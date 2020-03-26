Corona virüsü son dakika: Avrupa için kritik tarih ve uyarı: Yetersiz kalabilir!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vaka ve ölüm oranlarında dikkat çeken artış! İngiltere'den yapılan açıklamada, 3,5 milyon antikor testinin "günler içinde" internet üzerinden satışa sunulacağını duyuruldu. Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi'den kritik uyarı! İşte tüm gelişmeler...
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aşarken virüsün bulaştığı kişi sayısı da 450 bine ulaştı.
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Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 503'e yükseldi. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı da 5 bin 210 artarak 74 bin 386'ya çıktı.
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Bir diğer Avrupa ülkesi İspanya'da ise can kaybı 738 artarak 3 bin 434'e çıkarken toplam vaka sayısı 7 bin 937 artarak 47 bin 610'a ulaştı. Ölü sayısının 3 bin 434'e çıktığı İspanya, salgının ortaya çıktığı ve bugüne kadar 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin'i geride bıraktı.
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İran'da ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye yükseldi.
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunduğu ABD'de ise virüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 757 artarak 55 bin 238'e, can kaybı ise 209 artarak 802'ye çıktı.
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Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:
"Fransa 25 bin 233 / 1331, Hollanda 6 bin 412 / 356, Avusturya 5 bin 560 / 31, Portekiz 2 bin 995 / 43, Yunanistan 821 / 22, Polonya 957 / 13, Slovenya 528 / 5, Hırvatistan 442 / 1, Sırbistan 448 / 4."
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FİLİSTİN VE KABO VERDE'DE İLK ÖLÜMLER
Filistin ve Kabo Verde'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşanırken Mali ve Gine Bissau'da ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edildi.
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PRENS CHARLES'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sırbistan'da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 148 Türk vatandaşı tahliye edildi.
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İspanya, NATO'ya bağlı Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezinden (EADRCC) sağlık malzemesi yardımı istedi. Birleşmiş Milletler'in Avusturya'ın başkenti Viyana'daki ofisinde 6 Kovid-19 vakası tespit edildi.
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Can kaybının 1100'e çıktığı Fransa'da, Nancy şehrinde cuma gününden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca Paris Orly Havalimanı'nın da uçuş sayısının azalması nedeniyle 31 Mart'ta kapatılacağı bildirildi.
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Belçika'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türk vatandaşlarının sayısı 4'e yükseldi.
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Polonya'da yabancıların ülkeye girişinin yasaklanmasına ilişkin daha önce alınan karar 13 Nisan'a kadar uzatıldı.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptırdığı ikinci Kovid-19 testi de negatif çıktı. Merkel bugün, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda Kovid-19 salgınını görüştü.
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Karadağ'ın Tuzi şehrinde sokağa çıkmak yasaklandı. Vatikan'ın resmi gazetesi L'Osservatore Romano, baskılarına ara verdi.
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BATI TRAKYA'DAKİ İKİ KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu 77 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından şahsın yaşadığı Mustafçova (Miki) ile yakınındaki Şahin (Ehinos) köyleri 14 gün süreyle karantinaya alındı.
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Yunanistan'da 25 Mart milli günü de sade bir şekilde kutlandı, geleneksel olarak yapılan öğrenci ve asker geçit törenleri iptal edildi.
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Bulgaristan 13 Mart'ta ülkede ilan edilen OHAL uygulamalarının yerine getirilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine mektup göndererek İnsan Hakları Anlaşması'na dair kanun tadili talebinde bulunacak.
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İSRAİL'DEKİ TÜM SİNAGOGLAR KAPATILACAK
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de henüz vaka görülmemesine rağmen 12 ay "acil durum" ilan edildi. Etiyopya salgının önlenmesi için 4 bin civarında mahkuma af çıkaracağını duyurdu. İsrail'deki tüm sinagogların kapatılacağı açıklandı.
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İran'da salgına karşı alınan önlemler kapsamında, şehirlerden çıkışlar ve seyahatler yasaklandı, Tahran'daki fuar alanında 2 bin yataklı geçici bir hastane oluşturuldu.
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KIRGIZİSTAN'DA OHAL BAŞLADI
Kırgızistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen OHAL bugün başladı. Salgının tespit edildiği bölgelerin girişlerine asker, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. OHAL uygulanan bölgelerde 20.00-07.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.
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Özbekistan'da halka açık yerlerde maske takmayan kişilere para cezası uygulanmaya başlandı. Azerbaycan hükümeti, İran'la sınırların kapalı tutulma süresini 20 Nisan'a kadar uzattı. Bazı kurumlar için Nevruz Bayramı tatili de 4 Nisan'a kadar uzatıldı.
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Rusya'da gece kulübü, sinema ve eğlence merkezleri kapatıldı, kafe ve lokantalarda nargile içmek yasaklandı. Ülkedeki tüm çalışanlar, 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde idari izne çıkacak. Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini duyurdu.
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ANTİKOR TESTLERİ SATIŞA ÇIKACAK
İngiltere'de kişilerin yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hiçbir belirti göstermeden ya da hafif belirtilerle atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilmelerini sağlayacak antikor testlerinin yakında internetten satışa sunulacağı bildirildi.
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Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) koronavirüs kriziyle başa çıkmasına yardımcı olunması amacıyla yaptıkları talebe beklentilerin üzerinde olumlu cevap geldiğini söyledi.
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Johnson, "Dün talebimizi dile getirdiğimizde birkaç gün içinde 250 bin gönüllü bulmayı umuyorduk ancak sadece 24 saat içinde 405 bin kişinin çağrıya olumlu cevap verdiğini söyleyebilirim." dedi.
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Gönüllüler, Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik görevlerini devralarak sağlık personelinin Kovid-19 hastalarıyla daha fazla ilgilenebilmelerine olanak sağlayacak.
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ANTİKOR TESTLERİ SATIŞA SUNULACAK
Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Sharon Peacock, parlamentoda yaptığı açıklamada, 3,5 milyon antikor testi aldıklarını bunların "günler içinde" internet üzerinden satışa sunulacağını ifade etti.
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Antikor testleri, vücutta mevcut durumdaki virüsü tespit eden antijen testlerinin aksine, kişinin virüse yakalandıktan sonra bağışıklık geliştirip geliştirmediğini öğrenme imkanı sunuyor.
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İngiltere, bu testlerle virüsü kapıp da hastalanmadan atlatanların bunu öğrenmesiyle herhangi bir endişe duymadan işe gitmelerini sağlamaya çalışıyor. Bu arada, parlamentoda Başbakana Sorular oturumu, parlamenterler arasında yeterli mesafe bırakılması için 30'ar dakikalık 2 ayrı bölüm olarak yapıldı. İlk bölüme katılanlar, salonu boşalttıktan sonra diğer parlamenterler içeri girdi.
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21 YAŞINDA KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan virüsün İngiltere'deki kurbanları arasında 21 yaşındaki Chloe Middleton'ın da olduğu kaydedildi. Genç kadının annesi Diane Middleton, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kızının önceden herhangi bir hastalığı olmadığını belirterek, virüsü hafife alanların yeniden düşünmesi gerektiğini vurguladı.
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ABD'DE KOVİD-19 SALGINI İNTERNET ÜZERİNDEN VASİYETNAMELERİ ARTIRDI
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölü sayısının her gün artmasıyla internet siteleri üzerinden hazırlanan vasiyetnamelerde patlama yaşandığı belirtildi.
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Ülkede öne çıkan çevrimici vasiyetname sitelerinden Gentreo’ya göre, internet üzerinde vasiyetname hazırlayan kişilerde yüzde 143'lük bir artış görüldüğü vurgulanarak, aynı alanda faaliyet gösteren diğer site Trust & Will'de de yüzde 50 artış kaydedildiği bildirildi.
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CNBC'de yer alan habere göre, Gentreo'nun kurucu ortağı avukat Mary Kate D’Sousa, Kovid-19 salgını yayılmaya devam ettikçe insanların kolay ve hızlı bir şekilde vasiyetname oluşturmaya başladığına vurgu yaptı. D’Souse, "Pandemi korkunç bir hale dönüştü, insanların en azından ailelerini ve sevdiklerini korumak için vasiyetnameler ihtiyaç duyulan yapılacaklar listesine girdi." ifadelerini kullandı.
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Trust & Wills kurucu Başkanı Cody Barbo da son iki hafta boyunca kullanıcılarda büyük bir artış gözlemlediklerini belirterek, "Özellikle küçük çocuklu aileler ve 50 yaşın üzerindeki kişiler, salgına yakalanmaları halinde sağlıklarından endişe ediyorlar." dedi.
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KOVİD-19’U "BASİT BİR GRİP” OLARAK NİTELENDİRDİ
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek, virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı” ifadesini kullandı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Bolsonaro, ülkesinin ulusal televizyon programında yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını hafife alan açıklamalarda bulundu. Bolsonaro, halka panik yapmamaları çağrısında bulunarak, "Normale dönmeliyiz. Toplu ulaşım yasağı ve kitlesel ev hapsi, koronavirüs tedbirlerine dahil edilmemeli." ifadelerini kullandı.
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TARİH VERDİ VE UYARDI: YETERSİZ KALABİLİR!
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.
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ECDC, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile İngiltere için Kovid-19'a ilişkin açıkladığı güncel tehdit değerlendirmesinde, söz konusu ülkelerde 204 bin 930 vakanın bulunduğu, 11 bin 810 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
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Bu ülkelerde Kovid-19 vakalarının hızla yayılmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.
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Açıklamada, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve İngiltere'den edinilen bilgiye göre, vakaların yüzde 30'unun hastaneye kaldırıldığı, yüzde 4'ünün ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.
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Hastaneye yatırılma oranlarının 60 yaş üstü kişiler için daha yüksek olduğu aktarılan açıklamada, hastanede bulunanlar arasında ölüm oranlarının yüzde 12 olduğu bilgisi paylaşıldı.
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"SAĞLIK SİSTEMİ KAPASİTELERİNİN YETERSİZ KALMA RİSKİ YÜKSEK"
"Bu ülkelerde gelecek haftalarda sağlık sistemlerinin kapasitelerinin yetersiz kalma riski yüksek" ifadesi kullanılan açıklamada, ülkelerde alınan tedbirlerin Kovid-19'un toplumda yayılma oranını azaltacağı değerlendirmesine yer verildi.
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Açıklamada, "Kapasite artırımı ya da salgının yayılmasının engellenememesi durumunda, Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalır." öngörüsüne yer verildi.
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Çin'deki vakaların yüzde 4'ünün sağlık personelinden oluştuğuna dikkati çekilen açıklamada, Avrupalı yetkililere sağlık personeline gerekli koruyucu kıyafet ve malzemeyi sağlamaları için çağrı yapıldı.
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Açıklamada, aynı zamanda Kovid-19'un sıcak ve nemli havada daha az etkin olacağına dair bilimsel veri olmadığına işaret edildi.
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AB ÜYESİ 9 ÜLKE KORONAVİRÜSE KARŞI ORTAK BORÇLANILMASINI İSTEDİ
Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve Lüksemburg liderleri, yarın yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine odaklanan ortak bir mektup gönderdi.
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Mektupta, koronavirüs salgınının benzeri görülmemiş bir şok olduğu, bununla mücadelenin olağanüstü tedbirler gerektirdiği, AB ülkelerinin sağlık sistemlerini güçlendirmek, temel mal ile hizmetleri sağlamak ve virüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak üzere çalışmalar yürüttüğü bildirildi.
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Avrupa ülkelerinin tamamının virüsün yayılmasını engellemeye yönelik çeşitli kısıtlamalar uyguladığı hatırlatılan mektupta, başarının ülkeler tarafından uygulanan sağlık önlemlerinin zamanlamasına, kapsamına ve koordinasyonuna bağlı olduğu anımsatıldı.
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Mektupta, Avrupa genelinde koronavirüse karşı kapsamlı biçimde bilgi alışverişi yapılması ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi gerektiğine işaret edildi. Koronavirüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerde benzersiz bir yavaşlama olduğu belirtilen mektupta, şu değerlendirmelerde bulunuldu:
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"Temel mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımı ile hayati malzemelerin AB içinde serbest dolaşımını güvence altına almalıyız. Tek pazarın işleyişini korumamız gerekiyor. Virüsü sınırlandırmak için aldığımız olağanüstü önlemler kısa vadede ekonomilerimizi olumsuz etkiliyor. Ekonomik hasarı sınırlandırmak ve sonraki adımları hazırlamak için olağanüstü önlemler almamız gerekiyor."
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Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ve AB Komisyonunun krizin etkilerini azaltacak adımlar attığı anımsatılan mektupta, koronavirüs salgınının neden olduğu zararı gidermek üzere uygulanan politikaların uzun vadeli finansmanına yönelik yeni bir enstrümana ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Mektupta, "Piyasalardan fon toplamak üzere Avrupa tarafından çıkarılacak ortak bir borç enstrümanı üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.
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Söz konusu ortak borçlanma aracının etki göstermesi için yeterli miktara ve uzun vadeye sahip olması gerektiğine dikkatin çekildiği mektupta, fonların üye ülkelerde sağlık sistemine gerekli yatırımları yapmayı, ekonomileri ve sosyal modelleri korumak için uygulanacak geçici politikaları finanse etmeyi amaçlayacağı belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuya ilişkin açıklamasında, bugün Kovid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısının 53 artarak 227'ye ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, 22 sivil personelin daha testlerinin pozitif çıktığı, salgına yakalanan sivil personel sayısının 81'e ulaştığı ifade edildi.
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Asker aile üyelerinden de 6 kişinin daha testinin pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada, testi pozitif çıkan asker aile bireylerinin sayısının da 67 olduğu belirtildi. Açıklamada, sözleşmeli personellerden 13'ünün daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.
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Böylelikle Pentagon bünyesinde koronavirüse yakalananların sayısının 415'e yükseldiği aktarılan açıklamada, testi pozitif çıkan söz konusu personelden 22 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 19 askerin ise iyileştiği ifade edildi.
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ABD HAVA KUVVETLERİ'NDEN SKANDAL "KORONAVİRÜS" PAYLAŞIMI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 50 bini, ölenlerin sayısının da 800'ü geçtiği ABD'de, Hava Kuvvetlerine bağlı Hava Özel Kuvvetler Komutanlığından skandal bir paylaşım yapıldı.
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Komutanlığın Twitter hesabından CV22 Osprey tipi helikopterin fotoğrafının altında, "İçinde CV geçen ancak Covid-19 olmayan başka bir şey daha var: CV22." ifadesi paylaşıldı. Skandal ifadeye tepki yağarken komutanlık paylaşımı kaldırdı.