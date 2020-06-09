Corona virüste ikinci dalga korkusu - Türkiye'de 2. dalga olur mu?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Koca, "Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.