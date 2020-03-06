Corona virüsü aşısı bulundu mu, tedavisi nasıl yapılır? İşte corona virüsü olan ülkeler ve corona virüsünde güncel bilgiler
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. Corona virüsüyle ilgili son bilgilere göre İran’da korona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılan Tahran milletvekili Fatıma Rehber’in komada olduğu belirtildi. Irak’ta 3 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 41’e çıktı. Almanya'da ise korona virüsü nedeniyle Mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Ülkemizde corona virüsünün görülmediğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklarken, uzmanlar da tedbirli olmak adına corona virüsünden nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili sık sık açıklamalarda bulunuyor. Peki, Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsünden nasıl korunmalıyız? İşte, corona virüsü olan ülkeler ve corona virüsünde güncel bilgilerle ilgili merak edilen ayrıntılar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünyada yaygınlaşan korona virüsüyle ilgili detaylar gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güncel bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 95 bini geçti, 3 bin 303 kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İtalya'da ise corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e çıktı. İngiltere’de, korona virüsü nedeniyle yaşanan ilk ölüm kayıtlara geçti. Peş peşe bilgiler gelmeye devam ederken Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi. İşte, corona virüsü nedir, hangi ülkelerde var sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılı bilgiler.
2
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." ifadelerini kullandı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda da bulunan Bakan Koca, 1363 şüpheli vakanın hiçbirinde pozitif çıkan olmadığını duyurdu. Bakan Koca, İstanbul'a yolcusuz dönen THY Singapur uçağının mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını bildirdi.
3
"SINIRLARIMIZDA VE AVRUPA'DAKİ TEDBİRSİZLİK ÜLKEMİZİ RİSK ALTINA SOKUYOR"
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Bu süreçte Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Salgın içimizde dediğimizde medyadan bunu farklı algılayanlar olmuştu. Bizim şuan 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Diğer ülkelerle olmadı. 84 ülkede görülmeye başladı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda. 14 güne kadar karşınıza hastalık olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bu anlamda içimizde diye söyledim. Her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'da alınan tedbirsizlik ülkemizi risk altına sokmakta. "1363 ŞÜPHELİ VAKADAN POZİTİF ÇIKAN OLMADI" Vatandaşımızı daha çok bilgilendiren ve vatandaşımızın da uyarılarımızı hassasiyetle dikkate almasını öneriyoruz. Yurtdışına gidenlerin ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini rica ediyorum izole etsinler. Dışarı çıkacaklarsa maskelerini taksınlar. Gribal enfeksiyon başlarsa yine maskeyle sağlık kurumlarına gitsinler. Gençlerin bu virüsü genelde taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı hastalar için oluşturabilecek bir durum olabilir. Şu dönemde çalışılan numune sayısı 1363. Bunlardan pozitif olan hiçbir tane bile olmadı. İran'dan gelip gözlem altına aldığımız 53 vatandaş var. Kum ve Meşhed öyküsü olanlardan da olumsuz bir durum yok, onlar da 68 yolcu. Herhangi bir pozitif vakamız olmamıştır.
4
İNGİLTERE'DE İLK ÖLÜM
İngiltere’de, korona virüsü nedeniyle yaşanan ilk ölüm kayıtlara geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle Birmingham kentinde ilk resmi ölümün kayıtlara geçtiği duyuruldu. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Üzülerek belirtiyoruz ki hastanemize farklı sağlık sebebiyle gelen yaşlı hastamız tüm müdahalelerimize rağmen hayatını kaybetmiştir. Hastamızın geliş sebebi korona olmamakla birlikte, yapılan test sonuçlarında korona virüsü belirtileri pozitif çıkmıştır. Zorlu zamanlardan geçtiğimizi ve bu üzücü durumdan dolayı vefat eden hasta yakınlarının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Birleşik Krallık’ta korona virüsü nedeniyle hastanede yatanların sayısının ülke genelinde 116 kişiyken, bu sayının 105’i İngiltere, 3’ü Wales, 6’sı İskoçya ve diğer 2’sinin Kuzey İrlanda’da olduğu belirtildi.
5
İRAN'DA VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ
İran’da korona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırılan Tahran milletvekili Fatıma Rehber’in komada olduğu belirtildi. İslami Koalisyon Partisi'ne yakın isimlerin paylaştığı bilgiye göre, İran’da İslami Koalisyon Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Tahran Milletvekili Fatıma Rehber’in korona virüsü nedeniyle durumunun ağırlaştığı ve komada olduğu belirtildi. İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdulrıza Mısri, daha önce 43 milletvekilinde de korona virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı. İran’da korona virüsü nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 3 bin 513 şeklinde açıklanırken ölü sayısının 107 olduğu duyuruldu.
6
IRAK'TA VAKA SAYISI 41'E YÜKSELDİ
Irak’ta 3 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 41’e çıktı. Irak’ta geçen Şubat ayının sonunda görülmeye başlayan yeni tip korona virüs (Kovid-19) ülke genelinde artış göstermeye devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kerkük’te 2 ve Vasıt kentinde 1 kişi olmak üzere 3 yeni korona virüs vakası daha tespit edildiği ifade edilirken, ülke genelinde toplam korona virüs vakasının 41’e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada hastaların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, hasta yakınlarının da sağlık kontrollerine tabi tutuldukları ifade edildi. Irak’ta bugüne kadar Bağdat’ta 2 ve Süleymaniye’de 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) için de geçerlidir. Bunlar; - El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. - Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. - Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). - Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır. - Bugün için ülkemizde sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur. Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
8
CORONAVİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu. Coronavirüsün kuluçka süresi tam olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar 10 ila 14 gün arasında olabileceğini ifade ediyor.
9
CORONA VİRÜSÜ AŞISI VE TEDAVİSİ BULUNDU MU?
Koronavirüse yönelik aşılama çalışmalarında ise an itibariyle 4 molekül üzerinde duruluyor. Fakat bu çalışmaların en erken 12 ila 18 ayda sonuç vermesi bekleniyor. Bu nedenle kısa vadede bir aşının ortaya çıkması pek mümkün görünmüyor. Hastaların tanısı için alınan örnekler RT-PCR adı verilen laboratuvar yöntemiyle inceleniyor. Ancak yapılan çalışmalar akciğer tomografisinin de RT-PCR kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Tek başına RT-PCR’nin negatif sonuç verdiği durumlarda, şüpheli kişilerin akciğer tomografisinden geçmesi gerektiği de ifade ediliyor.
10
Hastalığın hâlâ net bir tedavisi olmamakla birlikte, bazı çalışmalar umut vadediyor. Çin’de ilaç geliştirmek için 80’den fazla klinik deney devam ediyor. Yapay zekâ ve artırılmış zekâ uygulamaları da ilaç molekülü geliştirmek ve salgının yayılımını tahmin etmek için kullanılıyor. Örneğin bir yapay zekâ uygulamasında, Baricitinib isimli ilacın mevcut moleküller arasında bu virüse karşı en etkili ilaç olabileceği ortaya konuldu. Şubat ayı başında 760 hasta üzerinde yapılan diğer bir çalışmada ise remdesivir adlı molekülün virüse karşı etkili olduğu ve Mayıs ayında Çin’de kullanıma girebileceği ifade ediliyor. DSÖ remdesivir, lopinavir ve ritonavir gibi ilaçlar üzerinde yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Çinli bilim insanları bu ilaçları hastalar üzerinde denemeye başlamış durumda. Remdesivir adlı ilaç şu anda en umut vadeden seçenek. DSÖ’nün tavsiyeleri ve rehberler doğrultusunda, mevcut hastaların tedavileri, destek tedavisi ve ek hastalıkların kontrol altında tutulması şeklinde sürdürülüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verdiği bilgilere göre, şimdiye kadar 29 bin 745 hasta tedavi olmuş ve taburcu edilmiş durumda.
11
SALGIN KAYNAĞI NEDİR?
Şimdiye kadar virüsün (yüzde 96 oranında) yarasalardaki virüslere benzediği, bu sebeple yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu. Fakat yapılan bir çalışmada, pangolin (pullu karıncayiyen) adlı bir yabani hayvan türündeki virüslerin mevcut koronavirüse yüzde 99 oranında benzediği keşfedildi. Pangolin Vuhan’daki yabani hayvan pazarında satılan bir tür değil; fakat yasadışı ticareti yapılıyor. Şu an için virüsün kaynağı olduğu düşünülen en şüpheli hayvan pangolin. Havalimanlarında uygulanan termal taramanın ne kadar etkin olduğu da literatürde incelenen konular arasında yer alıyor. Yapılan bir çalışmada, termal taramanın yüzde 54 etkili olduğu, yani her 100 hastadan sadece 54’ünün termal taramayla tespit edilebildiği, geri kalanların ise taramayla tespit edilemediği ifade ediliyor.
12
YAYILIM ÖZELLİĞİ NEDİR?
Koronavirüsü hasta bireylerin solunum yollarından öksürme ya da hapşırma esnasında saçılan damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bu bulaşma havadan veya cansız yüzeyler üzerinden gerçekleşebiliyor. Bir hastanın, hastalığı iki ila üç kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. Virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığıyla ilgili çalışmalar da var; fakat bunlar mevcut vakaların çok az bir bölümünü oluşturuyor. Virüsün kargo yoluyla yahut evcil hayvanlar aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt ise henüz bulunmuyor. Hiçbir belirtisi olmadığı halde hasta olan ve ailesinden beş kişiye bunu bulaştıran bir vaka da literatürde yayımlandı. “Asemptomatik” (belirtisiz) şeklinde tanımlanan bu vakaların virüsü topluma yayma hızları daha yüksek. Fakat asemptomatik vakalar yaygın değil. Virüs bulaşan kişilerde belirtilerin ortaya çıkma süresi ise ortalama 5-6 gün. Öte yandan bu sürenin bir vakada 19 gün, diğer bir vakada ise 24 güne kadar uzayabildiği de çalışmalarla gösterildi. Yani ülkemizde de uygulanan 14 günlük gözlem süresi, hastalık belirtilerini gözlemek için yeterli olmayabilir. Virüsün bulaşma ve yayılma hızı daha önceki SARS ve MERS salgınlarından daha yüksek olsa da, öldürücülük (mortalite) oranının (yüzde 2,3) daha düşük olduğunu ve Kovid-19 virüsünün bulaştığı hastaların ekseriyetinin (yüzde 81) hastalığı hafif düzeyde geçirdiğini belirtmekte fayda var. Hastalık yüzde 98 gibi büyük bir oranla yetişkin bireyleri etkiliyor ve yaşlılarda ve (diyabet, koah, tansiyon gibi) ek hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Şimdiye kadar hayatını kaybeden insanların yüzde 80’i 60 yaşın üzerindeydi. Yüzde 75’inin ise ek sağlık sorunları bulunuyordu.
13
SALGIN KAYNAĞI NEDİR?
Şimdiye kadar virüsün (yüzde 96 oranında) yarasalardaki virüslere benzediği, bu sebeple yarasalardan yayıldığı düşünülüyordu. Fakat yapılan bir çalışmada, pangolin (pullu karıncayiyen) adlı bir yabani hayvan türündeki virüslerin mevcut koronavirüse yüzde 99 oranında benzediği keşfedildi. Pangolin Vuhan’daki yabani hayvan pazarında satılan bir tür değil; fakat yasadışı ticareti yapılıyor. Şu an için virüsün kaynağı olduğu düşünülen en şüpheli hayvan pangolin.
14
Havalimanlarında uygulanan termal taramanın ne kadar etkin olduğu da literatürde incelenen konular arasında yer alıyor. Yapılan bir çalışmada, termal taramanın yüzde 54 etkili olduğu, yani her 100 hastadan sadece 54’ünün termal taramayla tespit edilebildiği, geri kalanların ise taramayla tespit edilemediği ifade ediliyor.