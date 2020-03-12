Corona virüsü belirtileri kaç gün sürer? Corona virüsü ne zaman ortaya çıkar ve nasıl bulaşır?

Her geçen dakika sıkı sıkıya takip edilen Corona Virüsü, belirtileri ile de araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar dünya genelinde 120 binden fazla insanda tespit edilen Corona virüsü, ülkemizde ise sadece 1 kişide görüldü. Corona virüsü belirtileri ve korunma yöntemleri konusunda araştırmalarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından gerçekleştirmeye başlayan vatandaşlar, dikkat edilmesi gerekenleri sorguluyor. Peki, Corona virüsü belirtileri nelerdir ve korunma yöntemleri neler olmalı? İşte, Corona virüsü belirtileri, tedavi yöntemi ve bağışıklığı güçlü tutmak için gerekli olan destekler hakkında detaylı bilgiler



El dezenfektanı, bağışıklık güçlendirici gibi takviyeler ile korunma yöntemleri gündemde yer alan Corona virüsü belirtileri birkaç semptom ile gözlenebiliyor. Özellikle Türkiye'de görülmesi sonrasında vatandaşlarda hassasiyet oluşturmaya başlayan Corona virüsü, şu anda yoğun tedavi süreci ve karantina ortamında yüksek direnç sağlanarak vücuttan uzaklaştırılabiliniyor.



CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ



Son uyarıların ardından Corona virüsü belirtileri ve korunma yolları hususunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor. 10 Mart gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı Türkiye'de Corona virüsü tespit edildiği açıklaması sonrasında Corona virüsü korunma yolları ve belirtiler konusunda hassasiyet oluşmaya başladı.



Avrupa, Asya, Amerika, Avustralya kıtalarında hemen her ülkede görülen Corona virüsü belirtileri ile pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Korunma yöntemleri temel anlamda temizlikten geçen Corona virüsü için maske kullanımı yaygın öneriler arasında yer alıyor. Corona virüsü taşıyan bir kişinin aksırması ya dan öksürmesi sonucu ortaya saçılan zerrecikler, hastalığın geçişine neden olabilmektedir. Virüsün el yordamıyla geçmesi ve sonrasında virüs bulaşan elin ağza ya da yüze götürülmesi de yayılmasını kolaylaştırıyor.



Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.



Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;



- Hafif veya şiddetli öksürük

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Zatürre

- Böbrek yetmezliği



Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.



Nasıl teşhis konulur?



Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.



Peki, Corona virüsü teşhisi nasıl konulmaktadır? Detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...