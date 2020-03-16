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Haber Giriş: 16 Mart 2020 - 19:02, /

Corona virüsü nedeniyle nereler kapatılacak? Düğünler iptal mi edildi? İşte, faaliyetleri durdurulan mekanlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yönelik Türkiye'de alınan önlemleri genişletti. Bu kapsam çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu bir genelge göndererek bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi. Alınan karar bugün 24:00 itibariyle geçerli olacak. Son dakika alınan kararın ardından, özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonları olan vatandaşlar nerelerin kapatılacağını araştırmaya başladı. Peki, düğünler iptal mi edildi? Corona virüsü nedeniyle nereler kapatılacak? İşte, coorna virüsü nedeniyle kapatılacak yerler...

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Alınan tebdirler kapsamında Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu ve daha birçok mekanın faaliyetleri durduruldu. Peki, Türkiye'de nereler kapatıldı? İşte, corona virüsü nedeniyle geçisi süreliğine kapatılacak mekanlar.

2İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İL VALİLİĞİNE GENELGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İL VALİLİĞİ'NE GENELGE


İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

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Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

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Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

5STK’ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek

STK’ların genel kurulları, eğitimleri ve toplantıları ertelenecek


Sivil Toplum Kuruluşlarının (Dernek, vakıf ) genel kurulları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek.

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Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

Bakanlık söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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