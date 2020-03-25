Corona virüsü (koronavirüs) ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama

İYİLEŞEN 2 HASTA VAR Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirterek, "Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu" dedi. Çin'den tedavi için getirilen ilaçla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, "Yoğun bakımda olan 136 hastamıza ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi" ifadelerini kullandı.