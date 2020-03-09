Corona Virüsü hakkında tüm süreçler.. Corona virüs aşısı bulundu mu? Uzman doktor açıkladı!

Kimler risk grubunda? En çok kimlerde görülüyor? Çinden gelen verilere göre;

- 0-9 yaş çocuklar için risk bulunmuyor

- İleriki yaşlarda ölüm oranı artmaktadır

- 40 yaşın altı için koronavirüsünden ölüm oranı gripten daha düşüktür

- 50 yaş üstü ve ek hastalığı olan (kalp-damar, şeker, akciğer, kanser hastalığı) olan kişilerin yakalanma riski daha yüksektir



Güncel verilere göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 98 bin, bu virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 300. 50 bin’in üzerinde hastalığa maruz kalan kişilerin %80’i ise hafif geçirmektedir.