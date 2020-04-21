Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü salgını ne zaman biter?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2,3 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 613 bine, can kaybı ise 164 bine ulaştı. Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 640 bini geçti. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 84 kişi hastalığı yendi. Vatandaşlar da salgının ne zaman biteceğini ve virüse yönelik aşı çalışmalarının ne durumda olduğu merak konusu oldu. Peki, corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü salgını ne zaman biter?
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Corona aşısına yönelik çalışmalar devam ediyor. İsviçre'nin Bern Üniversitesinden immünoloji profesörü Martin Bachmann, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını söyledi. İngiltere'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağışıklık sağlaması hedeflenen bir potansiyel aşının insanlar üzerinde test edilmeye başlanacağı duyuruldu. İşte, aşı çalışmaları hakkında son gelişmeler...
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İNGİLTERE'DE KLİNİK DENEMELER BAŞLIYOR
"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ve Oxford Aşı Grubu tarafından geliştirilen ürün 18 ila 55 yaşlarındaki 510 gönüllü üzerinde denenecek.
Oxford Üniversitesi ve Southampton Üniversitesindeki araştırma merkezlerinde yapılacak klinik denemelere gelecek ayın ortasında başlanacak.
Araştırmacılar, klinik denemelerin sonraki aşamasında aşıyı 5000 kişi üzerinde denemeyi hedefliyor.
"ChAdOx1" adı verilen aşı adayı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi. Virüsün genetiği, insan vücudunda gelişmesi engelleyecek şekilde değiştirilirken, yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak, onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.
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Oxford Aşı Grubu Başkanı Profesör Sarah Gilbert, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, denemelerden eylül ortasında sonuç almayı umduklarını ifade etti.
Gilbert'ın önderlik ettiği Aşı Grubu'na İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü ile Araştırma ve Yenilik Kurumu tarafından 2,8 milyon dolar ödenek sağlanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, koronavirüse karşı farklı ülkelerde 3'ü klinik deneme aşamasındaki 70 aşı adayı üzerinde çalışmalar yürütülüyor.
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İŞVİÇRELİ BİLİM İNSANLARI ÇALIŞIYOR
İngiltere'nin Oxford Üniversitesinde de görev yapan Bachmann, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İsviçreli aşı şirketi Saiba ile Kovid-19 hastaları için "aylar içinde" bir aşı geliştirilmesi için birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, "İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz. Başarılı olmak için gerçekçi bir şansımız olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Saiba Operasyon Direktörü ve biyokimyacı Gary Jennings de aşı denemesinde kullanılacak adaylar için çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını belirterek "Seçilmiş 'bir' adayımızın olacağını düşünüyoruz." dedi.
Jennings, test sürecinde Zürih Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin de kendilerine yardımcı olacağını belirtti.
Her iki bilim insanı, geliştirecekleri aşının, "faz II ve III" aşamalarında ekim ayı itibarıyla tüm İsviçre halkının kullanımına hazır olacağını ümit ettiklerini vurguladı.
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruyu cevapladı.
Ghebreyesus, aşı çalışmalarında sürecin hızla ilerlemesi ve aşının adil şekilde dağıtımı konularında çalıştıklarını dile getirdi.
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DSÖ'nün aşı konusunda pek çok "ortakla" çalıştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek birkaç gün içinde aşı konusundaki girişimlere ilişkin bilgi vereceklerini kaydetti.
DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Aşı hakkındaki bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bu aşıların üretimini artırmak ve geliştirmektir. Böylece dünya genelinde adil bir şekilde tahsis edilebilir ve mümkün olan en iyi yararı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.
Ryan, İsviçreli bilim insanlarının dile getirdiği "aşının tutması" durumunda, bunun "dünyanın nesillerdir gördüğü en büyük sağlık, siyasal ve finansal başarılardan biri" olacağını vurguladı.
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove da "Kovid-19'a yönelik mümkün olabildiğince hızlı ve güvenli bir aşı geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çalışmadan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Kerkhove, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek isteyen pek çok girişimin ve rekabetin olduğunu, DSÖ'nün de bu konuda ortak çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.