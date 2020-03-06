Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmesi: Corona virüs nedeniyle okulları iptal ettiler, şehirlere giriş çıkışı yasakladılar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İran'da şu ana kadar 107 kişinin canını aldı ve 3 bin 513 vaka tespit edildi. Virüse karşı en fazla kullanılan malzemelerden dezenfekte edici jel, alkol ve maskelerde talep patlaması yaşandı.