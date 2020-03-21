Corona virüsü belirtileri neler? Korona virüs nasıl bulaşır ve anlaşılır? Koronavirüs testi, tedavisi ve aşısı
Corona virüsü 2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde dünya geneline yayılarak küresel salgın haline dönüşen bir sorun hâline geldi. Tüm dünyayı etkisi altına almış olan corona virüs için yapılan aşı çalışmalarından oldukça umut verici haberler geliyor. Çin'den gelen son haberde corona virüs aşısının deneylerine onay verildi. Gelişmeler devam ederken hızla yayılan corona virüsü belirtileri ve corona virüsü nasıl belli olur ülkemizde de yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Corona virüsü kaç günde anlaşılır? sorusu da en çok yanıt aranan konulardan oldu. Peki, Corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüs aşısı bulundu mu? Tedavisi var mı? Koronavirüs testi nedir, nerede ve nasıl yapılır? 'Corona belirtileri' ve diğer tüm detaylar...
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Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve küresel salgın haline dönüşen corona virüsü belirtileri ve corona virüsü testi gündemde yer almaya devam ediyor. Gelişmelerin takip edildiği ülkemizde de corona virüsü ilk belirtilerini ve semptomlarını öğrenmek isteyenler, 'Corona virüsü nasıl anlaşılır?' sorusunun yanıtını araştırırken, corona virüsü testinin nasıl yapıldığını da merak ediyor. Corona virüsü belirtileri kapsamında gerekli testler hastaya uygulanıp, hastalığın kuluçka süreci olan 2 ila 14 gün içerisinde virüsün olup olmadığı netlik kazanıyor. Hastalığın ilk belirtilerinden birini ise yüksek ateş oluşturuyor. Dünyada bilim insanları corona virüsü aşısıyla ilgili çalışmalarına devam ederken Çin'den de umut verici bir haber geldi. Peki, Corona virüsü ilk belirtileri neler? Corona virüsü testi nasıl yapılır? İşte, corona virüsü aşısı ve corona virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyada küresel salgın haline dönüşen corona virüsü belirtileri ve corona virüsü aşısıyla ilgili son gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Gündemde yer alan konuyla ilgili detaylar sorgulanırken, corona virüsüyle ilgili yanıtı araştırılan konulardan birini de 'Corona virüsü belirtileri kaç günde ortaya çıkar?' sorusu oluşturuyor. Corona virüsü teşhisi konulması için ise Corona virüsü belirtileri taşıyan hastaya test yapılması gerekiyor.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirusler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.
Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;
- Hafif veya şiddetli öksürük- Yüksek ateş- Nefes darlığı- Zatürre- Böbrek yetmezliği
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.
Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.
Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani “besi” ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.
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PCR TESTİ
Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA’sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.
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"PRİMER"
Hastalığın RNA’sını çoğaltmak için üretilen ‘primer’ ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden ‘primer’ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye’de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye’deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu test ücretli değil.
Hastalığın RNA’sını çoğaltmak için üretilen ‘primer’ ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden ‘primer’ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye’de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye’deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye’de bu test ücretli değil.
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CORONA VİRÜSÜ PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.
Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.
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CORONA VİRÜSÜ TESTİ NEREDE YAPILIYOR?
Corona virüsü için Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi genel olarak özel sağlık merkezleri tarafından yapılabildiği gibi bazı devlet hastanelerinde de gerçekleşmektedir.
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CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?
Corona virüsü aşısı henüz bulunmadı ancak aşı çalışmaları ile ilgili Çin'de umut verici bir gelişme yaşandı. Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bir aşıya klinik denemeler için onay verildi. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.
Çin Askeri Tıp Akademisinden biyolog mühendis Tümgeneral Çen Vei önderliğindeki araştırma ekibinin hazırladığı aşının bir alt birim aşı olduğu, içeriğinde yalnızca koronavirüsün hastalığa yol açmayan antijen kısımlarını içerdiği ifade edildi.
Alt birim aşılar, hastalığa yol açan patojenin güçsüzleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşılara göre daha güvenli ve istikrarlı görülüyor fakat potajen içeren aşılara göre daha zayıf bir koruma sağlıyor.
Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.