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Dünya
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 02:53,

Corona Virüsü 13 Mayıs son durum tablosu: Koronavirüs Türkiye Sağlık Bakanlığı tablosu vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 haritası

Corona virüs son durum bilgileri Türkiye ve dünyada sıcak gelişmelerle gelmeye devam ediyor. Küresel bir salgın haline dönüşen korona virüste vaka ve iyileşen sayısı 13 Mayıs koronavirüs tablosunu değiştirdi. Gelen son dakika bilgilere göre, Amerika ve Rusya'dan gelen haberler ise kritik seviyede. Rusya'da vaka sayısında her geçen gün artış daha da katlanırken, dünya genelinde vaka sayısı en fazla ülke olarak 2. sıraya tırmandı. Amerika'da ise hayatını kaybeden insanların sayısı 84.705 oldu. Ülkemizde ise corona virüs bilgilerini Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Türkiye günlük corona virüs tablosu ise dün daha iyi bir tablo ile karşılaştık. Covid 19'u düşünderecek şikayeti olanlara, şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla temas olmuş 722 kişiye ulaştılar." dedi. 13 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona virüs Türkiye tablosundaki son durumu ise Bakan Koca tarafından paylaşıldı. Peki dünya genelindeki son durum nedir? İşte 13 Mayıs ülkelerden gelen covid 19 vaka ve ölüm sayıları...

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Corona virüs Sağlık Bakanlığı günlük tablo bilgileri yayınlanmaya devam ederken, Corona Virüs dünya genelinde 4 milyon vakanın üzerine çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 294 bini aşarken, Covid 19'u yenerek sağlığına kavuşanların sayısı da 1.518.424 kişi oldu. Türkiye 13 Mayıs tablosundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000’in altına düştü." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde ise corona virüs verileri ve son 24 saatlik verilerle güncellendi. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 143 bin 114 olarak açıklandı.Peki, 13 Mayıs corona virüs haritasında son veriler nedir? İşte Covid 19 risk haritasında son gelişmeler

 


CORONA VİRÜSÜ HARİTASI ANLIK VERİLERİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Günlük corona virüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.

3TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 70İ İYİLEŞTİ
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'TOPLAM VAKALARIN YÜZDE 70'İ İYİLEŞTİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca 12 Mayıs corona virüs tablosuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.

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Corona virüs günlük tablosunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, iyileşen sayısına dikkat çekti. Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.

513 MAYIS SON DURUM
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13 MAYIS SON DURUM

ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491’e ulaştı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 22 bin 31 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının 1 milyon 410 bin 168 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1481 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 83 bin 491'e ulaştı.

Ülke genelinde şimdiye kadar 298 bin 593 kişi ise iyileşti.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 348 bin 655 kişi virüse yakalandı, 27 bin 175 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 79 vakayla New Jersey ve 83 bin 21 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 271 binden fazla vakayla İspanya ve 242 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.

6DÜNYADA SON 24 SAAT
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DÜNYADA SON 24 SAAT

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 400 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 400 bin 900'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs vakaları en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 422 bin 164 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla İspanya (271 bin 95), Rusya (242 bin 271), İngiltere (229 bin 705), İtalya (222 bin 104), Brezilya (180 bin 737), Fransa (178 bin 60) ve Almanya (173 bin 824) oldu.

Türkiye'de vaka sayısı son verilerde 143 bin 114 olarak açıklandı.

7Kremlin Sözcüsü Peskov da Kovid-19a yakalandı
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Kremlin Sözcüsü Peskov da Kovid-19'a yakalandı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 242.271, can kaybı ise 2.212'ye yükseldi.

Başkent Moskova'da taksiler dahil toplu taşıma araçları, iş yerleri, marketler ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven takmak zorunlu hale getirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 için 100'den fazla aşı adayı olduğunu ancak aşı üretmenin zor olduğunu açıkladı.

8AMERİKADA SON DURUM
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AMERİKA'DA SON DURUM

Salgının en çok etiklediği ülkelerden biri olan Amerika'da 1.370.460 vaka görülürken, hastalığı yenen 230.287 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede toplamda 82.391 kişi hayatını kaybetti.

Salgınla mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.

ABD'deki salgınının merkez üssü konumundaki New York'ta "27 Mart'tan bu yana en düşük ölüm seviyesi" görüldü.

9RUSYA SON DURUM
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RUSYA SON DURUM

Corona Virüs salgınında son dönemdeki artış ile dikkat çeken ülkelerden biri olan Rusya'da 242.271 vaka bulunuyor. 48.003 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 2.212 kişi hayatını kaybetti.

10İSPANYA SON DURUM
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İSPANYA SON DURUM

İspanya'da Covid 19 son durumunda 228.030 vaka görülüyor. Ülkede son verilere göre 26.920 kişi hayatını kaybetti. 138.980 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Ülkenin yarısı, normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor.

11İNGİLTERE SON DURUM
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İNGİLTERE SON DURUM

İngiltere salgını en ağır geçiren ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Covid 19 salgınında 230.938 vaka bulunan ülkede sadece 1025 kişi sağlığına kavuştu. 33.263 kişi ise hayatını kaybetti.

12FRANSA SON DURUM
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FRANSA SON DURUM

178.349 vakanın bulunduğu Fransa'da 26.994 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 57.898 kişi ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

13İTALYADA SON DURUM
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İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da 221.216 vaka görülürken, 109.039 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu, ülkede 30.911 kişi ise hayatını kaybetti.

14ALMANYA SON DURUM
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ALMANYA SON DURUM

172.626 vakanın bulunduğu Almanya'da toplamda 7.780 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 148.700 kişi ise corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

15BREZİLYA SON DURUM
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BREZİLYA SON DURUM

Salgının son günlerde artış gösterdiği ülkelerden bir olan Brezilya'da 169.594 kişi corona virüse yakalandı. 67.384 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 11.653 kişi hayatını kaybetti.

16Çinde 14 yeni vaka tespit edildi
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Çin'de 14 yeni vaka tespit edildi

Can kayıpları, Brezilya'da 10 bin 697'ye, Belçika'da 8 bin 656'ya, Almanya'da 7 bin 549'a, İran'da 6 bin 640'a, Hollanda'da 5 bin 440'a, İsveç'te 3 bin 225'e, Meksika'da 3 bin 353'e, Hindistan'da 2 bin 153'e, İsviçre'de 1830'a ve Rusya'da 1915'e yükseldi.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bulunmadığı aktarıldı.

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Belçika'da bugün, hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün kılınırken, bugün de tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir huzurevinde 35 yaşlının Kovid-19 nedeniyle ölmesinin ardından savcılığın soruşturma başlattığı açıklandı.

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.

Polonya'da çeşitli iş yerlerinin yanı sıra otel ve demir yollarının yeniden hizmete girmesi, havaların da güzelleşmesiyle iç turizmde hareketlilik yaşandı.

Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldıMalezya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı, 9 Haziran'a kadar uzatıldı.

Fas cezaevlerinde Kovid-19 tespit edilen hapishane görevlisi ve mahkumların sayısı 397'ye yükseldi.

Bangladeş'te son 24 saatte yeni Kovid-19 vakalarında "şimdiye kadarki en fazla günlük artış" kaydedilidi. Ülkede 887 yeni vaka tespit edilerek, toplam vaka sayısı 14 bin 657'ye yükseldi.

Moritanya'da, aktif tek hasta kalması ve 29 Nisan'dan itibaren yeni vaka görülmemesi üzerine camiler yeniden ibadete açıldı.

Pakistan'da esnaf, iş yerlerini pazartesi ile perşembe arası 06.00-16.00'ya kadar açık tutacak, bu saatten sonra hiçbir iş yeri açık olmayacak.

20DÜNYA GENELİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI
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DÜNYA GENELİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

21İspanyanın yarısı ikinci aşamaya geçti
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İspanya'nın yarısı ikinci aşamaya geçti

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 744'e, virüs bulaşanların sayısı da 268 bin 143'e çıktı. İyileşenlerin sayısı 177 bin 846 olarak açıklandı.

Ülkenin yarısı normalleşmede ikinci aşamaya geçti. İkinci aşamaya geçen şehirlerde dükkanlar, oteller, müzeler, kütüphaneler, dini ibadet alanları ile terası olan restoran ve barlar sınırlı şekilde açıldı.

Fransa'da ise can kaybı 26 bin 643'e çıkarken, vaka sayısı 177 bin 423'e, iyileşen sayısı da 56 bin 724'e ulaştı. Ülkede bugün dolaşım serbest hale geldi.

Fransa'da salgın nedeniyle Müslümanlar için mezarlık kalmadığı belirtildi.

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İran'daki camilerin tamamı bugün açılıyor

Can kayıpları, Brezilya'da 11 bin 207'ye, Belçika'da 8 bin 707'ye, Almanya'da 7 bin 569'a, İran'da 6 bin 685'e, Hollanda'da 5 bin 456'ya, İsveç'te 3 bin 256'ya, Meksika'da 3 bin 465'e, Hindistan'da 2 bin 223'e, İsviçre'de 1834'e ve Rusya'da 2 bin 9'a yükseldi.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise son 24 saatte 17 yeni vaka görülürken, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki Disneyland tema parkı da sosyal mesafe tedbirleri altında kapılarını ziyaretçilere açtı.

İran'da salgın nedeniyle bir süredir kapalı olan camilerin tamamı bugün açılıyor.

Belçika'da mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açıldı.

Avrupa Birliği (AB), salgında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'da 1 Eylül'e kadar 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma şartıyla normalleşmede ilk aşama bugün başladı.

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Rusya'da salgınla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceği bildirildi.

İsviçre'de Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesiyle mağaza, restoran, kafe ve bazı okullar faaliyete geçti.

Salgın nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi'nin 28 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Almanya'da son 24 saatte 6 Türk vatandaşının daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybeden Türkler'in sayısı 152'ye yükseldi.

Kanada'da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendiYemen hükümeti, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'i Kovid-19 ve diğer salgın hastalıklar nedeniyle "salgın bölgesi" ilan etti.

Brezilya’da Kovid-19 nedeniyle 10 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun salgını yeterince ciddiye almaması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Kovid-19 salgını nedeniyle doktor, hemşire ve hasta bakıcı başta olmak üzere sağlık personeli sıkıntısı yaşanan Kanada’da 200 binin üzerinde ameliyat ertelendi.

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Kırgızistan'da 25 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sona erdi ancak başkent Bişkek ve Oş şehrinin yanı sıra 2 ilçede karantina devam ediyor.

Gürcistan'da ayakkabı ve giyim dükkanları hariç tüm mağazaların faaliyetlerine izin verilirken, başkent Tiflis giriş ve çıkışlara açıldı.

Karadağ'da camiler ibadete açılırken, Hırvatistan ve Çekya'da kafe ve restoranlar faaliyete başladı.

Meksika'da tanınmış bir çete lideri olan Moises Escamilla May, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

Hindistan ve Bangladeş'te Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tedavi süreci tamamlanan 83 yaşındaki son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası taburcu edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, sosyal mesafeyi gözeten dilenciler, uzun çubuklara taktıkları tenekeleri uzatıp para istemeye başladı.

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