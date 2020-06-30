Corona virüsü 30 Haziran tablosunda son durum: Koronavirüs (korona virüsü) Türkiye ve dünya geneli risk haritası, iyileşen vaka ve ölüm sayıları
Corona virüs son durum tablosu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs vaka, iyileşen ve hasta sayısı ile günlük olarak yayınlanıyor. Türkiye korona virüs tablosunda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamada, entübe hasta sayısında azalma olduğuna dikkat çekerek, vefat sayısının 16, iyileşen hafta sayısının ise 1.302 olduğunu duyurdu. Ülkemizde corona virüs son durum tablosu değişirken dünyada da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs dünya genelinde açıklanan son verilere göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşanların sayısı 2 milyon 655 bini geçerken, can kaybı 128 bin 500'e, iyileşen sayısı da 1 milyon 99 bine ulaştı. İtalya'daki vaka sayısı 240 bin 436 olarak açıklanırken, can kaybı 34 bin 744, iyileşen sayısı da 189 bin 196 oldu. İşte, 30 Haziran 2020 Corona virüs dünya ve Türkiye'de ölüm, vaka ve iyileşen sayısı ve Civid 19 risk haritasında son veriler.
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Sağlık Bakanlığı günlük coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Son 24 saatte 1302 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 173 bin 111 oldu.
Corona virüs salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 10 milyon 335 bini geçerken, 506 bin kişi hayatını kaybetti, 5 milyon 609 bin kişi ise iyileşti.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşanların sayısı 2 milyon 655 bini geçerken, can kaybı 128 bin 500'e, iyileşen sayısı da 1 milyon 99 bine ulaştı.
ABD'de Kovid-19 salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son 2 haftada yüzde 84 arttı.
Salgından en fazla etkilenen ABD'de virüs bulaşanların sayısı 2 milyon 655 bini geçerken, can kaybı 128 bin 500'e, iyileşen sayısı da 1 milyon 99 bine ulaştı.
ABD'de Kovid-19 salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son 2 haftada yüzde 84 arttı.
Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise vaka sayısı 311 bin 965'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 43 bin 575 olarak açıklandı.
İtalya'daki vaka sayısı 240 bin 436 olarak açıklanırken, can kaybı 34 bin 744, iyileşen sayısı da 189 bin 196 oldu.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 nedeniyle ülkelerine Schengen Bölgesi dışından geleceklerin 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 346, Fransa'da ise 29 bin 813 oldu.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs günlük tablosu açıklandı. Bakan Koca'nın açıkladığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1293 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 199 bin 906, can kaybı 5 bin 131 oldu. Bakan Koca açıklamasında tedbir konusuna uyarıda bulundu. İşte, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları;
Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, açıklamasında tedbirlere yeterli olunmadığının altını çizerek, yeni vaka sayısının dünkünden 18 fazla olduğunu ifade etti. İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları;
Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz.
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TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU
Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı.
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ABD'de salgın nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken, buna karşın milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.
Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Mart'ta kapılarını seyircilere kapatan New York Broadway gösterilerinin açılmasının Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 350 bine çıkarken, can kaybı 57 bin 770, iyileşen sayısı ise 733 bin 800'ü geçti.
Rusya'daki vaka sayısı 641 bine, can kaybı 9 bin 166'ya ulaşırken, Hindistan'da ise vaka sayısı 567 bin, can kaybı da 16 bin 904 oldu.
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İtalya, Schengen Bölgesi dışından gelecekler için 14 gün karantina istiyorAvrupa'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise vaka sayısı 311 bin 965'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 43 bin 575 olarak açıklandı.
İtalya'daki vaka sayısı 240 bin 436 olarak açıklanırken, can kaybı 34 bin 744, iyileşen sayısı da 189 bin 196 oldu.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 nedeniyle ülkelerine Schengen Bölgesi dışından geleceklerin 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 346, Fransa'da ise 29 bin 813 oldu.
Yunanistan komşularına sınırlarını açıyor
Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açma kararı aldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirilirken, Slovenya'da da açık alandaki etkinliklere katılacak kişi sayısı 500'den 50'ye indirildi.
İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka'da 1593 çalışanını işten çıkarttı.
Japonya'da salgına karşı 18 ülke daha giriş yasağı kapsamına alındı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı.
İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgında en kötüsünün henüz gelmediğini vurguladı.
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Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 19 bin 292 artarak 548 bin 869'a ulaşırken, 16 bin 487 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 321 bin 774 kişinin iyileştiği bildirildi.
İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 311 bin 151'e yükseldi.
İspanya'da toplam vaka sayısı 295 bin 850'ye çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 343 olarak güncellendi.
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İtalya'da can kaybı 22 artarak 34 bin 738'e, toplam vaka sayısı 240 bin 310'a, iyileşenlerin sayısı 188 bin 891'e ulaştı.
İran'da ise vaka sayısı 222 bin 669'a yükselirken, can kaybı 144 artarak 10 bin 508 oldu. Ülkede 183 bin 310 kişi iyileşti.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde, kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmanın zorunlu olacağını söyledi.
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Almanya'da salgından en fazla etkilenen Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanı Melanie Huml, eyaletteki herkese Kovid-19 testi yaptırma imkanı sunulacağını söyledi.
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Sudan’da salgın tedbirleri kapsamında iç ve dış hat uçuşlarına getirilen yasak 12 Temmuz’a kadar uzatıldı.
Irak'ın Kerkük kentinde, yakalandığı Kovid-19 nedeniyle evinde karantina altında olan Türkmen Adalet Partisi Başkanı Enver Bayraktar yaşamını yitirdi.
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Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı
Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgınına karşı 18 ülkenin daha giriş yasağı kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 129'a ulaştığı bildirildi.
Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) kararı doğrultusunda Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi genişletildi.
Buna göre, Asya'dan Gürcistan, Orta Doğu'dan Irak, Lübnan, Afrika'dan Cezayir, Moritanya, Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eswatini listeye eklendi.
Listeye Orta Amerika'dan Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Karayipler'den Küba, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Vincent Grenadines, Güney Amerika'dan Guyana da dahil edildi.
Bu ülkelere son iki haftada seyahat öyküsü bulunan yolcular 1 Temmuz'dan itibaren Japonya'ya kabul edilmeyecek.
Karar sonrası ülkeye yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı.
Ülkede marttan bu yana Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.
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Çin'de klinik testleri süren Kovid-19 aşısı orduda kullanılmaya başlandı
Çin’de deneme sürecinde bulunan Kovid-19 aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusunda kullanılmaya başlandığı bildirildi.
Global Times gazetesinin haberine göre, Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics), Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.
CMC'nin izni 25 Haziran'da verdiğini belirten CanSino, onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydederek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.
CanSino ayrıca aşının ticarileştirilmesi konusunda herhangi bir taahhütte bulunamayacaklarını kaydederek, şimdilik askeriye için onaylanan aşının, CMA'nın onayı olmadan daha geniş çaplı kullanıma giremeyeceğine dikkati çekti.
Ülkede Kovid-19’a karşı geliştirilen 8 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’nun ikinci aşama klinik deneyleri 11 Haziran’da tamamlanmıştı.
Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
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Klinik denemeler üç aşamada yapılıyor
İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde virüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi iyileşti.