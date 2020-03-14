Corona virüste son dakika... Uzmanlardan çok çarpıcı açıklamalar! 'Olağanüstü hal'
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya Sağlık Örgütü'den flaş Avrupa açıklaması! Birçok ülke "Olağanüstü hal" ilan etti. Virüs spor müsabakalarını da vurdu. Uzmanlardan çok çarpıcı açıklamalar geldi. İşte corona virüsle ilgili tüm gelişmeler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı dünya genelinde 140 bini geçerken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırdı.
2
Çin'deki vaka sayısı, 4 bin 20'sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 179'a yükseldi.
3
Çin'den sonra virüsten en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saat içinde 250 kişi artarak bin 266'ya çıktı. Vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldi.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin "merkez üssü" haline geldiğini duyurdu.
5
Vaka sayısının 804'e, ölü sayısının ise 10'a çıktığı Hollanda'da, camilerde cuma namazlarının kılınması ikinci bir talimata kadar yasaklandı.
6
Slovakya, Polonya sınırı hariç tüm sınırlarda kontrollerin başlatılması kararı aldı. Ülkedeki üç uluslararası havalimanı kapatıldı. Uluslararası tren ve otobüs seferleri iptal edildi. Ülkeye sadece Slovakya vatandaşları ile oturum izni olanların alınması kararlaştırıldı. Slovenya'daki vaka sayısı 141'e ulaşırken, ülke genelinde "epidemi durumu" ilan edildi ve 2 hafta eğitime ara verildi.
7
Almanya'da vakaların yayılmasını önlemek amacıyla Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı 900'den fazla camide bu hafta cuma namazı kılınmadı.
8
Belçika'da okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi. Ayrıca kafeler, restoranlar ve eğlence mekanları da 3 Nisan'a kadar kapatıldı.
9
İTALYA'DA KORKUNÇ BİLANÇO
İtalya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi. Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma’da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
10
Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 14 bin 955’e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi. Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266’ya yükseldiğini belirtti.
11
Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nden olduğunu kaydetti. Borrelli, dün 1258 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439'a ulaştığını duyurdu. İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.
12
Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.
13
Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.
14
İTALYANLAR ŞARKILARLA BİRBİRLERİNE DESTEK OLUYOR
Ülke genelinde uygulanan karantina koşulları sebebiyle evlerine kapanan İtalyanlar, sosyal medyadan "Her şey iyi olacak (Tutto andra bene)" etiketiyle yapılan çağrılarla saat 18.00'de evlerinden müzikler açarak birbirlerine destek oldu.
15
Bu arada İtalyanların, sağlık görevlilerine desteklerini belirtmek, koronavirüsle mücadelede gösterdikleri çabalara teşekkür jesti yapmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkışlarla tempo tutacakları belirtildi.
16
İSPANYA, BULGARİSTAN VE PANAMA'DA "OLAĞANÜSTÜ HAL" İLAN EDİLDİ
İspanya'da ise koronavirüsten ölenlerin sayısı 124'e, vaka sayısı 4 bin 300'e yükseldi. Ülkede "olağanüstü hal" ilan edildi.
17
Portekiz hükümeti de "acil durum" ilan etti. Vaka sayısı 112'ye çıktı. Portekiz'de hükümet, tüm okul ve üniversiteleri 9 Nisan'a kadar kapattı.
18
Virüs bulaşanların sayısı Polonya'da 64'e, Çekya'da 120'ye, Kuzey Makedonya'da 13'e, Bosna Hersek'te 18'e, Slovakya'da ise 30'a çıktı.
19
Çekya, 16 Mart'tan itibaren yabancıların ülkeye girişinin ve vatandaşlarının yurt dışına çıkışını yasaklandı.
20
Bulgaristan'da 13 Nisan'a kadar "olağanüstü hal" ilan edildi. Karantina kurallarına uymayanlara 5 yıla kadar hapis ve 25 bin avroya kadar para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
21
Hırvatistan'da iki hafta boyunca eğitime ara verildi. Panama'da da ülkede vaka sayısının 27'ye çıkması üzerine "olağanüstü hal" ilan edildi.
22
MURCİA ÖZERK YÖNETİMİ KARANTİNAYA ALINDI
Murcia Özerk Hükümeti Başkanı Fernando Lopez Miras, düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılmasını engellemek için bölgeyi karantinaya alma kararı aldıklarını açıkladı. Yaklaşık 376 bin kişinin yaşadığı Murcia'daki tüm belediyelerde giriş ve çıkışları yasakladıklarını aktaran Miras, eczane ve marketler dışında tüm dükkanların kapatılacağını, hiçbir gerekçeyle giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini söyledi.
23
İspanya'da koronavirüs vakalarının en az görüldüğü ve şimdiye kadar 36 vakanın olduğu Murcia'da virüsün yayılmasından Madridlileri suçlayan Miras, "Karantinayı bir nevi tatil zannedip, herkes arabalarıyla buraya tatile geldi. Üzüntü verici ve sorumsuzca bir şey. Buna izin verilmemeliydi." diye konuştu. İspanya'da Kovid-19'dan dolayı karantinaya alınan ilk yerleşim yerleri, ülkenin doğusundaki Katalonya özerk bölgesindeki Barselona kentine bağlı olan ve toplamda 70 bin kişinin yaşadığı 5 belediye olmuştu.
24
Bu sabah itibariyle giriş ve çıkışların yasaklandığı belediyelere takviye polis gönderilmişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yarın yürürlüğe geçecek şekilde ülke genelinde 15 gün olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. İspanya'daki yasalar gereği, hükümetin Bakanlar Kurulunun onayı ile en fazla 15 gün olağanüstü hal ilan etmesine izin tanınırken, bunun uzatılması halinde meclisin onayı gerekiyor.
25
Virüsün en fazla görüldüğü, 64 kişinin öldüğü ve 2 binden fazla vakanın olduğu başkent Madrid'de yarından itibaren eczane ve market dışında tüm dükkanlar ve eğlence yerleri kapatılacak. Diğer yandan koronavirüsün etkisinin ilk kez endüstri sektörüne de yansıdığı görüldü. Seat, Nissan, Renault gibi önemli firmalar, İspanya'daki bazı fabrikalarında üretime ara vereceklerini duyurdu.
26
Barselona yakınlarındaki Martorell ilçesinde 10 bin 500 işçinin çalıştığı fabrikası olan Seat, 4 ila 6 hafta üretimi durdurarak, sadece teknik, yedek parça ve Serbest Bölge'deki ofislerini açık tutma kararı aldı.
27
ABD'DE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde "Ulusal Acil durum" ilan etti. Trump, virüse karşı 50 milyar dolarlık finansman ayrılacağını duyurdu.
28
UZMANLAR EN KÖTÜ 4 SENARYOYU AÇIKLADI: 1,7 MİLYON İNSAN ÖLEBİLİR
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen son verilere göre, ülkede teyid edilen Kovid-19 vaka sayısı 1678 oldu. Rakamlar her geçen gün yükselirken, salgından ölenlerin sayısı ise 41'i buldu.
29
New York Times gazetesi, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) uzmanların koronavirüs salgınının ABD'deki etkileri, nasıl yayılacağı ve kaç kişinin virüsten etkineceği konusunda çalıştıkları 4 senaryoya ulaştı.
30
Salgının yayılmasının yavaşlatılmasına ilişkin herhangi bir adım atılmazsa en kötü senaryoya göre, ABD'de 160 ila 214 milyon kişinin koronavirüsten etkilenebileceği ve 200 bin ila 1,7 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği kaydedildi.
31
Salgının bu durumda aylarca hatta bir yıldan uzun sürebileceği tahmini yürütülen senaryoya göre, 2,4 milyon ila 21 milyon kişinin ise hastaneye yatmak zorunda kalabileceğine dikkati çekildi.
32
Uzmanlar, Çin de dahil koronavirüse dair eldeki veriler doğrultusunda ulaşılan varsayımlara göre virüsü kapan her bir kişinin çevresindeki 2 ya da 3 kişiye bu virüsü bulaştırabileceğini ifade etti.
33
Söz konusu çalışmada ayrıca sağlık sistemi sık sık “bozuk” olmakla eleştirilen ABD'de, yaklaşık 925 bin yatak kapasitesi olan hastanelerin salgının büyümesi durumunda ihtiyaçları karşılayamayacağı uyarısında bulunuldu.
34
ABD-ÇİN ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR
ABD yönetimi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in, "Kovid-19'i Vuhan'a ABD ordusunun getirdiğini" iddia etmesi üzerine harekete geçti.
35
Amerikan medyasında yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu yetkilinin ağzından, "Büyükelçi, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Kovid-19'la ilgili açıklaması üzerine çağrıldı." ifadesine yer verildi. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı ayrıca bir açıklama yapmadı.
36
ABD VE ÇİN ARASINDA "VİRÜSÜN KAYNAĞINI" AÇIKLADI
Çin'de önde gelen epidemiyologlardan Cong Nanşan, virüsün ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının, kaynağın bu ülkede bulunduğu anlamına gelmediğini savunmuş, bu konuda soruşturma yapılarak kaynağın araştırılması gerektiğini söylemişti.
37
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yetkililerinin Kovid-19 hakkında "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" söylemlerine tepki göstererek, kaynağın Çin olmayabileceğini savunmuştu. Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.
38
LONDRA MARATONU ERTELENDİ
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tüm programları ve Galler Prensi Charles'ın Bosna Hersek, Ürdün ve Güney Kıbrıs'a yapacağı ziyaretler iptal edildi. Ayrıca, mayıs ayında yapılması planlanan yerel seçimler ile nisanda yapılacak Londra Maratonu da ertelendi.
39
Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 504'e yükseldi. Pazartesiden itibaren bar, restoran ve kafeteryaların saat 15.00 itibarıyla kapatılması kararlaştırıldı. İtalya sınırındaki Tirol eyaletine bağlı iki tatil beldesi karantinaya alınırken, Fransa, İspanya ve İsviçre'den Avusturya'ya uçuşlar da iptal edildi.
40
Malta'daki vaka sayısı 12'ye yükseldi, ülkedeki tüm okullar tatil edildi, toplu etkinlikler iptal edildi. İsviçre'de tüm okulların tatil edildi. Koronavirüs nedeniyle zarar gören işletmelere 10 milyar İsviçre frangı destek sağlanacağı duyuruldu.
41
DANİMARKA VE UKRAYNA'DA İLK ÖLÜM
Koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği Danimarka'da vaka sayısı 785'e yükseldi. Ukrayna'da da yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. İki gün sonra yabancılar için 2 hafta süreyle Ukrayna sınırlarının kapatılacağı açıklandı.
42
Virginia'da yeni tip koronavirüs nedeniyle "acil durum" ilan edildi. Maryland'de eğitime 2 hafta ara verildi. Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde Kovid-19 tespit edildi.
43
FRANSA'DA ÖLENLERİN SAYISI 79'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.
44
Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti. Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.
45
İRAN'DA SOKAKLAR BOŞALTILACAK
İran'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi. Satış yerleri, sokak ve caddelerin boşaltılacağı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
46
Sudan, koronavirüs nedeniyle kuzey komşusu Mısır'la sınır kapılarını kapattı. Mısır'ın yanı sıra Çin, Güney Kore, Japonya, İran, İtalya, Fransa ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildi ve bu ülkelerden uçuşlar askıya alındı.
47
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine bölgede 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
48
Malezya genelindeki yerel ve uluslararası tüm toplu etkinlikler, 20 Nisan'a kadar yasaklandı.
49
SPOR ETKİNLİKLERİNE KORONAVİRÜS DARBESİ
Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ile Chelsea'nin genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'de yeni tip koronavirüs tespit edildi. Fransa 1. ve 2. futbol liglerinde maçlar, askıya alındı.
50
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta oynanacak tüm karşılaşmalar ertelendi. İngiltere Premier Lig, 4 Nisan'a kadar ertelendi.
51
Hırvatistan'da tüm futbol maçları 31 Mart'a kadar askıya alındı. Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında oynanacak maçlar da ertelendi.
52
Litvanya Basketbol Federasyonu, 1. Basketbol Ligi'ni erken sonlandırarak, lider Zalgiris'i şampiyon ilan etti. Hafta sonu yapılacak Formula 1 Dünya Şampiyonası 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edildi. Bahreyn ve Vietnam etapları da ertelendi.
53
BİRÇOK ÜLKEDE İLK VAKALAR TESPİT EDİLDİ
Kosova, Gabon, Gine, Kenya, Etiyopya, Gana, Venezuela ve Kazakistan'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Venezuela, salgın nedeniyle Avrupa ve Kolombiya'dan uçuşları bir ay süreyle durdurdu.
54
LİBYA'DA OKULLAR 2 HAFTA TATİL EDİLDİ
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronovirüse (Kovid - 19) karşı alınan önlemler kapsamında okulların 2 hafta tatil edildiğini duyurdu.
55
EL SALVADOR KOVİD-19 NEDENİYLE ULUSAL ACİL DURUM İLAN ETTİ
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.
56
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görünme ihtimaline karşı ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.
57
Bukele, "Ülkemize kaçak yollardan birinin girmesi durumunda derhal tutuklanacak. 200 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Sivil savunma ekipleri ülke genelinde kırmızı alarmda olacak. Şu anda bu tedbir abartılı gibi görünebilir fakat daha sonrası için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a rastlanan kişi sayısının 143’e yükseldiği belirtilirken, 143 vakadan 2’sinin durumunun ağır olduğu ifade edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, en az 2 bin 479 sağlık çalışanı dahil olmak üzere on binlerce kişi karantina altına alındı. Tel Aviv yönetimi, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmaları kararı almıştı.
59
İsrail'e gelen yabancıların, karantina altında kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren söz konusu uygulama, dün itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti. Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi ek önlem açıklayan İsrail hükümeti, kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikleri de yasaklamıştı.
60
TEHDİT BÜYÜYOR
İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 32 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Tribune de Geneve'de yer alan haberde, İsviçre'de ilk kez bu yaşta bir kişinin koronavirüsten öldüğüne dikkati çekildi.
61
İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı bin 1125'e, ölü sayısı 7'ye yükseldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças’ın eşinde koronavirüs tespit edildi.
62
Polonya’da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni katı önlemlerin hayata geçirileceği açıklandı. Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi itibarıyla 10 gün boyunca yabancıların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini, bu önlemin 20 veya 30 güne çıkartılabileceğini söyledi.
63
Morawiecki, iç tren ve uçak seferlerinin askıya alındığını, pazar günü itibariyle uluslararası uçak ve tren seferlerinin de durdurulduğunu dile getirdi. Sınır kapılarının yük taşımacılığı için açık tutulacağını kaydeden Morawiecki, 50 kişi ve üzeri katılımlı toplantıların iptal edileceğini, alışveriş saatlerinin sınırlandırılacağını, restoran, kafeterya, bar gibi gastronomi işletmelerinin belirli bir süre zarfınca kapatılacağını açıkladı.
64
DANİMARKA SINIRLARI KAPATIYOR
Danimarka'nın yarın yerel saatle 12.00'den itibaren sınırlarını kapatacağı belirtildi. Açıklamayı bir basın toplantısıyla duyuran Başbakan Mette Frederiksen, sınırları polislerin koruyacağını, askerlerin de onlara refakat edeceğini ve "iyi bir nedeni olmayan" kişilerin ülkeye giremeyeceğini belirtti.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Necef kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
66
Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 9'a yükselmiş olduğu ifade edildi. Irak'ta daha önce yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 olarak duyurulmuştu.
67
KUVEYT'TE HALKA "EVLERİNDE KALMALARI" ÇAĞRISI
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanlığı, virüsten korunma tedbirleri kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istedi. Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada Kuveyt'teki koronavirüs vaka sayısının 80'e yükseldiği duyurulmuştu.
68
URUGUAY'DA İLK VAKA
Uruguay Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye 3-6 Mart tarihlerinde İtalya'nın Milan kentinden gelen 4 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs taşıyan kişilerin sağlık durumunun stabil olduğu ve gözetim altında oldukları belirtildi.