Corona virüsü son dakika: Avrupa için kritik tarih ve uyarı: Yetersiz kalabilir!

Asker aile üyelerinden de 6 kişinin daha testinin pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada, testi pozitif çıkan asker aile bireylerinin sayısının da 67 olduğu belirtildi. Açıklamada, sözleşmeli personellerden 13'ünün daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.