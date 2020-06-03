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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 20:44,

Corona virüste (koronavirüs) ikinci dalga bekleniyor mu? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca normalleşme sürecine değinerek, "1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Bu sürece normalleşme süreci diyoruz. Planlı adımlarla ilerliyoruz." dedi. 'Corona virüste ikinci dalga bekleniyor mu?' sorusuyla ilgili de değerlendirmeleri paylaşan Koca, "İkinci dalga beklemiyoruz' dedi. İşte, Bakan Koca'nın açıklamaları...

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Corona virüs normalleşme süreci devam ederken, ikinci dalga iddialarıyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekerek, corona virüs salgınında ikinci dalga beklenmediğini ifade etti. İşte, ayrıntılar...

2CORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU
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CORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

3BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI
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BAKAN KOCA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 867 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 166 bin 422, can kaybının ise 4 bin 609 olduğunu açıkladı.

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Koca, son 24 saatte 931 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 130 bin 852 olduğunu kaydetti.

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Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Koca, 3 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 52 bin 305 olurken, 867 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi vefat ederken, toplam can kaybı 4 bin 609'a yükseldi. Bugün 931 kişi iyileşti.

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