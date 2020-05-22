Corona Virüsü (koronavirüs) Türkiye ve dünya tablosu 22 mayıs: Kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Covid 19 haritası son bilgiler

İtalya'daki can kaybı 32 bin 486'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 228 bin 6'ya, iyileşen sayısı da 134 bin 560'a yükseldi.



Başbakan Giuseppe Conte, salgına dair önlemleri gevşettikleri bu dönemin ekonomide "motoru yeniden çalıştırma zamanı" olduğunu ve aşı bulununcaya kadar bekleyemeyeceklerini söyledi.



Fransa'daki vaka sayısı 181 bin 826'ya ulaşırken, can kaybı 28 bin 215, iyileşen sayısı 63 bin 858 olarak açıklandı.