Corona virüsü belirtileri neler? Koronavirüs nasıl bulaşır ve anlaşılır? Korona virüs aşısı bilgileri

CORONA VİRÜSÜ İÇİN ALINABİLECEK BİREYSEL ÖNLEMLER NELER? Bireysel düzlemde Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyeleri şu şekilde:



a. Grip, nezle, zatürre vb. hastalığı olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı



b. Özellikle hasta insanlara temas sonrasında eller sık sık yıkanmalı



c. Kırsal alanlarda yabani hayvanlarla temastan ve ölü hayvan cesetleriyle temastan kaçınılmalı



d. Öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu kapatacak şekilde dirseğimizin iç kısmını kullanılmalı, eğer eller kullanıldı ise yıkanmalı



e. Hastanelerde enfeksiyondan korunma yöntemleri özenle uygulanmalı.



f. Et ürünleri ve yumurtalar iyi pişirilerek yenmeli



g. Canlı hayvan pazarları veya petlerde el hijyeni ve solunum hijyenine dikkat edilmeli.



h. Ellerin göz ağız ve buruna teması en aza indirilmeli.



i. Hasta hayvanların temas ettiği eşyalara temastan kaçınılmalı



j. Uzakdoğuda olan vatandaşlarımız pastörize olmamış süt, et ve et ürünlerini tüketmemeli.



k. Sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmeli.