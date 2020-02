Corona Virüsü nedir, belirtileri neler? Corona virüsü Türkiye’ye sıçradı mı? İşte Corona Virüsü yayılma haritası

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO), 11 milyon nüfuslu Çin'in yedinci en büyük şehri olan Çin, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde tespit edilen Corona Virüsü, gündemdeki yerini koruyor. Can almaya devam eden Corona Virüsü’ne Çin’in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan‘a da sıçradığı öğrenildi. Peki, Corona Virüsü nedir, belirtileri neler? Corona Virüsü hangi ülkeler görülüyor?



