Corona virüsü hava yoluyla bulaşır mı? Koronavirüs nasıl bulaşır? İşte corona virüsü ilk belirtileri ve enfekte aşaması
Küresel pandemi haline dönüşen ve her geçen gün dünyaya hızla yayılmaya devam eden, covid 19 yani corona virüsüyle ilgili gelişmeler gelmeye devam ederken, en fazla araştırılan konuların başında gelen 'Corona virüsü belirtileri nasıl başlar?' başlığına yönelik uzmanlar görüşlerini paylaşıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve yetkililer sıklıkla corona virüsü bulaşma yolları hakkında değerlendirmeleri paylaşırken, son zamanlarda, koronavirüsün nasıl bulaştığı, özellikle corona virüsün hava yolu ile bulaşıp bulaşmadığı da gündeme geldi. İşte, Corona virüsü hava yoluyla bulaşır mı? Koronavirüs nasıl bulaşır? sorularının yanıtına yönelik, corona virüsü ilk belirtileri ve enfekte aşaması hakkında bilgiler.
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Ülkemizde alınan korona virüsü önemleri kapsamında, Sağlık Bakanlığı vatandaşların bilinçlenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Toplumsal olarak 'corona virüsünden korunmak için yapılması gerekenler'le ilgili bilgiler gelmeye devam ederken, 'korona virüsü belirtileri nasıl başlar? ve 'corona virüsü hava yolu ile bulaşır mı?' sorularının cevabı gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü son yaptığı açıklamada, Covid-19'un hava yolu ile bulaşıp bulaşmadığını değerlendirdi. İşte, corona virüsü bulaşma yolları ve belirtileri hakkında detaylar.
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CORONA VİRÜSÜ HAVA YOLU İLE BULAŞIR MI?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) kişilere hava yoluyla bulaşmadığını açıkladı.DSÖ'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, koronavirüsün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi. Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.
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'BİR METRE KURALI ÖNEMLİ'
Açıklamada ayrıca, virüsten korumak için kişilerin diğer insanlarla aralarına bir metre ‘fiziksel mesafe’ koymaları ve birbirleriyle temastan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunulurken; yüzeylerin sürekli dezenfekte edilip, sık sık el yıkamanın önemi vurgulandı.
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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Coronavirüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda, semptomlar orta dereceli ya da şiddetli olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar; ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Burun akıntısı, coronavirüste bildirilmemiştir. Bu nedenle, burun akıntısı olmadan öksürük ve solunum güçlüğü ve ateş gözlendiğinde kesinlikle kalabalık yerlerden uzak durmak ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna baş vurmak çok önemlidir. Ciddi coronavirüsü vakalarında ise zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana gelir.