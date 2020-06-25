Corona Virüs'te vaka sayısı 9 milyonu aştı.. Covid 19 dünya geneli risk haritası.. Türkiye 25 haziran Koronavirüs tablosunda son durum vaka ve ölüm sayısı

Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 157 bine ulaşırken, can kaybı 52 bin 951'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 613 bin 345 olarak açıklandı.



Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, can kaybı 8 bin 513'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 368 bin 822 oldu.