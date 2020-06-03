Corona virüste (koronavirüs) ikinci dalga bekleniyor mu? Bakan Koca açıkladı
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca normalleşme sürecine değinerek, "1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Planlı adımlarla ilerliyoruz." dedi. 'Corona virüste ikinci dalga bekleniyor mu?' sorusuyla ilgili de değerlendirmeleri paylaşan Koca, "İkinci dalga beklemiyoruz' dedi. İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları...
Corona virüs normalleşme süreci devam ederken, ikinci dalga iddialarıyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekerek, corona virüs salgınında ikinci dalga beklenmediğini ifade etti. İşte, ayrıntılar...
CORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.
BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI
Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının ise 4 bin 609 olduğunu açıkladı.
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