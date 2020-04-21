Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü salgını ne zaman biter?

DSÖ'nün aşı konusunda pek çok "ortakla" çalıştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek birkaç gün içinde aşı konusundaki girişimlere ilişkin bilgi vereceklerini kaydetti.



DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da "Aşı hakkındaki bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz ancak önemli olan bu aşıların üretimini artırmak ve geliştirmektir. Böylece dünya genelinde adil bir şekilde tahsis edilebilir ve mümkün olan en iyi yararı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.



Ryan, İsviçreli bilim insanlarının dile getirdiği "aşının tutması" durumunda, bunun "dünyanın nesillerdir gördüğü en büyük sağlık, siyasal ve finansal başarılardan biri" olacağını vurguladı.



DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove da "Kovid-19'a yönelik mümkün olabildiğince hızlı ve güvenli bir aşı geliştirilmesine ilişkin tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çalışmadan da memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.



Kerkhove, Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek isteyen pek çok girişimin ve rekabetin olduğunu, DSÖ'nün de bu konuda ortak çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.



