Corona virüsü belirtileri ve etkileri nelerdir? Corona virüsü korunma rehberi!

DİĞER ÜLKELERE YOLCULUK YAPACAK KİŞİLER HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPMALI?



Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Corona virüsü (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;



• El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.



• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.



• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).



• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.



• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.



• Çiğ tüketilen yiyecekler yerine pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.



ÇİN’DEN GELEN PAKET YA DA ÜRÜNLERDEN CORONA VİRÜSÜ BULAŞMA RİSKİ VAR MIDIR?



Genel olarak bu virüslerin yüzeylerde kısa süre canlı kalabildikleri için paket veya kargo ile bulaşma olması beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu konuda kısıtlaması yoktur.



ÜLKEMİZDE YENİ CORONA VİRÜSÜ HASTALIK RİSKİ VAR MI?



Ülkemizde halen vaka saptanmamıştır. Dünya’daki birçok ülke gibi ülkemizde de vakaların görülme ihtimali bulunmaktadır.



ÇİN’E SEYAHAT KISITLAMASI VAR MIDIR?



Çin’den gelen tüm havayolları uçuşları 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren Şubat 2020 sonuna kadar durdurulmuştur.



TUR ARAÇLARI NASIL TEMİZLENMELİ?



Bu araçların iyi havalandırılması ve standart genel temizliğin yapılması önerilmektedir.



• Araçların, kullanım sırasında, sık olarak taze hava ile havalandırılması sağlanmalıdır. Araç klimatizasyonunda, havanın dışarıdan alınan hava ile ısıtılması ve soğutulması tercih edilmelidir. Araç içerisinde havanın araç içi dönüşümü kullanılmamalıdır.



• Araçların, standart genel temizliğinin mümkün ise her kullanım sonrasında yapılması önerilmektedir.



• Misafirlerin, kişisel eşyalarını, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, virüs uzun süre cansız yüzeylerde yaşayamayacağı için hastalık varlığında dahi bulaştırıcı olması (hastalık yayılımında risk yaratması) beklenmemektedir. Ancak, genel olarak bu tür işlemler sonrasında derhal eller yıkanmalı veya el antiseptiği ile el temizliği sağlanmalıdır.



• Hastalığın yoğun olduğu bölgelerden gelen misafirler bulunması durumunda, misafirler arasında, ateşi olan, hapşırık, öksürüğü olan olur ise, ona maske takılması ve sürücünün de kendini koruması için maske takması tercih edilir. 112 aranılarak bilgi verilmesi ve yönlendirilen sağlık kuruluşuna öncesinde haber verilerek gidilmesi sağlanmalıdır.