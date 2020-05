Corona Virüsü (koronavirüs) son durum risk haritası: Türkiye günlük tablosu 12 Mayıs verileri.. Dünya geneli Covid 19 haritası

DÜNYADA SON 24 SAAT Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 4,3 milyonu geçerken, can kaybı ise 291 bine ulaştı.



Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 82 bin 690'a yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 395 bin, iyileşen sayısı ise 274 bin 902 oldu.Beyaz Saray, salgın nedeniyle yerleşkeye giren tüm gazetecilere günlük olarak virüs testi yapılacağını açıkladı.



New York Valisi Andrew Cuomo, 100'e yakın çocuğun Kovid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen "nadir" görülen bir hastalığa yakalandığını söyledi.



İspanya'da ise salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 920'ye, toplam vaka sayısı 269 bin 520'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 180 bin 470'e ulaştı.İtalya'daki can kaybı 30 bin 911'e, virüs bulaşanların sayısı ise 221 bin 216'e çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 109 bin 39 olarak açıklandı.



Hükümet, tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında daha önce 1 Haziran olarak duyurduğu restoran, bar, kafe ve kuaförlerin açılış tarihini 18 Mayıs'a çekti.İngiltere'de ise Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 692'ye, vaka sayısı ise 226 bin 463'e yükseldi.



Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, parlamentoda yaptığı konuşmada, salgında 42 Londra Ulaşım İdaresi çalışanı, 10 da demiryolları personelinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kovid-19 nedeniyle ölen sağlık ve bakımevi çalışanlarının sayısının da 150'yi geçtiği belirtiliyor.



Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26 bin 991, vaka sayısı ise 213 bin 662 oldu. Ülkede 57 bin 785 kişi ise hastalığı atlattı.