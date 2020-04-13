Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü (korona virüsü) ne zaman biter?
Birçok ülkede hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgınının bir anda sona ermesini bekleyen ve isteyen vatandaşlar, aşı ve tedavi konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Aşı çalışmaları hızla başlamış durumda ancak geliştirilecek bir aşının hazırlıklarının aylar, piyasaya çıkışının ise yıllar sürebileceği ifade ediliyordu. Peki, Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü ne zaman biter?
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Dünya çapında bir salgına haline gelen Corona virüsünün tedavisi ve aşısı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastalığın etkeni olan virüsle ilk kez karşılaşıldığı için bir aşısı da yok ancak dünyanın çeşitli yerlerinden tedavi çalışmalarına yönelik yeni açıklamamalar geliyor. Son olarak İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, Corona virüsü aşısıyla ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.
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AŞI EYLÜL'DE HAZIR OLABİLİR'
İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti.
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Times, Sarah Gilbert'ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu. Gazete Gilbert'in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı. Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.
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CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN BİTER?
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemisinin (salgın) seyri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart'ta pandemi ilan ettiği koronavirüs kaynaklı Kovid-19'dan korunmada ilk kuralın hijyen olduğunu belirten Ceyhan, herkesin bireysel olarak başta el temizliği olmak üzere sağlık görevlilerince belirtilen kurallara uygun davranmasının önem taşıdığını söyledi.
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Yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde, hastalarda hiçbir belirti göstermediği süreçte insandan insana bulaşabildiğine dikkati çeken Ceyhan, "Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Kovid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Bu nedenle tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip." dedi.
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"SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve bitti"
Koronavirüs (corona virüsü) gündemine rağmen gelecek sezonun yapısını şimdiden oluşturma hedefindeki sarı lacivertliler teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:"Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS'ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti."