Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 07:41,
Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Corona virüsü ne zaman ortaya çıkar ve nasıl bulaşır?
Çeşitli yollarla enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile gündemdeki konu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de tespit edildiği açıklanan Corona virüsü için korunma yöntemleri konusunda bazı püf noktalarını anlatan uzmanlar, bazı konularda dikkat edilmesi halinde bunun mümkün olabileceğini ifade etti. Çeşitli yollarla bulaşabilen Corona virüsü, belirtileri 2 ila 14 gün arasında sürmesi dolayısıyla dikkat edilmesi gereken hastalıklar arasında yer alıyor. Peki, Corona virüsü ne zaman ortaya çıkar ve nasıl bulaşır? İşte, Corona virüsü belirtileri hakkında vatandaşların merak ettiği bazı bilgiler
Her geçen dakika sıkı sıkıya takip edilen Corona Virüsü, belirtileri ile de araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar dünya genelinde 120 binden fazla insanda tespit edilen Corona virüsü, ülkemizde ise sadece 1 kişide görüldü. Corona virüsü belirtileri ve korunma yöntemleri konusunda araştırmalarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlar, dikkat edilmesi gerekenleri sorguluyor. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir ve korunma yöntemleri neler olmalı? İşte, Corona virüsü belirtileri, tedavi yöntemi ve bağışıklığı güçlü tutmak için gerekli olan destekler hakkında detaylı bilgiler
El dezenfektanı, bağışıklık güçlendirici gibi takviyeler ile korunma yöntemleri gündemde yer alan Corona virüsü belirtileri birkaç semptom ile gözlenebiliyor. Özellikle Türkiye'de görülmesi sonrasında vatandaşlarda hassasiyet oluşturmaya başlayan Corona virüsü, şu anda yoğun tedavi süreci ve karantina ortamında yüksek direnç sağlanarak vücuttan uzaklaştırılabiliniyor.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Son uyarıların ardından Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları hususunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor. 10 Mart gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı Türkiye'de Corona virüsü tespit edildiği açıklaması sonrasında Corona virüsü korunma yolları ve belirtiler konusunda hassasiyet oluşmaya başladı.
Avrupa, Asya, Amerika, Avustralya kıtalarında hemen her ülkede görülen Corona virüsü belirtileri ile pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Korunma yöntemleri temel anlamda temizlikten geçen Corona virüsü için maske kullanımı yaygın öneriler arasında yer alıyor. Corona virüsü taşıyan bir kişinin aksırması ya dan öksürmesi sonucu ortaya saçılan zerrecikler, hastalığın geçişine neden olabilmektedir. Virüsün el yordamıyla geçmesi ve sonrasında virüs bulaşan elin ağza ya da yüze götürülmesi de yayılmasını kolaylaştırıyor.
Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.
Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;
- Hafif veya şiddetli öksürük
- Yüksek ateş
- Nefes darlığı
- Zatürre
- Böbrek yetmezliği
Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Nasıl teşhis konulur?
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.
Peki, Corona virüsü teşhisi nasıl konulmaktadır? Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, korona virüsü kapsamında günlük hayatta alınacak 10 basit önlem ile virüse karşı mücadele edilebileceğini ve hastalığa yakalanmamış kişilerin maske kullanmasına gerek olmadığını belirtti.
Dinç, alınacak basit önlemler ile virüse karşı konulabileceğini söyledi. Dinç, 10 basit önlemi şöyle sıraladı:
1- El hijyenine azami dikkat edilmelidir. Eller sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, yıkamanın mümkün olmaması halinde alkol bazlı el antiseptiği veya alkol bazlı kolonya kullanılmalıdır.
2- Özellikle hasta kişi ve çevresi ile temastan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
3- Eller yıkanmadan yüze dokunulmamalı özellikle kirli eller ile göz ve burun temas etmemelidir.
4- Öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendiller tercih edilmeli, kâğıt mendil bulunamadığı durumlarda dirsek içi kullanılmalıdır.
5- Hasta olmuş kişilerin dokunduğu yüzeyler dezenfekte edilmelidir.
6- Uzun süre kapalı ortamlarda durulmamalı, oda sık sık havalandırılmalı ve doğrudan güneş ışığı alması sağlanmalıdır. Et ve yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice pişirilmelidir.
7- Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere gitmemesi, eğer gitmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması, mümkünse tıbbi maske kullanılmalıdır.
8- Alışveriş merkezleri, toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Sağlıklı beslenilmeli ve yeterince uyku uyumaya özen gösterilerek, bağışıklık sistemi güçlü tutulmalıdır.
9- Hazır gıdalardan uzak durularak, doğal ve taze besin tüketimi ile yararlı bakteriler içeren ev yoğurdu gibi besinlerin tüketimi artırılmalıdır. Tuzlu ılık su ile boğaz gargarası yapılması ve bol ılık su tüketimi virüsün yerleşmesini engelleyebilir.
10- Hastalık belirtileri olan yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, solunum zorluğu gibi belirtiler başladığı zaman vakit kaybetmeden ve maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."
Veriler doğrultusunda yüzde 10-15 oranında ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve organ iflasları görülürken, ölüm oranı ise yüzde 3 civarındadır. Toplumlarda ki bir diğer yanlış kanı ise, virüs salgını geçene kadar herkesin maske takarak korunacağını düşünmesidir. Oysaki sadece virüs bulaşmış kişilerin virüsü etrafa yaymaması adına maske takması gerekmektedir. Ancak kapalı alanlarda çok sayıda kişi ile bir arada bulunacak kişilerin maske takmaları, olası hasta ile karşılaşma açısından anlamlı olabilir.
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