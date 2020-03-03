Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 10:17,
Corona virüsü durdurulamıyor! Corona virüs belirtileri, aşısı, korunma yolları ve son durum
İtalya, Güney Kore ve İran'da ölü sayısı artarken corona virüsü birçok ülkede daha tespit edildi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı 3117'ye yükseldi. Virüse yakalananları sayısı ise 90 bini geçti. Koronavirüste taburcu olan hastaların sayısı 48017'ye çıktı. Son 1 haftada 20 binden fazla kişinin iyileşmesi ise tedavilerden daha iyi bir sonuç alındığının göstergesi oldu. Hastalık hızla yaygınlaşırken, corona virüsü aşısıyla da ilgili olumlu gelişmeler yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ile ilgili detayları paylaşarak bilgiler verdi. Dünyayı tehdit eden corona virüsü son dakika haberler gelirken, corona virüsünden nasıl korunacağımız ve corona virüsü belirtileri de araştırılmaya devam ediyor. Corona virüsü nedir? sorusunun yanıtından önce corona virüsünde yaşanan son gelişmeleri haberimizde hazırladık. Peki, Corona Virüsü nedir? Corona Virüsü belirtileri ve korunma yolları nelerdir? Aşısı (tedavisi) bulundu mu? İşte dünya genelinde son dakika gelişmeleri ve corona virüsü ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...
Corona Virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, ülkemizde henüz rastlanmış bir vaka bulunmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada vatandaşlara dikkat etmeleri konusunda bir dizi uyarı da bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz." dedi. "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." dedi ve vatandaşlara zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.
YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI
Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz.
Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.
RAPORLU SAYILACAKLAR
Bugüne kadar ülkemizde şu an herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Bugün için bu enfeksiyonu taşıyan, İran ve benzeri ülkelerde olanlar olabilir. Onun için önümüzdeki birkaç gün içinde üç gün beş gün karşınıza çıkabilir. O kişilerle yakın temas içinde olunmamasını, anne babasına bulaştırır, çalışma ortamına bulaştırabilir. Öğrenciyse okulda, yurtta olabilir. Onun için de bugün yayınlamış olacağız bununla ilgili kararı; son 14 günü özellikle bu beş ülkede geçirmiş olan öğrenci veya çalışanların sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık. Bu yazı sağlık kuruluşuna gitmiş olacağız. İran, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçirmiş olanların raporlu sayılabileceklerini ve bu dönemi evlerinde geçirmelerini özellikle ifade etmek istiyoruz.
Bu salgınla mücadele edilir sorun yok. Bir mevsimsel grip gibi düşünelim. Ama bu salgının, bu virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Riskin yaşlı grubunda olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerle, yurt dışı teması olmuş kişilerin kalabalık ortama girmeden, evlerde kendilerine izolasyon uygulamalarını ve sağlık kuruluşlarına müracaat etmelerini istiyoruz. 940 şüpheli vakamız oldu, numuneleri çalışıldı. Tekrarlarla birlikte 1162 çalışılan numune oldu, bunlar içinde pozitif vakamız olmadı.
'CORONA VİRÜSÜ'NDE GÜNCEL VERİLER
Corona Virüsü'nde elde edilen son verilere göre dünya genelinde 89.198 kişide corona virüsü görülürken, bunların 45.175'i tedavi edildi. Toplamda 3.048 kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu hastalığın çıktığı yer olan Çin. Son verilere göre İtalya'da 1.694 kişi, İran'da 978 kişi, Fransa'da 130 kişi ve Almanya'da 130 kişide Corona Virüsü görüldü.
NASA paylaştı! Corona Virüsü öncesi ve sonrası...
Çin'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında halkın evlerine çekilmesi, toplu taşımanın sınırlandırılması ve birçok fabrikada üretimin durması sonrası hava kirliliği azaldı. NASA, Çin'de Ocak ayından itibaren hava kirliliği oranında azalma tespit edildiğini duyurdu.CNN'in haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yayımlanan uydu görüntüleri, 1-20 Ocak tarihlerinde Çin üzerinde yüksek sevilerde seyreden azot dioksitin, 10-25 Şubat tarihlerinde hemen hemen hiç görülmediğini ortaya koydu.
NASA'da görevli bilim insanları, bu düşüşün başta Kovid-19 salgınının patlak verdiği Çin'in Vuhan kenti üzerinde gözlendiğine işaret etti.
Ajansın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli uzmanı Fei Liu, "ilk kez belirli bir olayla bağlantılı böyle geniş bir bölgede bu denli bir azot oksit düşüşü gözlemlediğini" dile getirdi.
Çinli yetkililer, ocak ayında Vuhan'ı giriş ve çıkışlara kapatmıştı. Bunun yanında ülkede salgın nedeniyle halk evlerine çekilirken, birçok fabrika üretimini durdurmuş, toplu taşıma da sınırlandırılmıştı.
Motorlu taşıtlar, enerji santralleri ve sanayi tesislerinden yayılan azot oksit, astım ve solunum güçlüğü gibi solunum yolları rahatsızlıklarına yol açabiliyor.
İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.
Hastalıktan korunmak için İçin Öneriler Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
- Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
- Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
- Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
- Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
CORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
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