Corona virüste son durum tablosu 10 Ekim: Türkiye ve Dünyada koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı

Kovid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump'ın, cumartesi günü kamusal işlerine güvenli bir şekilde dönmesinin beklendiği açıklandı. Trump ise kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da miting yapmak istediğini söyledi.



İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artıştan dolayı yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Madrid özerk yönetiminde olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.



Fransa'da düzenlenecek Paris-Roubaix Bisiklet Yarışı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilirken, başkent Paris'teki spor salonu sahipleri ve müdavimleri, salgın önlemleri kapsamında kapatılan spor salonlarının yeniden açılması için gösteri yaptı.



Almanya’da vaka sayılarının artış gösterdiği büyükşehirlerde, salgının yayılmasını önlemek için tedbirler sıkılaştırılacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, vakaların söz konusu sınırı aştığı şehirlerde, sosyal mesafeye uyulması mümkün olmayan kamusal alanlarda maske takma zorunluğunun getirilmesi, restoran ve lokantaların belirli saatlerde kapatılması ve alkol satışının kısıtlanması gibi tedbirlerin alınacağını kaydetti.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in Kovid-19'u atlattığı bildirildi.



2019 yılının Aralık ayından bu yanı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ülkeleri böyle etkilerken, ülkemizde de alınan tedbirler devam ediyor. Vatandaşlar da günlük olarak yayımlanan güncel koronavirüs tablosunu görerek, ülkemizdeki en son durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2020 tarihine ait son verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. İşte, 10 Ekim 2020 koronavirüs salgınında son durum...



