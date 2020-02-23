Gündem Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 22:12 , / 22 Şubat 2020 - 22:12

Corona virüsü sebebiyle ölüm sayısı yükseliyor! Türkiye ve dünyada Corona virus'te son durum

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen corona virüsünde ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili son dakika gelen bilgilere göre coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 362 kişiye çıktı. Hastalıktan kurtulanların sayısı ise 21.259'a yükseldi. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise toplamda 77 bini geçti. Öte yandan, İran merkezli Mehr Haber Ajansı'na göre ülkede yeni tip koronavirüs saptanan dört kişi hastanede hayatını kaybetti. Türkiye sınırında yer alan İran'da buna ilave olarak 28 kişinin daha karantina altına alındığı bildirildi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alınmıştı. Gemideki 450'sinde ise hastalık ortaya çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği corona virüsü yaygınlaşırken corona virüsü belirtileri de bir kez daha merak konusu oldu. Peki, corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? İşte, Corona virüsüyle ilgili Türkiye ve dünyadaki gelişmeler..