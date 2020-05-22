Corona Virüsü (koronavirüs) Türkiye ve dünya tablosu 22 mayıs: Kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Covid 19 haritası son bilgiler
Corona Virüsü salgını dünya genelinde 5 milyon vakanın üzerine yükseldi. Amerika ve Rusya virüsü en ağır şekilde geçiren ülkeler arasında yer alıyor. Amerika'da ölüm sayıları hızlı bir şekilde artarken, Rusya'da vaka sayısı tırmanışa geçti. Bu iki ülkeyi son günlerde gelen verilere bakıldığında Brezilya takip ediyor. Ülkemizdeki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıkladı. Ülkemizde düşüşe geçen rakamlar sevindirirken, gözler bayram sonrasına çevrildi. Peki Corona Virüs haritasında son durum nedir? İşte ülkelerden gelen son dakika haberleri ve koronavirüs salgınında son 24 saat gelişmeleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 55 bine ulaştı.
2
Abone Ol
Salgından en fazla etkilenen ABD'de Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 600 bine ulaşırken, can kaybı 95 bin 781 oldu. Ülkede bugüne kadar 371 bin 795 kişi ise sağlığına kavuştu.
3
Abone Ol
İngiltere'de ise vaka sayısı 250 bin 908'e çıktı, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 42 olarak açıklandı.
İngiliz hükümeti, ilaç firması Roche ile antikor testi temini konusunda anlaştığını duyururken, ülkede 20 dakikada sonuç verecek Kovid-19 testleri denenmeye başladı.
4
Abone Ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye Tablosu'ndaki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı; Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.
5
Abone Ol
İtalya'daki can kaybı 32 bin 486'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 228 bin 6'ya, iyileşen sayısı da 134 bin 560'a yükseldi.
Başbakan Giuseppe Conte, salgına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.
Fransa'daki vaka sayısı 181 bin 826'ya ulaşırken, can kaybı 28 bin 215, iyileşen sayısı 63 bin 858 olarak açıklandı.
6
Abone Ol
Brezilya'da can kaybı 19 bin 148'e, vaka sayısı ise 296 bin 33'e ulaştı. Güney Amerika'da salgının merkez üssü haline gelen ülkede 116 bin 683 kişi iyileşti.
Rusya'daki vaka sayısı 317 bin 554'e, ölü sayısı 3 bin 99'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 92 bin 681 olarak kaydedildi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca 2 yeni vaka saptandı, ülkede yıllık meclis toplantıları başladı.
7
Abone Ol
Almanya'da ilk teravih namazı kılındı
Almanya'da ibadete bir süre ara verilen camilerin bazılarında, belirli kurallar çerçevesinde bu yılın ilk teravih namazı kılındı.
Ülkenin Stuttgart kentinde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Kovid-19 önlemlerine karşı düzenleyeceği gösteriye izin verilmedi.
Danimarka'da 11 Mayıs’ta yürürlüğe giren 2. adım genişletilerek müze, tiyatro, sinema, sanat merkezleri, akvaryum, hayvanat bahçeleri ve botanik parklarının açılmasına karar verildi.
8
Abone Ol
Yunanistan'da turizm sezonunun açılmasıyla ülkeye gelecek ziyaretçilere Kovid-19 testi yapılmayacağı ve karantina uygulanmayacağı belirtildi.
Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) virüsle mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirdi.
Tayland'da OHAL uzatıldı
Katar'da halkın Ramazan Bayramı ziyaretlerinden kaçınması istendi. Umman'da, bayram günlerinde kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı açıklandı.
Mısır hükümeti, salgınla mücadeleye destek için devlet memurlarının maaşlarında kesinti yapılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
9
Abone Ol
Meksika'nın başkenti Meksiko'da uygulanan karantina tedbirlerinin 1 Haziran'dan itibaren aşamalı olarak kaldırılacağı bildirildi.
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan 115 hamile kadının 112'sinin bebeğinde Kovid-19 tespit edilmedi.
Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi, olağanüstü halin (OHAL) 31 Haziran’a kadar uzatılacağını açıkladı.
10
Abone Ol
Gazze'deki camiler dezenfekte ediliyor
Gazze Şeridi'nde yaklaşık iki aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazları için açılacağının açıklanmasının ardından, temizlik ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Tunus'ta salgın nedeniyle kapatılan cami, restoran ve kafelerin 4 Haziran'da açılmasının planlandığı bildirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ramazan Bayramı namazı sosyal mesafeye uygun olarak kılınacak ve camilerin içi dolduğu takdirde cemaat, namazı cami avlularında eda edecek.
11
Abone Ol
Nijerya hükümeti, kapasitesinin üzerine çıkan hapishanelerde şimdiye kadar 3 bin 751 mahkumun kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.
Japonya'da Osaka, Kyoto ve Hyogo'da yürürlükte bulunan OHAL şartları kaldırıldı.
Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti.