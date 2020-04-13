Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü (korona virüsü) ne zaman biter?

"SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve bitti" Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertliler teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:"Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti."