Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmesi: Corona virüs nedeniyle okulları iptal ettiler, şehirlere giriş çıkışı yasakladılar!
Gelen son dakika haberine göre, İran'da ölümlere yol açan yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle önlemler üst seviyeye çıkartıldı. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildiği belirtildi. Daha önce İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip Corona virüse (Kovid-19) yakalandığı açıklanmıştı. Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kentlerde dezenfekte çalışmaları sürerken Mazenderan, Fars, İsfahan, Rezevi Horasanı ve Erdebil valilikleri yayınladıkları bildiriyle nevruz tatilinde yolcu kabul etmeyeceklerini, şehirlere girişi engelleyeceklerini duyurdu. Ayrıca, İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, İran'da şu ana kadar 107 kişinin canını aldı ve 3 bin 513 vaka tespit edildi. Virüse karşı en fazla kullanılan malzemelerden dezenfekte edici jel, alkol ve maskelerde talep patlaması yaşandı.
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RUHANİ: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı açıklamada, "Corona virüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de corona virüse yakalandığı duyuruldu.
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FABRİKALAR 24 SAAT ÇALIŞIYOR
İran'da fabrikalar yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) ardından oluşan maske ihtiyacını karşılayabilmek için 3 vardiyayla 24 saat çalışıyor.
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İran'da milyonlarca sağlık ürününü stoklamakla suçlanan 157 kişi gözaltına alındı. Maden, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüm fabrikaların bundan sonra tam kapasite çalışacağını açıkladı.
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Hükümet, talebi karşılayabilmek amacıyla daha önce yasakladığı maske ithalatını da serbest bıraktı.
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Başkent Tahran'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Rabat Kerim ilçesindeki Madaran Tıp Ürünleri Şirketi, maske ihtiyacını karşılayabilmek için 3 vardiya ve 24 saat çalışma sistemine geçen fabrikalardan biri.
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Şirketin Genel Müdürü Zehra Asgari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde kullanılan yaklaşık 40 ürünü ürettiklerini ve bunların başında da maskenin geldiğini söyledi.
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Kum kentinden başlayarak ülkenin tamamına yayılan koronavirüs salgını nedeniyle maskelerin ülkenin bir numaralı ihtiyacı haline geldiğini anlatan Asgari, "Ürettiğimiz maske sayısını birkaç binden 30 bine kadar çıkardık. Tek vardiya çalışıyorduk. Bunu önce 2'ye, sonra talebi karşılayabilmek için 3'e çıkardık." diye konuştu.
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Asgari, halka yardımcı olabilmek için sayıyı daha fazla artırmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
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"Ürettiğimiz maskeleri, eczanelere, hastanelere ya da diğer satış yerlerine vermiyoruz. Ürünlerimizin tamamını sağlık kurumlarına ve ilgili merkezlere teslim ediyoruz. Onlar da ihtiyaç duyulan yerlere dağıtıyor."
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ŞEHİRLERE GİRİŞ ENGELLENECEK
Bu arada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm kentlerde dezenfekte çalışmaları sürerken Mazenderan, Fars, İsfahan, Rezevi Horasanı ve Erdebil valilikleri yayınladıkları bildiriyle nevruz tatilinde yolcu kabul etmeyeceklerini, şehirlere girişi engelleyeceklerini ve turistik yerlerinde faaliyetlerin durdurulacağını duyurdu.
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Meşhed Büyükşehir Belediyesi de, kentte genel tatil ilan edilmesini ve girişlerin kontrol altına alınmasını istedi.
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YETKİLİLER DE TEHDİT ALTINDA
İran'da koronavirüse yakalananlar arasında İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur'un da olduğu 23 milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir de yer alıyor.
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İran'ın önde gelen din adamlarından ve eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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TÜM SPOR FAALİYETLERİ İPTAL EDİLDİ
İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
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İran Spor Hekimliği haber sitesine göre, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durduruldu.
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Söz konusu karara göre, tüm spor müsabakaları ve antrenmanları iptal edilirken, spor merkezleri de kapatıldı.
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20 MART'A KADAR TATİL EDİLDİ
İran'da koronavirüs nedeniyle okullar ve üniversiteler 20 Mart'a kadar tatil edildi.