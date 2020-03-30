Corona virüsü ilacı bulundu mu? Ülkelere göre corona virüsü vaka sayısı ne kadar?
Dünyada etkisini arttıranve küresel pandemi haline dönüşen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü yani Covid 19 ilaç ve aşı çalışmalarında gelinen son durum ülkemizde de takip ediliyor. Corona virüsü tedavisiyle ilgili gelen son bilgilere göre, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini iddia etmişti. Öte yandan, ülkelere göre corona virüsü vaka sayısı da araştırılan bir diğer gündem konudu. Peki, Corona virüsü ilacı bulundu mu? Ülkelere göre corona virüsü vaka sayısı ne kadar? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Corona virüsü ile ilgili son gelen bilgiler çerçevesinde, ilaç ve aşı tedavileri ülkemizde ve dünyada birçok insana umut kapısı araladı. Son olarak Covid 19 tedavisiyle ilgili olumlu gelişmeler gelirken, corona virüsü ülkelere göre vaka sayısı da sıklıkla gündeme geliyor. İşte, corona virüsü güncel vaka sayısı ve corona virüsü aşısı, tedavisi bulundu mu? sorusunun yanıtını araştıranlar için detaylı bilgiler.
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip Corona Virüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini iddia etti.
Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin’in ve Fransa’nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.
Çalışmaların Rusya Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedavi kılavuzuna eklenmesinin önerildiği belirtilen açıklamada, FMBA Başkanı Veronika Skvortsova’nın şu ifadelerine yer verildi:
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"İlaç yüksek seçicilikle koronavirüsün hücre kültürlerindeki sitopatik etkisini bloke eder ve replikasyonunu (kopya edilmesini) önler, Meflokin’in immünsüpresif etkisi ise virüsün neden olduğu yangısal tepkisinin aktivasyonunu önler. Makrolid antibiyotik ve sentetik penisilinlerin eklenmesi sadece ikincil bakteriyel-viral bir sendromun oluşumunu önlemekle kalmayıp, aynı zamanda kan plazması ve akciğerlerdeki antiviral maddelerin konsantrasyonunun arttırılmasını sağlar. Bu, değişen ağırlıktaki koronavirüs enfeksiyonu olan hastalar için etkili bir tedavi sağlayacak."
Açıklamada ayrıca koronavirüsün önlenmesi için de meflokin bazlı etkili ve güvenli bir şema geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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ÜLKELERE GÖRE VAKA SAYISI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 750 bini geçti.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 752 bin 189'a ulaştı.
Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 145 bin 369 vakayla ABD olurken, onu 101 bin 739 vakayla İtalya takip ediyor.
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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 470 vaka kayda geçti. 85 bin 195 vakanın görüldüğü İspanya, 63 bin 929 vakanın görüldüğü Almanya, 41 bin 495 vakanın görüldüğü İran, 40 bin 174 vakanın görüldüğü Fransa, 22 bin 141 vakanın görüldüğü İngiltere, 15 bin 526 vakanın görüldüğü İsviçre, 11 bin 899 vakanın görüldüğü Belçika, 11 bin 750 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 827 vakanın görüldüğü Türkiye, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu. . Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.Salgın nedeniyle dünya genelinde 36 bin 204 kişi hayatını kaybetti.
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İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI TIRMANIYOR
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı toplamda 101 bin 739 olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldi. . Ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 75 bin 528'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 101 bin 739'a çıktığını belirtti.
Borrelli, dün 13 bin 30 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1590’lık artışla 14 bin 620’ye ulaştığını kaydetti. Borrelli, bunun bugüne kadar bir günde kaydedilen en yüksek iyileşen sayısı olduğunu vurguladı.
Angelo Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 812 artarak 11 bin 591'e yükseldiğini bildirdi.
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YENİ VAKA SAYISI ARTIŞINDA YARI YARIYA AZALMA VAR
Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, 75 bin 528’e ulaşan aktif vaka sayısındaki bugün kaydedilen 1648’lik artış, ülkede karantina uygulanmaya başlanan 10 Mart’tan bu yana görülen günlük en düşük artış oldu.
Borrelli de dün bu artışın 3 bin 815 olduğunu, bugün ise bu sayının 1648’e gerilediğine dikkati çekti
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, kısıtlamaların bir süre daha sürmesi gerektiğini ifade etti.
Bu arada Sivil Savunma verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 477 bin 359 test yapıldı.
Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakaların görüldüğü Lombardiya Bölgesel Yönetiminin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera da bölgelerinde son 24 saatte 458 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
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İKTİDAR ORTAĞI PARTİNİN LİDERİ İYİLEŞTİ
Ülkede iktidar ortağı olan merkez soldaki Demokratik Partinin lideri Nicola Zingaretti, 7 Mart’ta Kovid-19 kaptığını açıkladıktan sonra bugün iyileştiğini duyurdu..
Zingaretti, kendisi için zor günlerin geride kaldığını, 23 gün süren ev karantinasının ardından peş peşe yapılan iki testin negatif çıktığını açıkladı.Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi
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İNGİLTERE'DE ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi.Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.