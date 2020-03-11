Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? Corona virüsü korunma yöntemleri nelerdir?

Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir. Peki, Corona virüsü belirtileri nasıl anlaşılır? İşte, Corona virüsü korunma yolları ve belirtileri hakkında bilinmesi gereken bilgiler



CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ



Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;



- Hafif veya şiddetli öksürük

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Zatürre

- Böbrek yetmezliği



Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.



Nasıl teşhis konulur?



Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.



Peki, Corona virüsü teşhisi nasıl konulmaktadır? Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...