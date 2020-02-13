Corona virüsü salgınında son durum – Corona virüsü Türkiye’ye sıçradı mı?

8 Şubat Cumartesi günü dünya genelinde 34.917 kişide Corona Virüsü belirlenirken, 724 kişi hayatını kaybetti ve 2.152 kişi de corona virüsünden kurtuldu.



10 Şubat 2020’de paylaşılan güncel verilere bakıldığında Corona Virüsü'nün 40 bin kişiye bulaştığı artan vaka sayısının ardından 3.410 kişinin hastalıktan kurtulduğu ve 910 kişinin de dünya genelinde hayatını kaybettiği gelen son bilgiler arasında yer alıyor..



11 Şubat’ta paylaşılan güncel verilere göre Corona virüsünün bulaştığı kişi sayısında %10'a yakın bir artış gerçekleşerek 43.112 vaka doğrulanırken, 1.018 kişi de hayatını kaybetti. Kurtarılan ve tedavi edilen kişi sayısı 4.099 olarak belirtildi.



12 Şubat Çarşamba günü paylaşılan güncel verilere göre 45201 kişiye virüs bulaşmış durumdadır. 1116 kişi hayatını virüs nedeniyle kaybederken 4975 kişi ise tedavi edilerek kurtarıldı.



14 Şubat Perşembe günü ise Kyodo'daki habere göre, Yokohama Limanı'nda geçen hafta karantinaya alınan 3 bin 700 civarında kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 218'e çıktı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki biri mürettebat 44 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla, ülkedeki vaka sayısının 247'e yükseldiği bildirildi.



Açıklamada, söz konusu 44 kişiden 29'unun Japonya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.- Yaşlılar gemiden daha erken inebilecek.



Halihazırda 3 bin 500'den fazla yolcu ve mürettebat bulunan gemideki karantinanın 19 Şubat'a kadar sürmesi bekleniyor.