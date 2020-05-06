Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır ve nasıl anlaşılır? Koronavirüs baş ağrısı ve mide bulantısı yapar mı? İşte korona virüs belirtileri
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü nasıl anlaşılır? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir? gibi sorular, ülkemizde corona virüsü hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Uzmanlar, Corona virüsü belirtileriyle ilgili de yeni veriler ortaya koyarken, ancak diğer hastalıklarla benzer belirtilere sahip olan Corona virüsünde kesin yargıya yapılan testlerle varılabiliyor. Corona virüsü belirtileri, Türkiye'de corona virüs gündemiyle beraber araştırılan konuların başında yer almaya devam ediyor. Korona virüs semtomlarıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı değerlendirmelere göre, öksürük ve yüksek ateş corona virüsü belirtilerinin en önemli belirleyicilerinden. 14 güne kadar kuluçka süresi olduğu bilinen Covid 19 yani corona virüsünde baş ağrısının corona belirtisi olup olmadığı son günlerde gündeme gelirken, korona virüsünün nasıl bulaştığı da merak konusu oldu. Peki, korona virüsü belirtileri nelerdir, corona nasıl anlaşılır ve kaç günde ortaya çıkar? Koronavirüs baş ağrısı yapar mı? İşte korona virüs belirti takvimi ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
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Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayyıları güncellenirken, corona virüs belirtileri de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemde yer alıyor. Sosyal izolasyon kurallarının korona virüsüne karşı büyük önem taşıdığını her fırsatta vurgulayan uzmanlar, corona virüsünden nasıl korunuruz? sorusuna yönelik de bilgiler veriyor. Peki, corona virüs kaç günde ortaya çıkar? Corona nasıl anlaşılır? İşte, korona virüsü belirtileri hakkında detaylı bilgiler.
Ülkemizde merak edilen koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
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CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.
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Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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KORONAVİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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Covid 19 korunma yöntemleri neler?
El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
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Corona viruslerin kaynağı nedir ve nasıl bulaşır?
Coronaviruslerin kaynağı hayvanlardır (zoonotik). İlk kaynak hayvanlar olmakla birlikte, sonrasında insandan insana geçen solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilmektedir. Detaylı araştırmalar sonucunda, SARS-CoV'un misk kedilerinden, MERS-CoV'un ise tek hörgüçlü develerden insanlara bulaştığı ortaya çıkmıştır. Henüz insanlara bulaşmamış olan ancak hayvanlarda saptanan birçok coronavirüs mevcuttur. Bulaşma şekli tam olarak bilinmemektedir. Hayvandan insana bulaşma yanında; insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Damlacık yoluyla bulaştığı varsayılmaktadır.AŞISI BULUNDU MU?
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.
Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.
Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.
Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.