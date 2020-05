Corona Virüsü 18 Mayıs Türkiye ve dünya tablosu: Vaka ve ölüm sayıları.. Covid 19 (koronavirüs) haritasında iki ülkede büyük artış!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 770 bini geçerken can kaybı 315 bine ulaştı.



Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 1 milyon 515 bin 966'ya yükselirken can kaybı 90 bini, iyileşen sayısı ise 340 bini aştı.



İngiltere'deki can kaybı 34 bin 636'ya, toplam vaka sayısı ise 243 bin 303'e çıktı.



İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e, toplam vaka sayısı ise 225 bin 435'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 125 bin 176 olarak açıklandı. Ülkede kişisel bakım ve estetik merkezleri, kuaförler, restoranlar, barlar, pizzacılar, dondurmacılar ve pastaneler yarından itibaren yeniden açılacak.