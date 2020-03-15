Corona virüsü haritası anlık ve canlı! Corona Map Türkiye ve dünya istatistikleri
Corona virüsü anlık ve canlı harita ile takip edilmeye devam ediliyor. Dünya genelinde şu ana adar 156 bin 396 kişiye enfekte olan Corona virüsü, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve oradan pek çok ülkeye sıçramıştı. Corona virüsü harita bilgilerine göre 15 Mart sabah saatleri itibariyle 3 bin 85 kişinin hayatını kaybettiği Çin'in ardından en büyük kayıp ise İtalya'da yaşandı. İtalya'yı 611 kişi ile İran takip etti. İşte, anlık ve canlı Corona virüsü harita bilgileri ve istatistikleri
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Anlık ve canlı takip edilebilen Corona virüsü haritası, ülkelerin anlık enfeksiyon bulaşma sayıları ile birlikte ölüm, tedavi verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Johns Hopkins Üniversitesi tarafından sağlanan veriler, birkaç saatte bir güncelleniyor. Şu ana kadar 73 bin 968 kişinin tedavi edildiği bilgisinin yer aldığı harita üzerinde, 5 bin 833 kişinin ise virüs dolayısıyla hayatını kaybettiği paylaşılıyor. İşte, anlık ve canlı Corona virüsü haritası bilgileri
ANLIK VE CANLI CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Corona virüsü için anlık ve canlı harita takibini gerçekleştirmek ve en son haberleri okumak için aşağıdaki sayfaya tıklayabilirsiniz.
Gürcistan havayolları ile yapılan yeni ortak mutabakat kapsamında, karşılıklı uçuşların durdurulması kararı, 20 Mart'a ertelendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirler çerçevesinde, daha önce alınan "14 Mart 24.00'e kadar karşılıklı uçuşları durdurma kararı"nı erteledi.
Açıklamada, "Gürcistan havayolları ile yeni yapılan ortak mutabakat kapsamında karşılıklı uçuşları durdurma tarihi 20 Mart 2020 lokal saat ile 24.00'a ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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Irak'ta 8 vilayet daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak amacıyla sınırlarını giriş çıkışlara kapatma kararı alırken ülkede sınırları kapatılan vilayet sayısı 11'e yükseldi.
Zikar, Babil, Meysan, Necef, Basra, Divaniye, Vasıt ve Kerkük valileri tarafından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla başında bulundukları kentlerin sınırlarının kapatıldığı bildirildi.
Vilayet sınırlarının kapatılma süreleri iki günden bir haftaya kadar değişkenlik gösterirken bir kısmının ise ikinci bir emre kadar kent sınırlarının kapalı tutulacağı belirtildi.
Vatandaşların dolaşımına getirilen sınırlamayla Kovid-19'un yayılmasına engel olunmasının hedeflendiği açıklandı.
Güneydeki Basra vilayetinin Kuveyt ve İran sınır kapılarının da yolcu ve mal girişlerine de tamamıyla kapatıldığı belirtildi.
Kerbela, Erbil ve Süleymaniye vilayetleri de geçen hafta sınırlarını kapatma kararı almıştı.
Ninova vilayetinde ise sokağa çıkma yasağı getirildi.
Irak'taki son resmi verilerde, Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 110 kişi olduğu; bunlardan 24'ünün iyileştiği, 10 kişinin ise öldüğü kaydedildi.
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ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.
Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.
Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım." ifadesini kullandı.
Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.
Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.
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ABD’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 2 bin 700'ü geçtiği ve ölü sayısının ise 58'e yükseldiği bildirildi.
Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı güncel rakamlara göre ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Cumartesi sabah saatlerinde 49 olarak bildirilen ölü sayısı aynı gün akşam saatlerinde 58 olarak güncellendi.
Gündüz saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölümü açıklayan New York eyaletinin ardından, başkent Washington DC ile komşu olan Virginia eyaletinde ve Louisiana eyaletinde de koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin gerçekleştiği kaydedildi.
- İngiltere ve İrlanda da "yasak listesine" eklendi
Öte yandan ABD yönetimi, Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatleri askıya aldığı yasak listesine İngiltere ve İrlanda'yı da eklediğini bildirdi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Schengen bölgesi ülkelerinin tamamını kapsayan yasak listesine İngiltere'deki vaka ve ölümlerin artması sebebiyle bu ülkeyi ve İrlanda'yı da eklediklerini bildirdi.
Diğer yandan Beyaz Saray'daki tüm görevlilerin ve medya mensuplarının düzenli olarak virüse karşı ön tedbir kapsamında "ateşlerinin ölçülmesine" başlandığı açıklandı.
Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ateş ölçüm uygulamasının Mike Pence dahil herkesi kapsadığı ve ateşi 100F (37.8C) üzerinde olan kişilerin şüpheli kabul edileceği bilgisi yer aldı.
- 16 eyalette okullar kapandı, ücretsiz yemek dağıtımı sorunu baş gösterdi
ABD’de koronavirüsle mücadele kapsamında şu ana kadar 16 eyalette ilk ve orta dereceli okulların kapandığı bildirildi.
Söz konusu okulların kapanması, bu okullarda "yemek desteği programından" faydalanan dar gelirli ailelerin çocuklarının kahvaltı ve öğle yemeklerine erişmesini ciddi şekilde zorlaştırdı.
New York ve Los Angeles gibi yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde ücretsiz ya da indirimli yemek desteği alan yüz binlerce çocuğun okulların kapanmasıyla zor durumda kaldığı, bu çocukların evlerine yemeklerin nasıl ulaştırılacağı konusundaki tartışmalar ulusal medyaya yansıdı yansıdı.
Yerel yetkililer, acele ile alınan okul kapatma kararları neticesinde yemek desteğinin söz konusu dar gelirli ailelere nasıl ulaştırılacağı konusunda hazırlıksız yakalandıklarını ifade ediyor.
ABD'de ana okulu ile 8. sınıf arasında eğitim gören 50 milyon ilköğretim öğrencisinden yaklaşık 22 milyonu, günlük beslenmeleri için ücretsiz ya da indirimli yemek destek programına ihtiyaç duyuyor.