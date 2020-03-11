Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? Corona virüsü korunma yöntemleri nelerdir?
Avrupa, Asya, Amerika, Avustralya kıtalarında hemen her ülkede görülen Corona virüsü belirtileri ile pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Korunma yöntemleri temel anlamda temizlikten geçen Corona virüsü için maske kullanımı yaygın öneriler arasında yer alıyor. Corona virüsü taşıyan bir kişinin aksırması ya dan öksürmesi sonucu ortaya saçılan zerrecikler, hastalığın geçişine neden olabilmektedir. Virüsün el yordamıyla geçmesi ve sonrasında virüs bulaşan elin ağza ya da yüze götürülmesi de yayılmasını kolaylaştırıyor. Peki, Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? İşte, uzmanların konuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler ve Corona virüsü hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar
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Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir. Peki, Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? İşte, Corona virüsü korunma yolları ve belirtileri hakkında bilinmesi gereken bilgiler
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;
- Hafif veya şiddetli öksürük - Yüksek ateş - Nefes darlığı - Zatürre - Böbrek yetmezliği
Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Nasıl teşhis konulur?
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.
Peki, Corona virüsü teşhisi nasıl konulmaktadır? Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Koronovirüsüten korunma yolları neler?
-Hijyen kurallarına uyma - Öksürme sırasında ağız ve burun tek kullanımlık bir mendil ile kapatılmalıdır. Mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. - El yıkama (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile) - Temas etmeme, tokalaşmama - Hasta olan kişilerin maske takması - Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir. - Hasta olan kişiler mutlaka evde istirahat etmelidir - Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti olan kişiler mutlaka bir hekime danışmalı ve seyahat geçmişi bilgilerini paylaşmalıdır.
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Koronovirüsün bulaşma sıklığı nedir?
Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.
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Corona Virüsü nasıl önlenebilir?
Virüs alındıktan sonra hücre içine girmektedir. Kişi sağlıklı ise, beslenme ve uykusuna dikkat ediyor ise bu hastalığı vücut hafif geçirip atlatabilir. Seyahatten dönen kişiler ise mümkünse evden dışarı çıkmamaya gayret göstermeli, tuvaletlerini ayırmalı veya düzenli olarak dezenfekte etmelidir. Ayrıca, bu mevsimlerde düzenli olarak pencereyi açarak evleri havalandırmak gerekmektedir.
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Corona virüsünde risk altında olan bireyler kimler?
Çinden gelen verilere göre; - 0-9 yaş çocuklar için risk bulunmuyor - İleriki yaşlarda ölüm oranı artmaktadır - 40 yaşın altı için koronavirüsünden ölüm oranı gripten daha düşüktür - 50 yaş üstü ve ek hastalığı olan (kalp-damar, şeker, akciğer, kanser hastalığı) olan kişilerin yakalanma riski daha yüksektir
Güncel verilere göre hastalığa yakalanan kişi sayısı 98 bin, bu virüsten dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 bin 300. 50 bin’in üzerinde hastalığa maruz kalan kişilerin %80’i ise hafif geçirmektedir.
Evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların Yeni Koronavirüsla (2019-nCoV) enfekte olması beklenmemektedir. Ancak evcil hayvanlarla temas sonrası her zaman için ellerin su ve sabunla yıkanması gereklidir. Böylece hayvanlardan bulaşabilecek diğer enfeksiyonlara karşı korunma sağlanacaktır.