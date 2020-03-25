Corona virüsü (koronavirüs) ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin corona virüs gündemine dair açıklama yapan Fahrettin Koca, 2 hastanın taburcu olduğunu belirtti. Soru cevap bölümünde basın mensuplarının sorduğu "Corona virüsü (koronavirüs) ne zaman bitecek? sorusuna yanıt veren Koca, "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor, dünyada herkesin test yaptırması diye bir uygulama yok." dedi. İşte, merakla araştırılan corona virüsü ne zaman bitecek sorusunun son dakika açıklaması.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası,Sağlık Bakanı Koca, gündemde yer alan corona virüsüne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu. diyen Bakan Koca, herkesin merakla araştırdığı "Koronavirüs ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını verdi. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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İYİLEŞEN 2 HASTA VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini belirterek, "Özellikle erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu" dedi. Çin'den tedavi için getirilen ilaçla ilgili de açıklamalarda bulunan Koca, "Yoğun bakımda olan 136 hastamıza ilaç tedavisi başladı. Dozu belli. Ortalaması 1 kutunun 1 hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük kullanım. Bizde şu an hasta sayısı ile önemli bir sayı olduğunu, nasıl fayda sağlandığını önümüzdeki hafta içerisinde daha net konuşabiliriz. 3 750 kutu daha sipariş verildi" ifadelerini kullandı.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Koca, ''sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı'' yönündeki soruya, ''Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak'' dedi.
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CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTECEK?
83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Testi yaptırdığınızda negatif olabilir. Daha özgür hareket edebilir ve 3 gün sonra pozitif çıktığında çevresindekilere bulaştırabilir. Herkes kendisini virüs hastası olarak görüp ona göre önlemli hareket etmelidir. Testte negatif çıkan 4 gün sonra da pozitif çıkabilir. Çünkü hastalığın 4 ila 14 gün arasında kuluçka süresi var. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilirsiniz. Birisinde pozitif çıktıysa ve kimlerle temas ettiyse onları taramak istiyoruz" dedi.