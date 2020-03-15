Corona virüsü nedir? Kronik hastalarda raporlu ilaç alımı için corona virüsü değişikliği
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı Türkiye'de alınan tebdirler genişletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen corona virüsü toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alanların sağlık raporlarıyla ilgili de önemli bir değişikliğe gidildi. Corona virüsüne yönelik açıklamalar ve gelişmeler gelmeye devam ederken, corona virüsünün nedir sorusu ve corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenler de gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, corona virüsü nedir, corona virüsünden nasıl korunulur? İşte, kronik hastaların raporlu ilaç alımıyla ilgili o gelişme ve corona virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenler.
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Corona virüsüne yönelik ülkemizde alınan önemler ve corona virüsünün belirtileri, internetten daha sık araştırmaya başladı. Uzmanlar corona virüsüne karşı alınması gereken tedbirleri kişisel hijyen, sık el yıkama, kolonya kullanımı gibi maddeler halinde sıralıyor. Öte yandan, bu önemler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen corona virüsü toplantısında kornik hastalığı olanları ilgilendiren önemli bir karar alındı. Bu karara göre, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alanların 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. İşte, raporlu ilaç alımı için corona virüsü değişikliği ile ilgili alınan o kararın detayları ve corona virüsü nedir sorusunun yanıtını araştıranlar için bilgiler.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
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Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.
Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;
- Hafif veya şiddetli öksürük - Yüksek ateş - Nefes darlığı - Zatürre - Böbrek yetmezliği
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KORUNMA YOLLARI NELERDİR?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
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Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından var olan önlemlere bir dizi yeni tedbirlerin de eklendiği genelgenin hazırlandığı belirtildi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da genelgeye ilişkin, "Yeni tip koronavirüsle mücadelede mevcut tedbirlerimizin sahadaki etkinliğini daha da artırmak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için yeni tedbirlerimizin de yer aldığı genelgemizi gönderdik" dedi.
Sağlık Bakanlığınca gerekli bilimsel çalışmalar yapılarak yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'ye girişinin önemli ölçüde engellendiği belirtilen genelgede, şu sözlere yer verildi:
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"Ülkemiz, bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. Bununla birlikte Bakanlığımız tarafından da hastalığın birden fazla ülkeye yayılmaya başladığı andan itibaren merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarınca gerekli önlemlerin alınması için birçok defa sözlü ve yazılı talimatlarda bulunulmuştur."
Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alanların 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları, bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.
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Bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak.