Corona virüste son dakika: Bilim insanlarından ürküten uyarı: Aylar sonra fark edildi

Çin'de şu anda her gün onlarca yeni vaka tespit ediliyor ama yetkililerin sayıları gizlediği eleştirileri de var. Çin sağlık yetkilileri bu hafta hastalığın belirtilerini göstermeyen ama virüs taşıyanların sayılarını da istatistikleri kattı ve yeni vakaların yüzde 18-31'inin böyle olduğu düşünülüyor. Ulusal Sağlık Komisyonu Salı günü itibariyle 20 bin civarında kişinin muhtemel sessiz taşıyıcılar olarak gözlem altında tutulduğunu açıklamıştı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son konuşmaları da Çin'in şimdi salgınla mücadelede belirti göstermeyen koronavirüs taşıyıcılarına odaklanacağına işaret ediyor.