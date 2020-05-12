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Dünya
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 18:27,

Corona Virüsü (koronavirüs) risk haritası son durum: Türkiye günlük tablosu 12 Mayıs verileri.. Dünya geneli Covid 19 haritası

Corona virüs Sağlık Bakanlığı günlük tablo bilgileri yayınlanmaya devam ederken, Corona Virüs dünya genelinde 4 milyon vakanın üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 286 bini aşarken, Covid 19'u yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 1.456.493 kişi oldu. Türkiye 11 Mayıs tablosundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındaki açıklası ile birlikte duyurdu. Vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Dünya genelinde corona virüs verileri ve son 24 saatlik veriler güncellendi. Amerika ve İngiltere'deki korkutucu tablo devam ederken, İspanya, İtalya ve Fransa gibi salgının ağır sonuçlar verdiği ülkelerde normalleşme dönemine geçiliyor. Peki 12 Mayıs corona virüs haritasında son veriler nedir? İşte Covid 19 risk haritasında son gelişmeler

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Corona virüsü son durum gelişmeleriyle ilgili bilgiler dünyadan gelmeye devam ediyor. Corona virüste son yaşanan gelişmeler, Türkiye ve dünyadan anlık olarak gelmeye devam ederken,  Avrupa'da geçtiğimiz haftadan itibaren normalleşme süreci başladı. Salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Amerika'da ise vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, Rusya'da son haftalarda görülen vaka artışı korkutucu bir hal alıyor. Salgının en çok ölüme sebep olduğu ülkelerden biri de İngiltere. Ülkede toplam vaka sayısı 220 bini aşarken, yaklaşık 32 bin kişi hayatını kaybetti. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Ülkemizdeki vaka ve ölüm sayısındaki azalma dikkat çekerken Koca, "Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55." dedi. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyileşen hasta sayısının arttığını ifade etti. Peki Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? İşte Covid 19 risk haritasında dünyadaki son durum ve son 24 saatte güncellenen veriler...

 


CORONA VİRÜSÜ HARİTASI ANLIK VERİLERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Corona virüs günlük tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, iyileşen sayısına dikkat çekti. Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.

3TÜRKİYE SON DURUM TABLOSU
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TÜRKİYE SON DURUM TABLOSU

Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sözlerle açıkladı; Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?

4AMERİKADA SON DURUM
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AMERİKA'DA SON DURUM

Salgının en çok etiklediği ülkelerden biri olan Amerika'da 1.347.936 vaka görülürken, hastalığı yenen 232.733 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede toplamda 80.684 kişi hayatını kaybetti.

Salgınla mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.

ABD'deki salgınının merkez üssü konumundaki New York'ta "27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm seviyesi" görüldü.

5İSPANYA SON DURUM
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İSPANYA SON DURUM

İspanya'da Covid 19 son durumunda 227.436 vaka görülüyor. Ülkede son verilere göre 26.744 kişi hayatını kaybetti. 137.139 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Ülkenin yarısı, normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor.

6İNGİLTERE SON DURUM
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İNGİLTERE SON DURUM

İngiltere salgını en ağır geçiren ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Covid 19 salgınında 224.332 vaka bulunan ülkede sadece 1015 kişi sağlığına kavuştu. 32.141 kişi ise hayatını kaybetti.

7FRANSA SON DURUM
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FRANSA SON DURUM

177.547 vakanın bulunduğu Fransa'da 26.464 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 56.835 kişi ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

8İTALYADA SON DURUM
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İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da 219.814 vaka görülürken, 106.587 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu, ülkede 30.739 kişi ise hayatını kaybetti.

9RUSYA SON DURUM
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RUSYA SON DURUM

Corona Virüs salgınında son dönemdeki artış ile dikkat çeken ülkelerden biri olan Rusya'da 232.243 vaka bulunuyor. 43.512 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 2.116 kişi hayatını kaybetti.

10ALMANYA SON DURUM
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ALMANYA SON DURUM

172.626 vakanın bulunduğu Almanya'da toplamda 7.661 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 147.200 kişi ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

11BREZİLYA SON DURUM
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BREZİLYA SON DURUM

Salgının son günlerde artış gösterdiği ülkelerden bir olan Brezilya'da 169.594 kişi corona virüse yakalandı. 67.384 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 11.653 kişi hayatını kaybetti.

12Çinde 14 yeni vaka tespit edildi
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Çin'de 14 yeni vaka tespit edildi

Can kayıpları, Brezilya'da 10 bin 697'ye, Belçika'da 8 bin 656'ya, Almanya'da 7 bin 549'a, İran'da 6 bin 640'a, Hollanda'da 5 bin 440'a, İsveç'te 3 bin 225'e, Meksika'da 3 bin 353'e, Hindistan'da 2 bin 153'e, İsviçre'de 1830'a ve Rusya'da 1915'e yükseldi.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bulunmadığı aktarıldı.

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Belçika'da bugün, hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün kılınırken, bugün de tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.

Polonya'da çeşitli iş yerlerinin yanı sıra otel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi, havaların da güzelleşmesiyle iç turizmde hareketlilik yaşandı.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldıMalezya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.

Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte yeni Kovid-19 vakalarında "şimdiye kadarki en fazla günlük artış" kaydedilidi. Ülkede 887 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı 14 bin 657'ye yükseldi.

Moritanya'da, aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.

Pakistan'da esnaf, iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.

16DÜNYA GENELİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI
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DÜNYA GENELİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

17İspanyanın yarısı ikinci aşamaya geçti
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İspanya'nın yarısı ikinci aşamaya geçti

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e, virüs bulaşanların sayısı da 268 bin 143'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 177 bin 846 olarak açıklandı.

Ülkenin yarısı normalleşmede ikinci aşamaya geçti. İkinci aşamaya geçen şehirlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.

Fransa'da ise can kaybı 26 bin 643'e çıkarken, vaka sayısı 177 bin 423'e, iyileşen sayısı da 56 bin 724'e ulaştı. Ülkede bugün dolaşım serbest hale geldi.

Fransa'da salgın nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

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İran'daki camilerin tamamı bugün açılıyor

Can kayıpları, Brezilya'da 11 bin 207'ye, Belçika'da 8 bin 707'ye, Almanya'da 7 bin 569'a, İran'da 6 bin 685'e, Hollanda'da 5 bin 456'ya, İsveç'te 3 bin 256'ya, Meksika'da 3 bin 465'e, Hindistan'da 2 bin 223'e, İsviçre'de 1834'e ve Rusya'da 2 bin 9'a yükseldi.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı.

İran'da salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin tamamı bugün açılıyor.

Belçika'da mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açıldı.

Avrupa Birliği (AB), salgında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk aşama bugün başladı.

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Rusya'da salgınla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceği bildirildi.

İsviçre'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.

Salgın nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Almanya'da son 24 saatte 6 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybeden Türkler'in sayısı 152'ye yükseldi.

Kanada'da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendiYemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Kovid-19 salgını nedeniyle doktor, hemşire ve hasta bakıcı başta olmak üzere sağlık personeli sıkıntısı yaşanan Kanada’da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi.

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Kırgızistan'da 25 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sona erdi ancak başkent Bişkek ve Oş şehrinin yanı sıra 2 ilçede karantina devam ediyor.

Gürcistan'da ayakkabı ve giyim dükkanları hariç tüm mağazaların faaliyetlerine izin verilirken, başkent Tiflis giriş ve çıkışlara açıldı.

Karadağ'da camiler ibadete açılırken, Hırvatistan ve Çekya'da kafe ve restoranlar faaliyete başladı.

Meksika'da tanınmış bir çete lideri olan Moises Escamilla May, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Hindistan ve Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası taburcu edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, sosyal mesafeyi gözeten dilenciler, uzun çubuklara taktıkları tenekeleri uzatıp para istemeye başladı.

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