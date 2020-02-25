Corona Virüsü belirtileri nedir, nasıl korunulur.. Corona Virüsü son dakika haberleri
Corona Virüsü vakaları dünya genelinde hızla artarken virüs hakkında hakkında son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Corona Virüsü belirtileri ve bu hastalıktan korunma yollarının nasıl olması gerektiği vatandaşların internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Corona Virüsü Türkiye'de var mı sorusu da gene internette cevabı araştırılan sorular arasında. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarla sık sık vatandaşları bildirirken, Türkiye'de henüz Corona Virüsü vakası bulunmuyor. Peki Corona Virüsü belirtileri nedir ve nasıl korunulur?
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Corona Virüsü Çin'in Wuhan eyaletinden yayılıp öncelikle Çin'i ve sonrasında tüm dünyayı tehdit eden bir hale dönüştü. Vahşi hayvanların satışının ve tüketilmesinin engellendiği Çin'de hastalığın çeşitli vahşi hayvanların yenmesi ile ortaya çıktı iddia edildi.
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Bu hayvanlar yarasa ve pangolin olarak öne çıktı. En yakın sınır komşularımızdan biri olan İran'da güncel verilere göre 61 vaka sayısı görülürken, bunlardan 16'sı hayatını kaybetti.
Peki Corona Virisü'nden nasıl korunulur, en etkili korunma yöntemleri nelerdir?
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Dünya Sağlık Örgütü, insanların şu an için belirli bir tedavisi veya aşısı olmayan virüse maruz kalmaktan ve bulaşmasını azaltmak için basit önlemler almasını öneriyor. Birleşmiş Milletler virüsten korunmak için insanlara şu önerilerde bulunuyor. -Ellerinizi sık sık alkol bazlı bezle silin veya ılık su ve sabunla yıkayın. -Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın. -Ateşi olan veya öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçının. -Ateşiniz, öksürüğünüz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız hemen bir sağlık merkezine görünün ve seyahat ettiyseniz bu bilgileri de paylaşın. -Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinlerden kaçının.
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Dünya Genelinde 25 Şubat 2020 itibari ile 80.289 kişi Corona Virüsüne yakalanmış durumda. Bunlardan 27.789'u tedavi edilirken, 2.704 kişi farklı ülkelerde hayatını kaybetti. Ölümlerin en fazla olduğu ülke ise hastalığın çıkış yaptığı Çin ve Wuhan kentinde meydana geldi.
Avrupa ülkeleri arasında Virüsün en çok vaka sayısı gösterdiği ülke İtalya. Ülkede 270 vaka sayısı görülürken, 1 kişi tedavi edildi ve 7 kişi hayatını kaybetti. İtalya'dan gelen son dakika haberlerine göre, virüsten dolayı paniğe kapılan halk market stoklarını bir hayli azaltmış, bir çok ürünü de bitirmiş durumda.
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CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?
Corona Virüsü tedavisi konusunda en güncel bilgi 24 Şubat günü gerçekleşti. Çin'den yapılan açıklamaya göre virüse karşı bir aşı geliştirildi. Virüse karşı şu ana kadar hiçbir panzehir geliştirilmemişti fakat Çin'den yapılan açıklama dünyayı heyecanlandırdı. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs tüm dünyada ürkütücü bir hızla yayılıyor. Çin dışındaki ülkelerde vaka ve ölümler artmaya başlarken vakada en fazla yükseliş İtalya, Güney Kore ve İran'dan geldi.
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Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Çin’in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova’da Rus basınına yaptığı açıklamada, “Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor.
İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Şubat sonuna kadar Çin’deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya’ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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CORONA VİRÜSÜNDE SIKÇA SORULAN SORULAR
1. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) nedir? Yeni Coronavirus (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak 2020’de tanımlanmıştır. 2. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı ilk olarak ne zaman bildirilmiştir? Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı’nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır. 3. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kaynağı nedir? Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kesin kaynağı bilinmemektedir. Erken dönemde bildirilen ilk olguların Çin’in Wuhan kentinin güneyindeki Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı (evcil ve vahşi farklı hayvan türleri satılan bir balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında bildirilmesi, virüsün muhtemelen bir hayvan kaynağından ortaya çıktığını düşündürmektedir. 4. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) nasıl bulaşır? Bulaşma şekli tam olarak bilinmemektedir. Hayvandan insana bulaşma yanında; insandan insana da bulaştığı anlaşılmıştır. Damlacık yoluyla bulaştığı varsayılmaktadır. 5. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) kuluçka (inkübasyon) süresi ne kadardır? Virüsün kuluçka süresi net olarak bilinmemektedir. 2-14 gün arasında olduğu düşünülmektedir. 6. Yeni Coronavirusun (2019-nCoV) neden olduğu semptomlar ve komplikasyonlar nelerdir? Asemptomatik (bulgusu olamayan) olguların olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan semptomlar ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Ancak şiddetli olgularda pnömoni, ağır akut solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 7. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı kimlerde daha ağır seyretmektedir? Eldeki veriler, yaşlı ve eşlik eden hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiğini göstermektedir. 8. Türkiye’den bildirilen enfekte Yeni Coronavirus (2019-nCoV) vakası mevcut mudur? Yeni Coronavirus (2019-nCoV) enfeksiyonunun yoğun olarak görüldüğü bölgelerden ülkemize gelen ve herhangi bir solunum yolu semptomu gösteren kişiler, uygun şartlarda izole edilerek hastalık olasılığı açısından değerlendirilmekte ve solunum numunesi alınmaktadır. Bu kapsamda değerlendirilen vakalarda şu ana kadar Yeni Coronavirus (2019-nCoV) hastalığı saptanmamıştır.
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TAHRAN - İSTANBUL UÇAĞI ANKARA'YA İNİŞ YAPTI
Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altında tutulacak" dedi. Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Uçakta ateşi ve öksürüğü olanlar vardı, şüphelendik ve indirdik. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanacak" diye konuştu. TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi. Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı. İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.Uçaktaki yolculardan bazılarının İran'ın Kum kentinden geldiği belirtiliyor. Yolcular Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınacak. Koronavirüsün yayıldığı İran ile uçuşlara yönelik sınırlama getirilmişti. Ancak oradaki Türk vatandaşları için özel uçuşlar düzenleniyordu. Şu ana kadar uçak ve sefer bilgisiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a yaptığı özel açıklamada ise şunları söyledi: "Uçakta 132 yolcu ve artı mürettebat var. Gelenlerin hepsi Türk'tür. İçlerinde ateşi ve öksürüğü olanlar ve şüphelendiğimiz hastalar bulunduğu için uçağın acil iniş yapmasını istedik. Hepsinin muayenesi yapıldı. İlk numuneler alınıyor. Numuneler daha yeni alındığı için kesin bir şey şu an söyleyemiyorum. Bilim kurulumuz toplanıyor. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanır. Hastalar karantinaya alındı. Şu an takip ediyoruz." SAĞLIK BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 132 yolcunun ve mürettebatın bulunduğu uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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CORONAVİRÜSÜ SEMPTOMLARI NELER?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.
Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
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31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO), 11 milyon nüfuslu Çin'in yedinci en büyük şehri olan Çin, Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde tespit edilen Corona Virüsü, gündemdeki yerini koruyor. Can almaya devam eden Corona Virüsü’ne Çin’in doğu bölgelerinin yanı sıra Japonya, Tayland, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Tayvan‘a da sıçradığı öğrenildi. Peki, Corona Virüsü nedir, belirtileri neler? Corona Virüsü hangi ülkeler görülüyor?
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Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
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Corona Virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince’deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virüsü (taçlı virüs) ismi verilmiştir.
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LÜKS YOLCU GEMİLERİNDE SON DURUM
Virüs, hastalığın ortaya çıktığı kesinleşen iki lüks yolcu gemisi yoluyla Çin dışındaki ülkelere de yayıldı. Diamond Princess adlı yolcu gemisi 3 Şubat tarihinde, Hong Kong'lu bir kişide hastalığın teşhis edilmesi ardından Japonya'nın Yokohama limanında karantinaya alındı. Karantina sürecinde gemide bulunan 3700 yolcu ve mürettebattan 450'sinde hastalık ortaya çıktı.
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Bugün Güney Kore de Çin'deki vatandaşlarını tahliye eden ülkelere katılıyor. Daha önce Kanada, ABD, Avustralya, Türkiye, İngiltere, İsrail gibi bir çok ülke yolcularını Çin'den tahliye etmişti.