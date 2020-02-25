Corona Virüsü belirtileri nedir, nasıl korunulur.. Corona Virüsü son dakika haberleri

TAHRAN - İSTANBUL UÇAĞI ANKARA'YA İNİŞ YAPTI

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki 17 yolcu şüpheli olarak değerlendiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçaktaki 132 yolcu ve mürettebat 14 gün gözlem altında tutulacak" dedi. Hürriyet'e özel açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Uçakta ateşi ve öksürüğü olanlar vardı, şüphelendik ve indirdik. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanacak" diye konuştu.

TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi. Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.

İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.Uçaktaki yolculardan bazılarının İran'ın Kum kentinden geldiği belirtiliyor.

Yolcular Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alınacak.

Koronavirüsün yayıldığı İran ile uçuşlara yönelik sınırlama getirilmişti. Ancak oradaki Türk vatandaşları için özel uçuşlar düzenleniyordu. Şu ana kadar uçak ve sefer bilgisiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a yaptığı özel açıklamada ise şunları söyledi:

"Uçakta 132 yolcu ve artı mürettebat var. Gelenlerin hepsi Türk'tür. İçlerinde ateşi ve öksürüğü olanlar ve şüphelendiğimiz hastalar bulunduğu için uçağın acil iniş yapmasını istedik. Hepsinin muayenesi yapıldı. İlk numuneler alınıyor. Numuneler daha yeni alındığı için kesin bir şey şu an söyleyemiyorum. Bilim kurulumuz toplanıyor. 3-4 saat sonra kesin sonuçlar açıklanır. Hastalar karantinaya alındı. Şu an takip ediyoruz."

SAĞLIK BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 132 yolcunun ve mürettebatın bulunduğu uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bilindiği üzere, 23 Şubattan itibaren komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.

Bu çerçevede THY’ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağının Ankara’ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir. Yolcuların detaylı sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra numuneleri alınarak Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda tahlilleri tamamlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."