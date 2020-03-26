Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 17:12,
Corona Virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? COVİD 19 belirtileri
Corona Virüsü salgını yayılmaya devam ederken ülkemizde alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımız bu virüs hakkında genel bilgileri de merak ediyor. İnternet aramalarında en çok dikkat çeken sorulardan biri de Corona Virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır ve bu virüsten korunmak için neler yapmak gerekir sorularının cevabı merak ediliyor. Corona Virüsü hakkında merak edilen bir diğer soru da Covid 19 nedir ve belirtileri nelerdir oluyor. Peki koronavirüs ten nasıl korunulur ve belirtileri nelerdir? İşte merak edilen soruların cevapları..
Bir süredir hayatımıza dahil olan Corona virüsü ve Covid 19 insanlar tarafından detayları merak edilen konular arasında. Corona Virüs esasında virüs ailesinin genel adı. Geçmiş yıllarda büyük etkisi görülen SARS, MERS gibi hastalıklarda Corona Virüs çatısı altında. Şuan yaşadığımız salgın ise Covid olarak adlandırılıyor. Aslında Corona Virüsü olarak konuştuğumuz ve adlandırdığımız virüs Covid ve bu virüsün yol açtığı hastalığın adı Covid 19 olarak isimlendiriliyor. Corona virüsü tarafından hasta olan kişilere covid 19 deniyor. Peki Corona Virüsten korunma yolları nedir bu hastalık nasıl bulaşıyor? İşte detaylar
Corona virusler nedir?
Soğuk algınlığına neden olan coronavirusler her yıl genellikle mevsimsel grip döneminde görülmektedir. İnsanlarda dolaşımda olan ve çoğu soğuk algınlığına neden olan Coronavirus alt tipleri HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63 ve HKU1-CoV’dir. Ayrıca Coronavirusler, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi ağır hastalıklara da sebep olmuştur.Yeni Coronavirus (2019-nCoV); daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus alt tipidir ve 7 Ocak 2020’de tanımlanmıştır. Yeni Coronavirus (2019-nCoV) Hastalığı’nın ilk bildirimleri DSÖ tarafından, 31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları olarak yapılmıştır.
Corona virüs nasıl bulaşır?
Coronavirüsünün tam olarak insandan insana bulaşma yolunun moleküler mekanizması şu anda çözülmüş olmasa da, genel olarak solunum yolları hastalıklarının bulaşma prensibi benzerdir. Solunum yolları hastalıkları, damlacık saçılması ile yayılır. Bu yayılma türünde, hasta bir insan öksürdüğünde ya da hapşırdığında etrafında bulunan kişiler, bu mikroba maruz kalmış olur. Bir başka bulaşma yolu ise, damlacık ile kirlenen bir nesneyi kullanma sonucunda oluşur.
Corona virüs risk grubu nedir?
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre canlı hayvanlarla uğraşanlar (özellikle Uzak Doğu bölgesinde) en büyük risk altında olanlardır. Bunun haricinde hasta kişilerle yakın temas halinde olan aile bireyleri ve sağlık görevlileri de yine coronavirüs risk gurubunda yer alır. Ölüm oranları açısından ise 65 yaş üstü grup daha yüksek risk altındadır.
'Corona virüsü'nün semptomları/belirtileri nelerdir?
Coronavirüs hakkında şu ana kadar bilinen bilgiler doğrultusunda, semptomlar orta dereceli ya da şiddetli olabilmektedir. En çok gözlenen semptomlar; ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür. Burun akıntısı, coronavirüste bildirilmemiştir. Bu nedenle, burun akıntısı olmadan öksürük ve solunum güçlüğü ve ateş gözlendiğinde kesinlikle kalabalık yerlerden uzak durmak ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna baş vurmak çok önemlidir. Ciddi coronavirüsü vakalarında ise zatürre, böbrek yetmezliği ve ölüm meydana gelir.
Corona virüs ölüm oranları nelerdir?
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, virüsün mortalite (ölüm) oranını söylemek şu andaki bilgilere göre pek mümkün değildir. Buna rağmen, 24 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan bir makale, Çin’de 11 Şubat itibariyle doğrulanmış (test ile konfirme edilmiş) vakalar üzerinden bir ölüm oranı çıkarımı sunmaktadır. Bu makaleye göre, 11 Şubat itibariyle Çin’de bulunan 72314 vakanın 44672 olgusu doğrulanmış olgulardır. Genel vaka ölüm oranı bu hastalarda %2,3 olarak bulunmuştur (44672 onaylı vakada 1023 ölüm). Yaşlara göre incelendiğinde ise 70-79 yaş arası vakalarda mortalite oranı %8’e yükselmektedir. Bu oranlara bakıldığında yaşlı nüfusun en yüksek risk altında olduğunu söylemek mümkündür.
Corona Virüs'ten korunmak için neler yapılabilir?
Coronavirüsün yayılmasını azaltmak veya enfeksiyondan korunmak için en temel önlem, temel hijyen kurallarına uymaktır. Bunlardan en önemlisi ellerin yıkanmasıdır. Zarflı virüsler sabun ile yıkanmaya, alkol ile dezenfekte edilmeye dayanıklı değillerdir. Bu nedenle, el yıkama alışkanlığı olan ve genel hijyen kurallarına dikkat eden toplumlarda bu virüsün yayılması daha yavaş olacaktır.
Hastalığa Yakalanmamak İçin Öneriler Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Coronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar;El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması, solunum hijyen önerilerine dikkat edilmesi, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
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