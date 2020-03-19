Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüs nasıl bulaşır? İşte koronavirüs ilk belirtileri

"PRİMER" Hastalığın RNA’sını çoğaltmak için üretilen ‘primer’ ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden ‘primer’ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye’de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye’deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu test ücretli değil.



Hastalığın RNA’sını çoğaltmak için üretilen ‘primer’ ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden ‘primer’ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye’de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye’deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu test ücretli değil.