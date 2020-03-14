Corona virüste son dakika... Uzmanlardan çok çarpıcı açıklamalar! 'Olağanüstü hal'

İspanya'da koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ve şimdiye kadar 36 vakanın olduğu Murcia'da virüsün yayılmasından Madridlileri suçlayan Miras, "Karantinayı bir nevi tatil zannedip, herkes arabalarıyla buraya tatile geldi. Üzüntü verici ve sorumsuzca bir şey. Buna izin verilmemeliydi." diye konuştu. İspanya'da Kovid-19'dan dolayı karantinaya alınan ilk yerleşim yerleri, ülkenin doğusundaki Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentine bağlı olan ve toplamda 70 bin kişinin yaşadığı 5 belediye olmuştu.