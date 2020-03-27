Corona virüsü 14 gün kuralı nedir? İşte 14 gün kuralında yapılması gerekenler
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı 14 gün kuralının önemi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlar tarafından sıklıkla hatırlatılıyor. Corona virüsü 14 gün kuralında yani karantina sürecinde uyulması gereken en önemli maddelerden biri sosyal izolasyon. Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı uygulanması gereken 14 gün kuralıyla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek adına paylaşımda bulundu. Bu kural kapsamında özellikle yurt dışı teması olanların 14 gün kuralına dikkatlice uyması gerekiyor. Peki, koronavirüs 14 gün kuralı nedir? 14 gün kuralı nasıl uygulanır? İşte, 14 gün kuralında yapılması gerekenler.
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14 gün kuralı nedir? Sosyal izolasyon ne demek? 14 gün kuralı nasıl yapılır? gibi sorular, ülkemizde alınan coronavirüs önemleriyle karantina sürecinde araştırılan konuların başında geliyor. Karantina süreci olan 14 gün kuralında yetkililer sıklıkla "Evde kalın, ziyaretçi kabul etmeyin." uyarısında bulunuyor. Peki, 14 gün kuralında neler yapmalı? İşte, karantina süreci olan 14 gün kuralı ile ilgili ayrıntılar.
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14 GÜN KURALI NEDİR?
Corona virüsüne karşı önlem almak isteyenler 14 Gün Kuralı'na uymak büyük önem taşıyor. şte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 Gün Kuralı...
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DİKKAT ÇEKEN '14 GÜN' PAYLAŞIMI
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.
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Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
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"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."
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ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISINA DİKKAT
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda hemen tıbbi maske takılması gerektiği belirtilen paylaşımda, en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine işaret edildi.
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Yeni koronavirüs hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi "hsgm.saglik.gov.tr" ve bakanlığın sosyal medya hesaplarının takip edilmesi istenildi.
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KİMLER KENDİNİ İZOLE ETMELİ?
Covid-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi gerekiyor. Bu belirtiler 37.8'in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğü olarak tarif ediliyor.
Aynı zamanda bu belirtileri gösteren kişiyle aynı evi paylaşan herkesin de kendisini izole etmesi gerekli.
Yalnız yaşıyorsanız, belirtilerin ortaya çıkışından itibaren 7 gün evde kalmalısınız.
Eğer siz veya birlikte yaşadığınız bir kişi bu belirtileri gösterirse, bütün hanenin 14 gün kendilerini izole ederek, belirtilerin gelişip gelişmediğini gözlemesi gerekiyor.
Bu süre içinde evdekilerden biri daha hastalık belirtileri göstermeye başlarsa o zaman 7 gün daha izole olmaları gerekiyor. Daha sonra hastalanan her bir kişi için izolasyon süresi 7 gün daha uzuyor.
Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin iyi havalandırılmış bir odada kalıp evdeki diğer kişilerden uzak durmaları tavsiye ediliyor.