Corona virüsü belirtileri ve etkileri nelerdir? Sağlık Bakanlığı yayımladı: İşte Corona virüsü korunma rehberi!
Corona virüsü belirtileri dünyada yaygınlık gösteren virüsün insan sağlığı üzerinde her geçen gün tehdit oluşturmasıyla beraber en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı, sıkça sorulan soruları Corona virüsü belirtileri hakkında bazı bilgiler kamuoyuna duyuruldu. Corona virüsü etkileri ve korunma yöntemleri hakkında detayları paylaşan Sağlık Bakanlığı, corona virüsünün nasıl bulaştığını ve etkilerini paylaştı. Peki, Corona virüsü belirtileri ve etkileri nelerdir? İşte, corona virüsü korunma rehberi ve virüsle ilgili merak edilen bilgiler.
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Corona virüsü tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Etkileri ve belirtileri ile araştırılan Corona virüsü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Sağlık Bakanlığı tarafından da geniş çaplı olarak ele alınmış ve raporlara yansıtılmıştır. Çin kaynaklı olarak ortaya çıkan Corona virüsü, bazı koşullar altında tanımlanabilmektedir. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir ve nasıl önlem alınabilir? İşte, Corona virüsü hakkında sıkça sorulan sorular
CORONA VİRÜSÜ (2019-NCOV) NEDİR?
Yeni Corona virüsü (2019-nCoV), ilk olarak tarih Çin’in Vuhan Eyaleti’nde tespit edilen, solunum yolu hastalığı salgını nedeni olarak tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir.
CORONA VİRÜSÜ (2019-NCOV) NASIL BULAŞIR?
Hasta bireylerin öksürme, aksırma yolu ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Kirli ellerle dokunulan yüzeylerden de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz burun ağıza temas etmek risklidir. Hayvanlarda da hastalık yapması nedeniyle enfeksiyon kaynağı hayvanlarla temas ta önemlidir.
TANISI NASIL KONULUR?
2019 Yeni CORONA VİRÜSÜ tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında yapılmaktadır.
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YENİ CORONA VİRÜSÜ (2019-NCOV) ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEK VEYA TEDAVİ ETMEK İÇİN KULLANILABİLECEK ÖZGÜL BİR İLAÇ VAR MIDIR?
Hastalığa özel bilinen bir tedavisi yoktur, hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır.
Hayır, antibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere etkilidir. Yeni CORONA VİRÜSÜ (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.
YENİ CORONA VİRÜSÜUN (2019-NCOV) KULUÇKA (İNKÜBASYON) SÜRESİ NE KADARDIR?
Virüsün kuluçka süresi 2-14 gündür.
YENİ CORONA VİRÜSÜUN (2019-NCOV) NEDEN OLDUĞU BELİRTİLER VE OLUŞTURDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
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YENİ CORONA VİRÜSÜU (2019-NCOV) KİMLERİ DAHA FAZLA ETKİLER?
Elde edilen veriler doğrultusunda ileri yaş ve eşlik eden hastalığı (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olanlarda, bu virüsün ağır hastalık oluşturma riski daha yüksektir.
TÜRKİYE’DEN BİLDİRİLEN ENFEKTE YENİ CORONA VİRÜSÜ (2019-NCOV) VAKASI MEVCUT MUDUR?
Hayır, ülkemizde Yeni CORONA VİRÜSÜ (2019-nCoV) hastalığı saptanmamıştır.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BU KONUDA YAPTIĞI ÇALIŞMALAR NELERDİR?
Bakanlığımız tarafından hastalıkla ilgili dünyadaki gelişmeler ve hastalığın uluslararası yayılımı yakından takip edilmektedir. Yeni CORONA VİRÜSÜ (2019-nCoV) Bilim Kurulu oluşturulmuştur.
Yeni CORONA VİRÜSÜ (2019-nCoV) hastalığına yönelik Risk Değerlendirme ve Bilim Kurulu toplantıları yapılmıştır. Konunun tüm tarafları (THY, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, gibi tüm paydaşlar) sürece dahil ederek olay takip edilmeye ve toplantılar yapılmaya devam edilmektedir. 7/24 çalışma esasına göre ekip oluşturulmuştur. Ülkemizde, Dünya Sağlık Örgütünün önerileri ile paralel olarak gerekli önlemler alınmıştır. Havalimanları ve deniz giriş noktaları gibi Ülkemizin giriş noktalarında riskli bölgelerden gelebilecek hasta yolcuların tespitine yönelik önlemler alınmış ve hastalık şüphesi varlığında yapılması gerekenler belirlenmiştir. Riskli bölgelere yapılmakta olan uçuşlarla ilgili kısıtlamalar getirilmiştir. Hastalığa yönelik tanı, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlanmıştır. Tespit edilen vakalara yönelik yönetim algoritmaları oluşturulmuştur ve ilgili tarafların görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Rehberde ayrıca vaka görülen ülkelere gidecek veya oralardan gelecek kişilerin yapması gerekenler de yer almaktadır. Sürekli güncellenen bu rehbere ve rehberle ilgili sunumlara, sık sorulan soruların cevaplarına, afiş ve broşürlere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca olası vaka tanımına uyan kişilerden solunum yolu numunesi alınarak numune sonucu çıkana kadar sağlık tesisi koşullarında izole edilmektedir.
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YENİ CORONA VİRÜSÜ (2019-NCOV) AŞISI VAR MIDIR?
Hayır, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.
HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN ÖNERİLER NELERDİR?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
• El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
ÇİN GİBİ HASTA YOĞUNLUĞUNUN FAZLA OLDUĞU ÜLKELERE YOLCULUK YAPMAK ZORUNDA OLAN KİŞİLER HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
• El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
• Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
• Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
• Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
• Seyahat sonrası herhangi bir solunum yolu semptomunuz olursa doktorunuza seyahat öykünüz hakkında bilgi veriniz.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;
• El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
• Çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
ÇİN’DEN GELEN PAKET YA DA ÜRÜNLERDEN CORONA VİRÜSÜ BULAŞMA RİSKİ VAR MIDIR?
Genel olarak bu virüslerin yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.
ÜLKEMİZDE YENİ CORONA VİRÜSÜ HASTALIK RİSKİ VAR MI?
Ülkemizde halen vaka saptanmamıştır. Dünya’daki birçok ülke gibi ülkemizde de vakaların görülme ihtimali bulunmaktadır.
ÇİN’E SEYAHAT KISITLAMASI VAR MIDIR?
Çin’den gelen tüm havayolları uçuşları 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren Şubat 2020 sonuna kadar durdurulmuştur.
TUR ARAÇLARI NASIL TEMİZLENMELİ?
Bu araçların iyi havalandırılması ve standart genel temizliğin yapılması önerilmektedir.
• Araçların, kullanım sırasında, sık olarak taze hava ile havalandırılması sağlanmalıdır. Araç klimatizasyonunda, havanın dışarıdan alınan hava ile ısıtılması ve soğutulması tercih edilmelidir. Araç içerisinde havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalıdır.
• Araçların, standart genel temizliğinin mümkün ise her kullanım sonrasında yapılması önerilmektedir.
• Misafirlerin, kişisel eşyalarını, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için hastalık varlığında dahi bulaştırıcı olması (hastalık yayılımında risk yaratması) beklenmemektedir. Ancak, genel olarak bu tür işlemler sonrasında derhal eller yıkanmalı veya el antiseptiği ile el temizliği sağlanmalıdır.
• Hastalığın yoğun olduğu bölgelerden gelen misafirler bulunması durumunda, misafirler arasında, ateşi olan, hapşırık, öksürüğü olan olur ise, ona maske takılması ve sürücünün de kendini koruması için maske takması tercih edilir. 112 aranılarak bilgi verilmesi ve yönlendirilen sağlık kuruluşuna öncesinde haber verilerek gidilmesi sağlanmalıdır.
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OTELLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için konaklama tesislerinde standart temizlik önlemleri uygundur.El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
Virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için hastanın valizlerini taşıyan kişilere bulaş beklenmemektedir.Erişilebilir yerlere alkollü el antiseptiği konulması uygundur.
HAVAALANI ÇALIŞANLARININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?
Genel enfeksiyondan korunma önlemleri alınmalıdır.El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
Virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için hastanın valizlerini taşıyan kişilere bulaş beklenmemektedir.Erişilebilir yerlere alkollü el antiseptiği konulması uygundur.