2020 Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 'Kovid-19' olarak da adlandırılan dünya çapında ölümlere neden olan corona virüsü milyonlarca insanı tedirgin etmeye devam ediyor. Coronaya karşı ülkeler tedbirlerini aldı ve gelişmelere göre tedbirlerini genişletmeye devam ediyor. Tedirginlik yaratan virüse ilişkin doğru bilgi edinilmesi sağlığın korunması için önem taşıyor. Corona virüsünün belirtilerinin neler olduğu ve diğer ayrıntılar da vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, Corona virüsü nasıl anlaşılır, teşhis edilir? Corona virüsünün belirtileri neler koronavirüs tedavisi var mı? İşte, Sağlık Bakanlığının verileri ışığında corona virüsü belirtileri ve diğer bilgiler...



Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüyle ilgili açıklamalar gelirken corona virüsü belirtileri ülkemizde çok sayıda kişi tarafından takip ediliyor. 2019'un Aralık ayından bu yana etkisini giderek arttıran corona virüsü Çin'de yayılım hızını azaltırken, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde hızını artırıyor. Çin ve İran'ın yanı sıra Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) salgınında vaka sayısı artarken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler almaya devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 400 bine yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bini geçti. Günlerdir bu konu nedeni ile diken üstünde olan vatandaşlar da corona virüsünün vücuda girdikten sonra nasıl belirti verdiğini merak ediyor. Corona virüsünün belirtilerinin neler olduğunu araştırıyor. Peki, corona virüsünün belirtileri neler? Corona virüsü nasıl anlaşılır,teşhis edilir?