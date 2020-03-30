Corona virüsü ilacı bulundu mu? Ülkelere göre corona virüsü vaka sayısı ne kadar?

YENİ VAKA SAYISI ARTIŞINDA YARI YARIYA AZALMA VAR Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, 75 bin 528’e ulaşan aktif vaka sayısındaki bugün kaydedilen 1648’lik artış, ülkede karantina uygulanmaya başlanan 10 Mart’tan bu yana görülen günlük en düşük artış oldu.



Borrelli de dün bu artışın 3 bin 815 olduğunu, bugün ise bu sayının 1648’e gerilediğine dikkati çekti



İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi gerektiğini ifade etti.



Bu arada Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 477 bin 359 test yapıldı.



Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde son 24 saatte 458 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.