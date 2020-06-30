Corona virüsü 30 Haziran tablosunda son durum: Koronavirüs (korona virüsü) Türkiye ve dünya geneli risk haritası, iyileşen vaka ve ölüm sayıları

İtalya, Schengen Bölgesi dışından gelecekler için 14 gün karantina istiyorAvrupa'da Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İngiltere'de ise vaka sayısı 311 bin 965'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 43 bin 575 olarak açıklandı.



İtalya'daki vaka sayısı 240 bin 436 olarak açıklanırken, can kaybı 34 bin 744, iyileşen sayısı da 189 bin 196 oldu.



İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 nedeniyle ülkelerine Schengen Bölgesi dışından geleceklerin 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İspanya'da 28 bin 346, Fransa'da ise 29 bin 813 oldu.



Yunanistan komşularına sınırlarını açıyor



Yunanistan, Kovid-19 nedeniyle kapalı tuttuğu Türkiye ve diğer komşu ülkelerle olan tüm sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açma kararı aldı.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluğu getirilirken, Slovenya'da da açık alandaki etkinliklere katılacak kişi sayısı 500'den 50'ye indirildi.



İskandinav Hava Yolları (SAS), Danimarka'da 1593 çalışanını işten çıkarttı.



Japonya'da salgına karşı 18 ülke daha giriş yasağı kapsamına alındı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı.



İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, ülkesinin Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgında en kötüsünün henüz gelmediğini vurguladı.