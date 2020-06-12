Corona virüste ikinci dalga olur mu? Diyarbakır'da koronavirüste 2. dalga endişesi!

2019 Aralık'ta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgınında Türkiye'de 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi. Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da hasta sayısının artmasıyla kentte ikinci dalga endişesi yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azalmaya başladığını ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek." dedi.