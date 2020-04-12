Corona virüste heyecanlandıran gelişme! Bilim insanları aşı ve ilaç için tarih verdi!
Dünyayı etkisi altına alan corona virüste son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Çinli bilim insanları yaptıkları araştırmada virüsün insanlar üstünde yıkıcı etkiler bıraktığını ortaya çıkardı. ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geride bıraktı. İtalya'da mafya örgütleri hakkında uyarı geldi. İngiliz bilim insanı aşı için tarih verdi. Öte yandan corona virüse karşı geliştirilen ilaçla ilgili flaş gelişme...
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüste vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor...
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SON RAKAMLAR
Corona virüste vaka sayısı 1 milyon 754 bini aştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 107 bin 520'ye çıktı. Öte yandan 395 bin 418 hasta iyileşti.
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FRANSA'DA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı. Virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 114 artışla 93 bin 790 olduğunu belirten Salomon, bakımevlerinde enfekte kişi sayısının 35 bin 864'e yükselmesiyle toplam vaka sayısının 129 bin 654'e ulaştığını söyledi.
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Salomon, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 883'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 120 kişinin hastanede tedavi gördüğünü, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1527 artarak 26 bin 391'e çıktığını ifade etti.
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BAKIMEVLERİNDE CAN KAYBI 4 BİN 889'A ULAŞTI
Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 353 ve bakımevlerinde 290 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Salomon, hayatını kaybedenlerin sayısının hastanelerde 8 bin 943'e ve bakımevlerinde 4 bin 889'a ulaşmasıyla toplam can kaybının 13 bin 832 olduğunu duyurdu. Salomon, yaşamını yitirenlerin 18'inin Fransa'nın deniz aşırı topraklarında gerçekleştiğini söyledi.
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Gelecek haftalarda evde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bir çalışma yapacaklarını ifade eden Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında düşüş yaşandığını kaydetti. Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ve vakanın görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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İŞSİZ KALANLARIN SAYISI 8 MİLYON
Öte yandan Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede virüs nedeniyle işsiz kalanların sayısının 8 milyona yükseldiğini belirtti. İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini devletten işsizlik maaşı olarak alacak.
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İTALYA'DA AĞIR BİLANÇO
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 100 bin 269’a çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 152 bin 271’e ulaştığını belirtti. Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 79’luk artışla 32 bin 534’e çıktığını ifade etti.
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Ölü sayısının son 24 saatte 619 kişi artarak, 19 bin 468’e yükseldiğini bildiren Borrelli, bugün 1996 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 1396, Perşembe 1615, Çarşamba 1195, Salı 880, Pazartesi 1941 olarak ölçülmüştü. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının düne göre 116 kişi daha azalarak, 3 bin 381’e gerilediğini bildiren Borrelli, ülke genelinde bugüne kadar, 963 bin 473 test yapıldığı aktardı.
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HUZUREVLERİNDEKİ ÖLÜMLERE SORUŞTURMA
Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, Milano ve çevresindeki huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarından gelen şikayetler doğrultusunda soruşturmalar açıyor. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, son olarak kentte, Pio Albergo Trivulzio isimli huzurevindeki Kovid-19 kaynaklı ölümler araştırılıyor.
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Milano Cumhuriyet Başsavcılığının, Pio Albergo Trivulzio’nın genel müdürü Giuseppe Calicchio hakkında salgına karşı önlem almamak, 100’ü aşkın kişinin ölümüne yol açmaktan soruşturma açtığı belirtildi. Milano'da daha önce de Medigilia huzurevine, 60 kadar yaşlının Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma açılmıştı.
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ABD DÜNYADA İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi. ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.
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ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor. ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.
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DSÖ'DEN BELARUS'A ÇAĞRI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi Patrick O’Conor, Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunun endişe verici olduğunu belirterek, "Ülkede tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptalini tavsiye ediyoruz." dedi.
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DSÖ temsilcisi O’Conor, Belarus’ta Kovid-19 durumunun endişe verici olduğunu söyledi. Vakaların arttığına dikkati çeken O’Conor, ülkede ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. O’Conor, "Tüm spor ve kültür etkinliklerinin iptal edilmesini tavsiye ediyoruz. Belarus’ta düzenlenen etkinlikler Avrupa'yı ve tüm dünyayı etkiliyor." dedi.
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AVRASYA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 VAKALARI ARTIYOR
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 122 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 1560’a ulaştığı belirtildi. Ölü sayısı 1 artarak 30'a çıkarken, 19 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 75'e ulaştı.
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UKRAYNA ORDUSUNDA VAKA SAYISI 10’A ÇIKTI
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, orduda vaka sayısının 3 artarak 10’a yükseldiğini bildirdi. Başbakan Denis Şmıgal, son iki haftada 50 bin kişinin işsiz kaldığını aktardı. Vaka sayısının 2 bin 511 olarak açıklandığı Ukrayna'da 79 kişi iyileşmiş, 73 kişi de hayatını kaybetmişti.
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RUSYA’DA MÜFTÜ HAYATINI KAYBETTİ
Rus Haber Ajansı Ria’nın haberine göre, Rusya’nın İnguşetya kenti müftüsü 64 yaşındaki Abdurrahman Martazanov Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Başkent Moskova'ya girişlerde nöbet tutan polislerin yolcuların şehre giriş nedenini sorgulamaya başladığı öğrenildi. Rusya'da salgın nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmiş, 13 bin 584 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.
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AZERBAYCAN'DA ÖLÜ SAYI 11'E ÇIKTI
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahı'ndan yapılan açıklamada, vaka sayısının 67 artışla 1058'e ulaştığı, bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 11'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada, 41 kişinin daha iyileştiği ifade edildi. Böylece sağlığına kavuşanların sayısı 200'e ulaştı. 847 hastanın tedavisi sürüyor.
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KAZAKİSTAN'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 81 OLDU
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 13 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığın kavuşanların sayısı 81 oldu. 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 859 olarak açıklanmıştı. Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, 15 Nisan'a kadar ilan edilen olağanüstü hal ile ilgili, "Kovid-19 vakalarıyla temas eden son kişiyi belirleyene kadar karantinaya son vermeyeceğiz." dedi. Hükümetin, virüs bulaşan 51 sağlık personeliyle ilgili inceleme başlattığı, onlara maaş dışında 2 bin 500 dolar ödeme yapıldığı bildirildi. Doktorların salgın nedeniyle ölmesi durumunda ailelerine 13 bin dolar ödenmesi kararlaştırıldı. Kırgız Telekom Şirketi, abonelerine ücretsiz iletişim hizmeti vermeye başladı. 339 vakanın tespit edildiği Kırgızistan'da, 44 kişi iyileşmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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ÖZBEKİSTAN'DA 35 YENİ VAKA
Özbekistan Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 35 artarak 729'a ulaştığını duyurdu. Ülkede salgın nedeniyle 3 kişi ölmüş, 42 kişi iyileşmişti.
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"BU SALGIN İNSANLIĞIMIZIN SINAVIDIR"
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi. Kovid-19 salgınının bir savaş olmadığını vurgulayan Steinmeier "Milletler ve askerler karşı karşıya gelmiyor. Bilakis bu bizim insanlığımızın sınavıdır. Bu, bireydeki en iyisinin ve en kötüsünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Birbirimize içimizdeki en iyisini gösterelim." ifadelerini kullandı.
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Komşuları güçlü ve sağlıklı olmadığında Almanya’nın da bu krizden güçlü ve sağlıklı çıkamayacağı uyarısında bulunan Steinmeier, iki Almanya’nın birleşmesinden 30 yıl, İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden de 75 yıl sonra Almanya'nın diğer ülkelerle dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.
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Steinmeier, salgının insanların ne kadar savunmasız olduğunu da gösterdiğine işaret ederek şunları kaydetti: “Belki uzun bir süre yaralanmayacağımıza, her şeyin daha hızlı olacağına, daha yukarıya ve daha ileriye gideceğine inandık. Ancak bu bir yanılgıydı. Ancak bu kriz ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Bunun üzerine bir şeyler inşa edebiliriz.”
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KORONAVİRÜS SİNİR SİSTEMİNE DE ZARAR VEREBİLİYOR
Çinli bilim insanlarının Covid-19 hastaları üzerinde yaptığı araştırmaya göre virüs insanların sinir sistemine de zarar verebiliyor.
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Yeni tip koronavirüsün sadece ateş, öksürük ve solunum yolu şikayetleriyle ortaya çıkmadığı, aynı zamanda nörolojik semptromlara da yol açabildiği açıklandı. Virüsün ilk ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı Vuhan'daki Çinli bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları "JAMA Neurolog" adlı tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre koronavirüse yakalananan 214 hastanın üçte birinin sinir sistemi zarar gördü. Bu hastaların en çok dile getirdiği şikayetler baş dönmesi, baş ağrısı ve koku ve tat alma kaybı.
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Basında geçen günlerde sık sık COVID-19 hastalarının tat ve koku almadıkları yönünde haberler yer almıştı. Regensburg Üniversitesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Bernd Salzberger yaptığı açıklamada, bu semptomların beynin de hastalıktan etkilendiğini ortaya koyduğunu belirtiyor. Ancak Salzberger, "Koronavirüs hastalarının beyinleri üzerinde yapılmış çok az araştırma var. Bu konuda henüz tam olarak emin değiliz" diye konuşuyor.
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SARS ve MERS gibi koronavirüs ailesinden gelen hastalıkların sinir sistemine zarar verebildiği biliniyordu. Her iki hastalıkta da virüsün burun boşluğundaki koku alma sinirleri üzerinden beyne ulaşabildiği deneysel olarak kanıtlanmıştı.
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SOLUNUM DURMASININ NEDENİ NÖROLOJİK HASAR MI?
Şimdi COVID-19'a yakalanan bazı hastalarda rastlanan solunum durmasının, solunum, yutkunma ve kalp ritminin düzenlenmesi gibi önemli beyin fonksiyonlarının gerçekleştiği beyin sapındaki nörolojik bir hasarın sonucu olup olmadığı tartışılıyor.
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Vuhan'da koronavirüs hastaları üzerinde araştırma yapan bilim insanları doktorlara şu tavsiyeyi yapıyor: "Doktorlar gecikmiş ya da yanlış bir tanı koymaktan kaçınmak ve hastalığın yayılmasının önüne geçmek için nörolojik semptomları olan hastalarda COVID-19 hastalığını da göz önünde bulundurmalı."
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İTALYA'DA MAFYA UYARISI
İtalya'da mafya örgütlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor.
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Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve "Gomorrah" kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, "Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar" dedi.
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Geçen hafta içinde, İtalya'daki Yabancı Basın Derneği'ne New York'tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin salgın döneminden nasıl faydalandığını şöyle açıkladı: "Organize suç örgütleri şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Buradaki strateji şu: Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak."
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Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, "Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…" diye anlattı.
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AŞI EYLÜL'DE HAZIR OLABİLİR'
İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.
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Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti.
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Times, Sarah Gilbert'ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu. Gazete Gilbert'in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.
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Koronavirüs aşısı, geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebilir.
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"İLAÇ İÇİN BU YIL RUHSAT ALINABİLİR"
Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) yeni tip koronavirüse karşı ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı.
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Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich yeni tip koronavirüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların sonuçlarının birkaç hafta içinde kendilerine ulaşacağını açıkladı. Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesine konuşan Broich, COVID-19'a karşı etkili bir ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu belirtti.
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Yeni tip koronavirüse karşı yapılan çok sayıda klinik araştırması olduğuna işaret eden Broich, "Ancak şu ana dek hastalığa karşı yeterince etkili olduğu kanıtlanan bir ilaç yok" dedi.
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Koronavirüs ve virüsün yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı bir aşı da bulunamadığını söyleyen Broich, bu nedenle hali hazırda kullanılan başka ilaçların işe yarayıp yaramadığının araştırıldığını hatırlattı.
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Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı çok sayıda klinik araştırması yürütülüyor. Krizin başlamasından bu yana enstitüye ilaç araştırması için çok sayıda başvurunun yapıldığını söyleyen Broich, "Güvenilir ilaçların COVID-19 hastaları için uygunluğunun araştırılması" için sekiz klinik araştırmasına izin verildiğini belirtti. Broich, normal koşullarda böylesi başvurulara yanıtın haftalar ve aylar aldığını ancak şimdi bir ya da iki gün içinde izin verildiğini kaydetti.
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Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir deneniyor. Remdesivir Ebola tedavisinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, yeni tip koronavirüse karşı başarı şansı en yüksek görülen adaylardan biri. Resmi olarak Remdesivir yeni tip koronavirüse karşı henüz ruhsat almamış olmasına rağmen, 3 Nisan'da ağır koronavirüs hastalarının klinik araştırmalar dışında hastanede Remdesivir'le tedavi edilmesine izin verilmişti.