bu süreçte koronavirüsle ilgili çok güçlü bir sınav verdiğini ve bunu da başarıyla götürdüğünü vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama devamında maalesef İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerimizin alınması gereken tedbirleri almamış olmaları ve bu tedbirleri ağırdan almış olmaları, halen Avrupa ülkelerinin İtalya ile ilişkilerinde alınmış bir doğru dürüst bir kararın olmadığını, geçişlerin çok rahat yapılabilir olduğunu, Güney Kore ile ilişkilerin devam ettiğini, İran ile yer yer ilişkilerin devam ettiğini... Biz bu anlamda tedbirleri katı almaya devam ettik."
Virüsün Türkiye sınırları içine girmemesi için her tedbirin erken dönemde alındığına değinen Fahrettin Koca, virüsün dış kaynaklı olduğu ve içeride bulunmamasının hastalıkla mücadelede önem taşıdığına dikkati çekti.
Bakan Koca, "Dış kaynaklı olduğunda da sizin ülkenin içine bu virüsün girişini önlemeniz gerekiyor. Bu anlamda her türlü tedbiri ve bu kararları erken dönemde almanız gerekiyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci çok yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Erdoğan'ın, vatandaşın sağlığının önemsenmesi ve bu noktada her tedbirin en üst düzeyde alınması yönünde talimat verdiğini bildirdi.
Bu çerçevede 8 bakanlık ile Bilim Kurulunun önerilerinin karara çevrildiğini ve hızla uygulandığını anlatan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:
"Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Ama komşu ülkelerimizde başta İran olmak üzere, Avrupa ülkelerinde başta İtalya olmak üzere ve her geçen gün diğer ülkelerde yayılan bir salgını görüyoruz. Salgın kapımızda. Hatta ben 'içimizde' dediğimde bunu medyadan farklı algılayanlar olmuştu. Şu anlamda içimizde; Avrupa ile bizim şu an 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu ama diğer ülkelerle olmadı.
Görüyoruz ki 84 ülkede görülmeye başladı ve her geçen gün bu ülkelerin sayısı artıyor. Yani yurt dışına giden ve yurt dışından dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda."
"Avrupa'da ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokmakta" Bakan Koca, başta bu virüsün belirtilerinin kendisini göstermeyebildiğini, termal kameradan geçerken herhangi bir bulgunun olmayabileceğini, muayenesinde bir belirti-bulgu çıkmayabileceğini anlatarak, 14 gün boyunca bunun hastalık olarak ortaya çıkmayabileceğine değindi.
Çıktığı dönemde de sağlık kuruluşuna müracaat edildiğinde ancak tanısının konulabildiğini aktaran Koca, "Dolayısıyla bu anlamda 'içimizde' diye söyledim ve yine bu anlamda her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'daki her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta." uyarısını yineledi.
Fahrettin Koca, bu süreçte vatandaşı daha çok bilgilendirmeye önem verdiklerini dile getirerek, vatandaşların da tüm uyarıları hassasiyetle dikkate almalarını istediklerinin altını çizdi.
Bu virüsle mücadelede en önemli unsurun bulaşıcılığın önlenmesi olduğuna işaret eden ve tedaviyle ilgili yapılabileceklerin standardize edilmiş durumda olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Önemli olan bulaşıcığılı önlemek. Bulaşıcılığı önlemek için de vatandaşımızın sadece belirttiğimiz 5 ülke değil, bunun dışında da yurt dışına mümkün mertebe çıkmaması. Rica ediyorum, yurt dışına gidenler de ülkeye dönüşlerinde mutlaka 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Eğer dışarı çıkmak istiyorlarsa, maskelerini taksınlar. Eğer herhangi bir gribal enfeksiyon bulgusu başlarsa, o durumda yine maskelerini takıp en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Biz vatandaşlarımızla ancak bu mücadeleyi daha başarılı bir şekilde verebiliriz.
Eğer bunlara uyulmayıp kalabalık ortamlara gidilip ve yurt dışına gidenlerin istediği gibi davrandığı bir yaklaşım sergilenir, gripli olanın toplumda istediği ortama girmesi söz konusu olursa, yarın ülkemize virüs girdiğinde biz mücadeleyi yapamayız."
"60-65 yaş üstündekiler mümkün mertebe dışarı çıkmamalı"O nedenle bu dönemde "14 gün kuralı" olarak altı çizilen tedbire uyumun önem taşıdığına işaret eden Bakan Koca, "Yani yurt dışına giden kişilerin dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Çünkü, yaşlılar için daha risk oluşturduğunu biliyoruz. Gençlerde ölüm oranın yüzde 0,2 yani binde 2 olduğunu ama yaşlılarda 60 yaş sonrası 85 ve üstüne doğru bu oranın yüzde 15, hatta yüzde 40'lara doğru yükseldiğini biliyoruz." bilgisini paylaştı.
Koca, bu nedenle gençlerin bu virüsü taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı ve riskli hastalara bulaştırıcılığın yüksek olduğunun altını çizdi.
Bu anlamda vatandaşların çok dikkatli olmaları, yurt dışına gidip ve dönenlerle temastan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Fahrettin Koca, "Mümkün mertebe 14 günlük zaman diliminde bu temaslar olmamalı. Biz ancak bu şekilde mücadeleyi başarılı götürebiliriz." dedi.
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