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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 18:45, /

Türkiye ve dünyadan son dakika Corona virüsü haberleri ve Corona tedavisi ile aşısı hakkında gelişmeler! Corona virüsünde vaka sayısı kaç oldu?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye sıçrayan yeni Corona virüsü (Kovid-19) bulaşan kişilerin sayısı hızlı şekilde artarken, ülkeler tedbirlerini aldı ve gelişmelere göre tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Halen ölüme yol açma riski yaklaşık yüzde 3 olarak belirtilen virüsin yayılma hızı ise düşündürüyor. Ülkemizde de dünyadaki gelişmeler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından anlık takip ediliyor ve tedbirler duruma göre güncelleniyor. Tüm bunlar yaşanırken, Çinli uzmanlar, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyarıyor. Dünyda bunlar olurken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Koca, "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" dedi. İşte, tüm dünyayı etkisi altına alan corona salgını hakkında son 24 saatten yaşanan tüm gelişme ve ayrıntılar...

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İlk kez 2019'un Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 'Kovid-19' olarak adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan Corona virüsü, tüm dünyada hızla yayılım alanını genişletirken, ülkemizde de ilk vakalar ve ölüm haberleri gelmeye başladı. Çin, İtalya ve İran'ı yoğun şekilde etkileyen salgın, bu ülkelerin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesi ile Uzak Doğu ülkesinde de etkisini hissettiyor. Corona virüsü milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ederken; ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da salgını önlemek ve etkilerini azaltmak için bir takım önlemler almaya devam ediyor. Tüm çabalara karşın yayılmaya devam eden Corona virüsü, şu anda yüz binlerce kişiyi enfekte etmiş ve binlerce kişiyi ise öldürmüş durumda. Corona bulaşan kişilerin sayısı Avrupa ülkelerinde de artmaya devam ederken, salgının daha fazla yayılmasını engellemek amacı ile aşı ve ilaç çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Öte yandan; sokağa çıkma yasağı ve karantina gibi sert tedbirler de bir biri ardından alınıyor. İşte, Türkiye ve dünyadan son dakika Corona haberleri ve Corona tedavisi ile aşısı hakkında gelişmeler...

2AVRUPADA SON DURUM

AVRUPA'DA SON DURUM

SIRBİSTAN'DA OHAL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek amacıyla 15 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Sırbistan'daki vaka sayısı 118'e yükselirken, ülkede OHAL kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına uymayan 154 kişi gözaltına alındı.

Son 24 saat içinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden gelen 66 Sırbistan vatandaşının da Şid şehri yakınlarındaki karantina bölgesine yerleştirildikleri bildirildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic, alınan tedbirlere uymayan ve ev karantinasında kalmayan kişilerin de farklı şehirlerde oluşturulan karantina bölgelerine götürüleceğini açıkladı.

Sırbistan, saat 08.00 itibarıyla tüm sınırlarını yolcu geçişlerine kaparken, Bakan Stefanovic, "Artık hiç kimse Sırbistan topraklarına giremeyecek. Bu gerekli bir önlem. Biraz katı olabilir ama kendi nüfusumuzu korumak için önemli." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Sırbistan'da bugün yerel saatle 12.00'den itibaren şehirler arası otobüs seferleri de askıya alındı.

BELÇİKA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

AB kurumları ile NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'da ise virüs bulaşanların sayısı 462 artarak 2 bin 257'ye ulaşırken, 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 37 oldu.

Salgına karşı mücadele kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı ülkede, halkın sokağa çıkışlarını denetlemek amacıyla 10 bin polis görevlendirilirken, polisin özellikle deniz kenarına gitmeye çalışanları engellemeyi hedeflediği bildirildi.

Belçika Yabancılar Ofisi, gözaltı merkezlerinde tutulan ve belgesi olmayan 300 sığınmacıyı serbest bıraktığını açıklarken, Sağlık Bakanlığı ise Çin'den ülkeye 500 milyon maskenin getirildiğini ve bu maskelerin hastanelere dağıtılacağını duyurdu.

AB kurumları ise birçok toplantısını Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortama aldı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 26 Mart'ta tüm üyelerle bir Kovid-19 video konferansı yapacağını açıkladı.

Aynı gün yine video konferansla olağanüstü genel kurul düzenleyecek Avrupa Parlamentosunda ise Polonyalı milletvekili Adam Jarubas, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Jarubas, hastanede olduğunu ve kendini iyi hissettiğini söyledi.

Belçika'daki Charleroi Havaalanı da 24 Mart Salı gününden itibaren 5 Nisan'a kadar kapatılacağını duyurdu.

FİNLANDİYA'DA SERT TEDBİRLER

Finlandiya Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Markku Tervahauta, 400 civarında olduğu açıklanan Kovid-19 vaka sayısının aslında 20-30 kat daha fazla olmasından endişe duyduğunu söyledi.

Finlandiya'daki testler tek merkezde yapılırken, yetkililer detaylı bilgi vermekten kaçınıyor.

Öte yandan, Finlandiya'daki OHAL tedbirlerinin yasalara uygunluğu ülkede tartışma konusu oldu. Uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları, OHAL kararnamelerinin anayasaya aykırı olabileceği uyarılarında bulundu.

Bu arada, hükümet mevcut istihdam durumunu korumak ve işletmeleri kurtarmak amacıyla 15 milyar avroluk mali paket uygulama kararı aldı. Devletin, bu mali paketi borçlanarak finanse edeceği bildirildi.

BULGARİSTAN-AVUSTURYA VE YUNANİSTAN'DA SON DURUM

Bulgaristan'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 112'ye çıkarken, "kinin" temelli ilaçların ihracatı yasaklandı. Bu arada, ülkede alınan yeni önlemler kapsamında yaşlıların sadece 05.00-08.00 saatlerinde alışveriş yapmasına izin verilecek.

Avusturya'daki vaka sayısı 2 bin 264'e yükselirken, Başbakan Sebastian Kurz, salgının yayılmasını azaltmak amacıyla 16 Mart Pazartesi günü hayata geçirilen dışarı çıkma kısıtlamalarının 13 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Rudolf Anschober de alınan önlemlerin etkili olmaya başladığını belirterek, virüs bulaşanların büyük bir kısmının durumunun ağır olmadığını ve evlerinde tedavi edildiklerini söyledi.

Çekya Ulusal Kriz Birimi Başkanı Roman Prymula, ülkedeki vaka sayısının 765'e çıktığını açıklayarak, nisan ayının ortasına kadar vaka sayısının 15 bine yükselebileceğini duyurdu.

Vaka sayıları ayrıca Polonya'da 378'e, Slovakya'da 124'e, Hırvatistan'da 113'e, Bosna Hersek'te 69'a, Kuzey Makedonya'da 67'ye, Kosova'da 21'e, Karadağ'da ise 13'e çıktı.

Yunanistan'da 87 yaşındaki bir kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7'ye, Polonya'da virüsten hayatını kaybeden sayısı da 6'ya yükseldi.

3KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI BAŞLIYOR

KOLONYA VE MASKE DAĞITIMI BAŞLIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle maske, kolonya dağıtımına başlanacağını söyledi. Bununla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını Bakan Selçuk açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kolonya ve maske dağıtımının ilk başta Ankara ve İstanbul'dan başlayacağını sonra projenin genişletileceğini söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların tespit edildiğini belirten Bakan Selçuk, 2 milyar liralık yardım dağıtılacağını da belirtti.

4GÜNEY KOREDE ÖLÜ SAYISI 100Ü BULDU

GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 100'Ü BULDU

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 100'e çıktı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore'nin güneydoğusundaki Daegu şehrinde bir günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı da Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 87 artarak 8 bin 652'e yükseldi.

5CORONA VİRÜSÜNDE YENİ BELİRTİLERİ KONUSUNDA ÇİNLİ UZMANLARDAN UYARI GELDİ

CORONA VİRÜSÜNDE YENİ BELİRTİLERİ KONUSUNDA ÇİNLİ UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Binzhou Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli uzmanlar, koronavirüs vakalarının yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu açıkladı.

Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomları konusunda uyardı.

Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları, "American Journal of Gastroenterology" adlı dergide yayımlandı.

Uzmanlar, vakaların yüzde 48,5'inin solunum yolundaki semptomlarla eş zamanlı yaşanan sindirim sistemi sorunlarından şikayetçi olduğunu bildirdi.

Sadece ishalden muzdarip bazı vakalarda ateş veya öksürük bulgusuna rastlanmadığına işaret edildi.

Yine sindirim sistemi şikayetleri bulunan vakalarda, ilk belirtilerin görülmesinden hastaneye kaldırılmaya kadar geçen sürenin, bu şikayetleri olmayanlardan bir buçuk gün daha uzun olduğu (9 gün) kaydedildi.

Çalışmada sadece solunum yolu sıkıntısı bulunan kişilerin daha hızlı iyileştiği gözlemine de yer verildi.

6FRANSADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Fransa'da Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, haftalık yayın yapan Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada, uygulamanın bugünden itibaren başlayacağını söyledi.

Estrosi, 20.00'de market ve eczaneler kapandıktan sonra sağlık ekipleri dışında kimsenin sokağa çıkmak için nedeni bulunmadığını kaydetti.

Fransa'da salı günü itibarıyla ülke genelinde serbest dolaşıma zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesiliyor.

Fransa'da resmi verilere göre, şu ana kadar salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi.

7İTALYA ÇİNİ GERİDE BIRAKTI

İTALYA ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 33 bin 190'a ulaştığını, buna ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 41 bin 35 olduğunu belirtti.

Borrelli, dün 4 bin 25 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 415 artışla 4 bin 440’a çıktığını bildirdi. Sivil savunma yetkilisi, virüsün bulaşmasının stabil olduğunu belirterek, iyileşmelerdeki artışa dikkati çekti.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 427 kişi daha arttığını ve toplam sayının 3 bin 405'e yükseldiğini belirtti.

İtalya bu sayıyla Çin'i geride bırakarak Kovid-19'dan dünyada en çok ölümün görüldüğü ülke haline geldi. Yeni tip koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 242 ölüm kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Rainews24’ün haberinde, koronavirüsle mücadele eden 5 doktorun bugün öldüğü ve yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 13'e çıktığı belirtildi.

8DÜNYA GENELİ EN GÜNCEL RAKAMLAR

DÜNYA GENELİ EN GÜNCEL RAKAMLAR

Corona Virüsü dünya genelinde 200 binin üzerinde vaka sayısına ulaşırken, 244.523 bin oldu. hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 10.031 olurken, 86 bin kişi de tedavi olarak virüsten kurtuldu.

9HIZLI TANI KİTİ 15 DAKİKADA KORONAVİRÜSÜ BELİRLEYECEK

HIZLI TANI KİTİ 15 DAKİKADA KORONAVİRÜSÜ BELİRLEYECEK

Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip Corona Virüsün (Kovid-19) belirlenmesi için daha fazla kişiye daha kısa zamanda test yapılabilmesi amacıyla hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıkladı.

AA muhabirinin konuya ilişkin aldığı bilgiye göre, yerli tanı kiti ile yaklaşık 60 ile 90 dakikada sonuç alınırken, antijenden geliştirilen hızlı tanı kiti ile yaklaşık 15 dakika içinde sonuca ulaşılacak.

Daha kapsamlı olan yerli tanı kitinin kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, daha fazla kişiye test yapılıp izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla hızlı tanı kitinin de uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

İlk olarak halk sağlığı laboratuvarlarında kullanımına başlanan hızlı tanı kiti, ihtiyaç duyulan illerde de uygulanacak.

Yerli tanı ve hızlı tanı kitlerinde ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği ile inceleme yapılıyor.

10AŞI VE TEDAVİDE SON GELİŞMELER

AŞI VE TEDAVİDE SON GELİŞMELER

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson'ın da bulunduğu ilaç şirketleri koronavirüs pandemisine karşı tedavi - aşı çalışmalarında iş birliğine gitme kararı aldı. Alınan karara göre tüm kaynaklar ve test verileri hükümetler ve şirketler arasında paylaşıma açılacak.

Dünyanın en büyük ilaç şirketleri, dünyayı etkisi altına alan Corona virüs pandemisine karşı tedavi ve aşı bulmak için birlikte çalışacaklarını açıkladılar.

Roche, Sanofi Pasteur ve Johnson & Johnson gibi şirketlerden yöneticiler, test kapasitesini artırmaya ve tedavileri geliştirmeye yardımcı olmak için kaynakları ve klinik araştırma verilerini hükümetlerle ve birbirleriyle paylaşacaklarını söylediler. Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu'nun tüm üyeleri bu taahhüdü imzaladı.

DAHA KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Financial Times'ın haberine göre Avrupa İlaç Ajansı, bu hafta başlarında tedavi çalışmalarıyla ilgili uyarıda bulunmuş, 'daha koordineli bir yaklaşım' çağrısının altını çizmişti. Öte yandan Roche CEO'su Severin Schwan, şirketin test kitleri üretimini artırdığını ancak “talebin arzdan çok daha fazla olduğunu” söyledi.

Schwan, "Her ay milyonlarca test mevcut olmasına rağmen, sadece yüksek riskli veya semptomları olanlar test edilmelidir. “Geniş taban” için test henüz mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Schwan ayrıca, "Test kapasitesinde hızlı bir artışın ana bloğu maliyet değil, numuneleri işlemek için gereken altyapı ve insanlar olduğunu" sözlerine ekledi.

YENİ EK ÇALIŞMALAR

Mevcut testlere ek olarak, şirketler daha önce birisinin koronavirüs olup olmadığını belirleyebilecek testi geliştirmek için yarışıyor. Bu, bilim insanlarının hastalığın nasıl yayıldığını ve enfeksiyon ölçeğini daha iyi anlamalarını sağlayacağını düşünülüyor.

Ayrıca düşülen bu sistem, enfeksiyon oranlarını azaltmanın en iyi yollarının belirlenmesine yardımcı olacağı düşünülürken, okulların kapatılması gibi acil durumların ise ne zaman normale döneceğine dair önemli bir rehberlik sağlayabilir.

18 AYLIK SÜRE

Bir aşı veya tedavi sonunda geliştirildiğinde, Uluslararası İlaç Üreticileri ve Dernekleri Federasyonu üyeleri, üretimin mümkün olan en kısa sürede artırılmasına izin verme kapasitesini paylaşma sözü verdiler. Araştırmacılar bir aşının 18 ay içinde hazır olabileceğini umuyorlar.

Yeni ve mevcut ilaçları test etmek için 80'den fazla klinik çalışma devam ediyor. Sanofi Genel Başkan Yardımcısı David Loew, endüstrinin hükümetler ve düzenleyicilerle, özellikle tedariki sınırlıysa, nasıl adil bir şekilde dağıtılacağı konusunda irtibat kurması gerekeceğini söyledi.

Eli Lilly and Company CEO'su David Ricks, "Herhangi bir kararın ulusal sınırları aşması gerekir: bu ulusal bir kriz değil, insani bir kriz” dedi. Ricks aynı zamanda endüstrinin krizin üstesinden gelmek için finansal kaynakları olduğunu söyledi.

11DSÖDEN AŞI AÇIKLAMASI

DSÖ'DEN AŞI AÇIKLAMASI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), corona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

Korona virüsün yankıları sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO), korona virüse karşı dünyada 20 aşı geliştirildiğini duyurdu. WHO’nun Rusya Sorumlusu Melita Vujnovic, korona virüsüne karşı 20 aşının dünya çapında geliştirilmesinin sağlandığını açıkladı. Vujnovic, Novosibirsk’te bulunan Rus vektör biyoteknoloji merkezi tarafından oluşturulan bir aşının testlerinin de başladığını söyledi.

Bilim insanlarının aşının 2020'nin dördüncü çeyreğine kadar kullanıma hazır olacağını umduğunu açıklayan Vujnoviç, WHO’nun da korona virüsle mücadele çalışmalarının ilerleme hızından memnun olduğunu belirtti. Rus yetkili ayrıca çok sayıda klinik ilaç çalışmasının devam ettiğini ve ilk sonuçların önümüzdeki birkaç hafta içinde alınmasının beklendiğini söyledi.

11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü (WHO) korona virüsü salgın hastalık olarak nitelendirdi. Dünya çapında korona virüsünden 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 245 bin 900'den fazla kişide vak'a görüldü.

12ÜNLÜ OYUNCU DA CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

ÜNLÜ OYUNCU DA CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI

Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim de corona virüse yakalandı.Daniel Dae Kim, test sonucunun pozitif olduğunu öğrendikten sonra dizi kadrosuna bir mesaj gönderdi ve Oradaki herkes için, özellikle bunun ciddi olmadığını düşünen gençler için şunu söylemek isterim ki; Bunun ciddi olduğunu bilin. Ve buna dikkat etmezseniz, potansiyel olarak insanların hayatlarını tehlikeye atıyorsunuz demektir. Sevdikleriniz dahil milyonlarca insandan bahsediyorum" dedi.

Daniel Dae Kim, salgın iyiden iyiye yayılmaya başladığında Hawai'deki ailesinin yanına gitmişti. Kim, Lost adlı dizide Jin Soo Kwon karakterini canlandırıyordu.

13İLAÇ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

İLAÇ ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Henüz koronavirüsün bulaşmadığı insanları bağışık kılarak, salgının önünü kesmeyi amaçlayan aşı çalışmaları dışında mevcut vakaları tedavi etmeye yönelik ilaç geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

Çin, Kovid-19 salgının ortaya çıkmasından bu yana ülkede 3 ilacın test edilmesine izin verdi.

Japon Toyama kimya şirketince geliştirilen ve daha önce SARS, Ortadoğu Solunum Yolu Sendromu (MERS) tedavilerinde de kullanılan "Favipiravir" adlı anti-viral ilaç; Guangdong eyaletinin Şıcın kentinde 70 hasta üzerinde denendi.

İlacın hafif vakalarda iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresinin yaygın kullanımına onay verdiği Favipiravir, "geçerliliği tescillenen ilk koronavirüs ilacı" oldu.

Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı bir anti-viral ilacın da salgının ortaya çıktığı Vuhan kentindeki hastanelerde müşahede edilen 761 hasta üzerinde denendiği açıklandı.

Sonuçları, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırmada; ilacın ABD'de yeni tip koronavirüs taşıyıcısı 1 kişi üzerinde de denendiği ve hastanın klinik durumunda iyileşme görüldüğü aktarıldı.

Daha önce Ebola tedavisinde de kullanılan Remdesivir'in klinik deneme sonuçlarının, birkaç haftada açıklanması bekleniyor.

Öte yandan daha önce sıtma tedavisinde başvurulan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki denemelerinin devam ettiği bildirildi.

14ADALET BAKANINDAN CORONA AÇIKLAMASI

ADALET BAKANI'NDAN CORONA AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınına karşı hem personel hem de cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklular için her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Gül, bakanlık girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüsle ilgili cezaevlerinde ne gibi önlemler alındığı yönündeki soruyu yanıtlayan Gül, "Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi ilgili tüm birimlerimizle büyük titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar devlete emanettir ve onların kardeşi gibi ağabeyi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri de ücretsiz bir şekilde verilmektedir" diye konuştu.

'AÇIK GÖRÜŞLER SONLANDIRILDI'

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine açık görüşlerin sonlandırıldığını hatırlatan Gül, "Sadece avukatlar görüşebiliyor, o da kapalı görüş şeklinde yapılıyor. Hem personelimize hem cezaevinde bulunan mahkum ve tutuklulara hiçbir şekilde dışarıdan riskin oluşmaması için her türlü tedbir alınıyor. Maske, eldiven gibi tüm tedarikler yapıldı. Telefon haklarına ilave haklar verildi. İleride atılacak her türlü adımlarla da oradaki vatandaşlarımızın ve personelimizin bu riske bulaşmaması için her türlü tedbirimizi alıyoruz. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" dedi.

15TÜRKİYEDE DÜN NELER YAŞANDI

TÜRKİYE'DE DÜN NELER YAŞANDI?

Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında dün saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı. Etkinliğe, siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi. Bakan Koca, Twitter'dan, saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu.

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.

"LGS ve YKS sağlık koşulları gerektirirse ertelenebilir"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzaktan eğitim derslerinin pazartesi saat 09.00'da başlayacağını belirten Selçuk, "Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde." dedi.

Selçuk, LGS ve YKS'ye ilişkin, "Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı. Herkesin duygusal olarak bir ayarlaması var. Belli aylarda belli bir eşik var ve çocuklarım bu sınava hazırlanırken sadece akademik olarak hazırlanmıyorlar, psikososyal olarak da hazırlanıyorlar. O yüzden bunların hepsini düşünüyoruz, her türlü senaryoya hazırız." dedi.

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakları haftada ikiye çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, çocuk bakım kuruluşlarında, çocukların periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramaları ve kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ayrıca emekli promosyonunda taahhüt şartının ikinci bir duyuruya kadar geçeci olarak kaldırıldığını duyurdu.

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi kapsamında 149 bin 382 iş yerinin, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdiği bildirildi. Ayrıca tedbir kararına uymayan 187 iş yeri tekrar kapatıldı, bunlardan 150'sine idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 37 işletmeci hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanlığı ayrıca 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugün ve Miraç Kandili'nin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'ni, parti olarak yürekten desteklediklerini belirterek, "Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin milletvekillerine bilgi verdi, hastanelerin durumunu ve sağlık altyapısını anlattı.

Koca, bir iki gün içinde, hızlı tanı kitinin devreye girmiş olacağının belirterek, "Çin'de geliştirilen antijen üzerinden hızla sonuç verebilen, tarama amaçlı olan bu tanı kitini bütün illerimize vererek pozitif çıktığında referans laboratuvarımızda doğrulamak üzere bir planlama yaptığımızı, sabah itibarıyla bugün kargoya verilip yarın geleceğini buradan müjdelemek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bilgilendirmenin ardından soruları cevaplayan Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Koca, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı bilgiledirmede, "85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

16BELEDİYELER SU KESİNTİSİ YAPAMAYACAK

BELEDİYELER SU KESİNTİSİ YAPAMAYACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni tip koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri içeren genelge hazırlanarak 81 il valiliğine yollandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede, 11 maddelik bir genelgenin 81 il valiliğine gönderildiği ve sonrasında İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerlerin faaliyetlerinin 16 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici bir süreliğine durdurulduğu anımsatılan genelgede, "İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı iş yerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, bu kapsamda alınan yeni tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;

Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi hususları uygun görülmüştür."

Genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, "Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Genelge'de ayrıca şunlara yer verildi:

"Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi, söz konusu pandeminin daha fazla yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."

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