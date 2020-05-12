Corona Virüsü (koronavirüs) risk haritası son durum: Türkiye günlük tablosu 12 Mayıs verileri.. Dünya geneli Covid 19 haritası

Corona virüsü son durum gelişmeleriyle ilgili bilgiler dünyadan gelmeye devam ediyor. Corona virüste son yaşanan gelişmeler, Türkiye ve dünyadan anlık olarak gelmeye devam ederken, Avrupa'da geçtiğimiz haftadan itibaren normalleşme süreci başladı. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Amerika'da ise vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, Rusya'da son haftalarda görülen vaka artışı korkutucu bir hal alıyor. Salgının en çok ölüme sebep olduğu ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede toplam vaka sayısı 220 bini aşarken, yaklaşık 32 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkemizdeki vaka ve ölüm sayısındaki azalma dikkat çekerken Koca, "Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55." dedi. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşen hasta sayısının arttığını ifade etti. Peki Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? İşte Covid 19 risk haritasında dünyadaki son durum ve son 24 saatte güncellenen veriler...



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