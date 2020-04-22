Corona Virüsü 21 nisan Türkiye tablosu son durum: Türkiye'de kaç vaka var ölüm sayısı nedir? Covid 19 risk haritası anlık veriler
Corona Virüsü son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Corona Virüsü dünya ve Türkiye verileri ise internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Covid 19 haritasında bir çok ülkenin verileri güncellenirken, Amerika'dan gelen son bilgiler dikkat çekiyor. Peki Türkiye 21 tablosunda son durum nedir? İşte Covid 19 risk haritasında canlı ve anlık verilerle son durum
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21 Nisan, corona virüsü son durum tablosu ve Türkiye'de en son vaka, ölüm sayıları internette merak edilen sorular arasında yer alıyor. Dünya genelinde son 24 saatte vaka ve ölüm sayılarında artış görülürken, en ciddi tablonun Amerika'da olduğu görülüyor. İngiltere, İspanya ve İtalya'da ise aynı şekilde kritik günler devam ediyor. Avrupa ülkelerinde önceki günlere göre ölüm sayısı düşerken, halen daha 500'ün üzerinde seyrediyor. Ülkemizdeki son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresi üzerinden açıkladı. Corona virüs tablosuna göre günlük test sayısı 39 bin 429 olurken, iyileşen sayısı bin 488 oldu. Bugünkü corona tablosu ayrıca covid 19 internet sitesi üzerinden de öğrenilecek. İşte, 21 Nisan corona virüsü Türkiye tablosunun günlük verileri ve dünyada yaşanan son gelişmeler....Peki, Türkiye'de kaç vaka ve ölüm var? İşte Corona virüsü verilerinde son durum ve Corona virüsü canlı takip ekranı...
Corona Virüs salgınında ülkelerin son 24 saatte artan vaka sayıları dikkat çekerken son vileriler de güncellendi. Dünya genelinde 2.567.327 vaka görülürken, toplamda 177.521 kişi hayatını kaybetti. 687.456 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtuldu. Amerika'da 825.306 bin vaka bulunurken, bu vakalardan 75.673 iyileşerek virüsten kurtuldu. Amerika'da son verilere göre 45.075 kişi ise Covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. İspanya'da 204.178 vaka bulunurken, 21.282 kişi hayatını covid 19 sebebi ile kaybetti. 82.514 kişi ise iyileşerek corona virüsten kurtulmayı başardı. İtalya'dan gelen son dakika verilerine göre 183.957 bin vaka bulunuyor. Ülkede 24.648 kişi hayatını kaybederken, 51.600 kişi de tedavi olarak iyileşti. Fransa'da 159.300 vaka bulunuyor. 20.829 kişi hayatını kaybederken, 39.842 kişi de iyileşerek tedavi oldu. Almanya'da toplamda 148.453 vaka bulunurken, bunların 99.400'ü tedavi olarak covid 19'dan kurtulmayı başardı. Ülkede şuana kadar toplam 5.086 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'den gelen son verilere göre 130.184 vaka bulurken, 17.378 kişi ülkede covid 19 sebebi ile hayatını kaybetti. 640 kişi de iyileşerek virüsten kurtuldu. İran'da 84.802 vaka meydana gelirken, bunların 5.297'i hayatını kaybetti. Toplamda 60.965 kişi ise tedavi olarak virüsten kurtulmayı başardı.
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21 NİSAN SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresi üzerinden 21 Nisan son durum tablosunu paylaştı. Bugünkü corona verilerini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;
Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.
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20 NİSAN GÜNCEL DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 140'a, toplam iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 430'a yükseldi. Bakan Koca ayrıca, "Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız" dedi.
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COVİD 19 HARTİASINDA SON DURUM
Corona Virüsünde ülkelerin son dakika gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını, iyileşen hastaların son güncellenen verilerini corona virüsü haritasından öğrenebilirsiniz. CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATİN CORONA VİRÜS GÜNDEMİ
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 127 hasta vefat etti, 1523 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, toplam vefat sayısı 2 bin 17, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922, toplam entübe hasta sayısı 1031, toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." ifadesini kullandı.
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Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.
İçişleri Bakanlığı 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüksek oranda uyum gösterdiğini bildirdi. Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir. Salgınla mücadelede en önemli unsur sosyal mesafe ve izolasyon. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ederiz." ifadesine yer verildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştüİletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
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Covid-19'u yenen bağışçılardan 200 üniteden fazla "immün plazma" toplandı
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığının onayı ile başlatılan immün plazma tedavisine, koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmiş kişilerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Kovid-19 hastalığını yenen kişilerin, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanılmak üzere bağışladığı immün plazma miktarının 200 üniteyi geçtiğini bildiren Kınık, "Kızılay olarak 10 ilimizde 13 noktada plazma bağışı kabullerimizi sürdürüyoruz. Günlük 750 üniteye kadar bağış alabilecek kapasitemiz var. Gerekli olması halinde bu kapasitemizi iki katına da çıkartabileceğiz." dedi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, 81 ilin emniyet müdürleri ve daire başkanlarının katılımıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi, önlemlerle ilgili bilgi aldı.
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İSTANBUL RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İstanbul vaka sayısı:İstanbul'da: 12.231 vaka bulunurken, 117 ölüm gerçekleşti
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ZONGULDAK RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli Zonguldak vaka sayısı:Zonguldak'ta: 197 vaka bulunurken, 5 ölüm gerçekleşti
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SAKARYA RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İstanbul vaka sayısı:Sakarya'da: 337 vaka bulunurken, 3 kişi hayatını kaybetti
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KOCAELİ RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli Kocaeli vaka sayısı:Kocaeli vaka sayısı 500 kişi olurken, 8 kişi hayatını kaybetti
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İSTANBUL RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İstanbul vaka sayısı:
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İZMİR RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli İzmir vaka sayısı:İzmir'de 1105 vaka bulunurken, 18 kişi hayatını kaybetti
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ANKARA RİSK HARTİASI
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 7 Nisan tarihli Ankara vaka sayısı:Ankara'da 860 vaka bulunurken, 7 kişi hayatını kaybetti