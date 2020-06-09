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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 16:10,

Corona virüste ikinci dalga korkusu - Türkiye'de 2. dalga olur mu?

Uzmanlar, yeni tip corona virüs salgınının, dünya genelinde alınan tedbirlere uyulmaması ve kontrol altına alındığı düşüncesiyle önlemlerin kısmi olarak gevşetilmesi halinde ikinci dalgasının yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Çin'de ağustos ayında ikinci bir Kovid-19 salgını görülebileceği öngörüler arasında. Türkiye'de de ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Peki, vaka sayılarının düştüğü Türkiye'de 2. dalga olur mu? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2. dalga sorularına verdiği yanıt.

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İlk kez Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da görülen ve kısa sürede neredeyse tüm ülkelere yayılan Kovid-19'da vaka sayısı dünya genelinde milyonları aştı.

Bazı ülkelerde salgının kontrol altına alındığı gerekçesiyle sona erdirilmesi, tedbirlerin azaltılması ve ülke içi seyahatlere izin verilmesi, salgının ne zaman biteceği sorusuna yanıt arayanlarda, "ikinci dalga" endişesine yol açtı.

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Kovid-19'da "ikinci dalga" yaşanma ihtimalini değerlendiren uzmanlar, salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesinin, henüz ortaya çıkmamış "sessiz enfeksiyonların" topluma yayılmasına neden olabileceğini, bu nedenle dünya genelindeki tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini vurguladı.

3Sağlık Bakanı Kocadan ikinci dalga açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca'dan ikinci dalga açıklaması

Corona virüs normalleşme süreci devam ederken, ikinci dalga iddialarıyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Koca, "Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

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