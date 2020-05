Corona Virüsü 13 Mayıs son durum tablosu: Koronavirüs Türkiye Sağlık Bakanlığı tablosu vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 haritası

13 MAYIS SON DURUM ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e yükseldi.



Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 22 bin 31 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.



Vaka sayısının 1 milyon 410 bin 168 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1481 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 83 bin 491'e ulaştı.



Ülke genelinde şimdiye kadar 298 bin 593 kişi ise iyileşti.



Salgının merkezi New York



Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 348 bin 655 kişi virüse yakalandı, 27 bin 175 kişi ise hayatını kaybetti.



New York'u 142 bin 79 vakayla New Jersey ve 83 bin 21 vakayla Illinois takip ediyor.



ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 271 binden fazla vakayla İspanya ve 242 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.