Corona virüste ikinci dalga olur mu? Diyarbakır'da koronavirüste 2. dalga endişesi!
Corona virüste ikinci dalga olur mu? Yeni normalleşme süreci devam ederken corona virüste ikinci dalga endişesi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde maske takma zorunluluğunun getirildiği Diyarbakır’da son 10 günde 350 kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaklaşık 550 kişinin ise evlerinde karantinada tutulduğu öğrenildi. Diyarbakır'daki vaka artışının ardından ikinci dalga iddiaları gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci dalga gündemiyle ilgili yaptığı değerlendirmede maske ve sosyal mesafe konusunun altını çizdi. İşte, ayrıntılar.
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2019 Aralık'ta Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs salgınında Türkiye'de 1 Haziran itibari ile yeni normalleşme sürecine girildi. Yeni normalleşme süreci devam ederken Diyarbakır'da hasta sayısının artmasıyla kentte ikinci dalga endişesi yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azalmaya başladığını ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek." dedi.
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CORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayılarının azalmaya başladığını ancak Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kısmi bir artışın olduğunu söyledi.
Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunmuştu. "Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." demişti.
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 'İKİNCİ DALGA' UYARISI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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BEE'O UP'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Kalabalık ortamlara girilmemesini öneriyorum. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaşı kaynağıdır." ifadelerini kullandı.
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Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi yaşanmaya başladı. Daha önce günde 3-5 arasında olan vaka sayısı son günlerde hızla arttı. Son 10 gün içinde 350 yeni vaka hastaneye yatırılırken, 550 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Kent genelinde birçok bölgede vatandaşlar maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket etmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca önceki günden itibaren maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağın başlaması ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Artan vaka nedeni ile vatandaşlar paniğe kapıldı.