Corona Virüsü 21 nisan Türkiye tablosu son durum: Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Covid 19 risk haritası anlık veriler

21 Nisan, corona virüsü son durum tablosu ve Türkiye'de en son vaka, ölüm sayıları internette merak edilen sorular arasında yer alıyor. Dünya genelinde son 24 saatte vaka ve ölüm sayılarında artış görülürken, en ciddi tablonun Amerika'da olduğu görülüyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'da ise aynı şekilde kritik günler devam ediyor. Avrupa ülkelerinde önceki günlere göre ölüm sayısı düşerken, halen daha 500'ün üzerinde seyrediyor. Ülkemizdeki son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresi üzerinden açıkladı. Corona virüs tablosuna göre günlük test sayısı 39 bin 429 olurken, iyileşen sayısı bin 488 oldu. Bugünkü corona tablosu ayrıca covid 19 internet sitesi üzerinden de öğrenilecek. İşte, 21 Nisan corona virüsü Türkiye tablosunun günlük verileri ve dünyada yaşanan son gelişmeler....Peki, Türkiye'de kaç vaka ve ölüm var? İşte Corona virüsü verilerinde son durum ve Corona virüsü canlı takip ekranı...



Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 2.567.327 vaka görülürken, toplamda 177.521 kişi hayatını kaybetti. 687.456 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu.

Amerika'da 825.306 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 75.673 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 45.075 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti.

İspanya'da 204.178 vaka bulunurken, 21.282 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 82.514 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı.

İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 183.957 bin vaka bulunuyor. Ülkede 24.648 kişi hayatını kaybederken, 51.600 kişi de tedavi olarak iyileşti.

Fransa'da 159.300 vaka bulunuyor. 20.829 kişi hayatını kaybederken, 39.842 kişi de iyileşerek tedavi oldu.

Almanya'da toplamda 148.453 vaka bulunurken, bunların 99.400'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 5.086 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'den gelen son verilere göre 130.184 vaka bulurken, 17.378 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 640 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu.

İran'da 84.802 vaka meydana gelirken, bunların 5.297'i hayatını kaybetti. Toplamda 60.965 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.