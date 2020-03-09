Haber Giriş: 09 Mart 2020 - 15:58,
Corona Virüsü hakkında tüm süreçler.. Corona virüs aşısı bulundu mu? Uzman doktor açıkladı!
Corona Virüsü ile ilgili son durum merak edilirken, vaka ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa bir süre içerisinde salgın sağlık problemi haline gelen ve aynı oranda endişe yaymaya devam eden koronavirüs sebebiyle pek çok ülkede ölümler yaşanıyor. Virüs sebebiyle Çin’in ardından özellikle Güney Kore, İran ve İtalya alarmda. Corona virüsü aşısı ve tedavisi heyecanla beklenirken Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Balçiçek İle Doktor Can Kurtaran’ programına konuk olan Prof.Dr. Canan Ağalar, Corona Virüsü nedir?, Koronavirüsünden korunma yolları nelerdir?, Korona virüsü belirtileri nelerdir? Corona Virüsü nasıl önlenebilir? gibi merak edilen pek çok soruyu yanıtladı. İşte, koronavirüsü ve korunma yöntemleriyle ilgili merak edilenler.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü hastalığı tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin'den sonra ölümcül virüsten en çok etkilenen ülkeler arasında olan İtalya ve İran geliyor. Türkiye'de henüz bir vakaya rastlanmazken salgından korunmanın yolları konusunda vatandaşlar sürekli bilgilendiriliyor. Peki ‘Corona Virüsü belirtileri nelerdir?’, ‘Koronavirüsünün tedavisi var mı?’, ‘Virüsten korunma yolları nelerdir?’, ‘Corona aşısı bulundu mu?’, Türkiye’nin Corona virüsü ile ilgili aldığı önlemler nelerdir? İşte, tüm dünyayı alarma geçiren korona virüsü ile ilgili merak edilen sorular ve cevapları.
2
Koronovirüs belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Belirtileri;
- Hafif veya şiddetli öksürük
- Yüksek ateş
- Nefes darlığı
- Zatürre
- Böbrek yetmezliği
Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Nasıl teşhis konulur?
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.
Koronovirüsüten korunma yolları neler?
-Hijyen kurallarına uyma
- Öksürme sırasında ağız ve burun tek kullanımlık bir mendil ile kapatılmalıdır. Mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
- El yıkama (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile)
- Temas etmeme, tokalaşmama
- Hasta olan kişilerin maske takması
- Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.
- Hasta olan kişiler mutlaka evde istirahat etmelidir
- Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti olan kişiler mutlaka bir hekime danışmalı ve seyahat geçmişi bilgilerini paylaşmalıdır.
5
Corona Virüsü nasıl önlenebilir?
Virüs alındıktan sonra hücre içine girmektedir. Kişi sağlıklı ise, beslenme ve uykusuna dikkat ediyor ise bu hastalığı vücut hafif geçirip atlatabilir. Seyahatten dönen kişiler ise mümkünse evden dışarı çıkmamaya gayret göstermeli, tuvaletlerini ayırmalı veya düzenli olarak dezenfekte etmelidir. Ayrıca, bu mevsimlerde düzenli olarak pencereyi açarak evleri havalandırmak gerekmektedir.
Corona Virüsü neden Türkiye’de görülmüyor?
28 bilim insanından bulunduğu, ‘hastalığın ülkemize gelmemesi için ne yapılabilir?’ konusunda bir kurul oluşturuldu. Bu konuda sık sık toplantılar yapılıyor. Alınan önlemler ise şöyle;
- Coronavirüsü hastalığın ortaya çıktığı ülkelere uçak seferlerinin kapatılması,
- Ticari ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi
- Havaalanlarında ateş taraması
- Yüksek ateş görülen kişilere gerekli tetkiklerin yapılması
- Sağlık personellerinin rehberden aldığı tanı ve tedavi eğitimi
Diğer ülkeler de hastalığı önemsemeli ve tedbir almalıdır. Salgının Çin’den sonra en sık görüldüğü yerler; Güney Kore, İtalya ve İran olarak bildirildi.
7