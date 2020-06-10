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GeriGündem Corona virüste 2. dalga olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgında ikinci dalga açıklaması
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 23:30,

Corona virüste 2. dalga olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgında ikinci dalga açıklaması

Corona virüste ikinci dalga olur mu? Normalleşme adımlarının üçüncü kademesi bu hafta yapılan açıklamalarla belli oldu. Yeni tip koronavirüste önlemler ve tedbirler devam ederken, dikkatli olunmaması durumunda uzmanlar ikinci dalga konusunda uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ikinci dalga gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak hijyen konusuna dikkat çekti. İşte, ayrıntılar.

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Diyarbakır'da koronavirüs tanısı konulan hasta sayısı arttı, kentte ikinci dalga gelir mi korkusu yaşanmaya başladı. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle Diyarbakır'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu. Koronavirüs gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hijyen kurallarına dikkat çekerek, corona virüs salgınında ikinci dalga beklenmediğini ifade etti.

2CORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU
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CORONA VİRÜSTE İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Maske ve 1,5 metre mesafe, birlikte uyulması gereken tedbirlerdir. İkisinden biri tek başına koruyucu olmayabilir." uyarısında bulunan Koca, "Mevcut şartlarda sizlerin, salgın ve tedbirler konusundaki ferasetini de dayanak kabul ederek diyebiliriz ki ikinci dalga beklemiyoruz." dedi.

3BİLİM KURULU ÜYESİNDEN İKİNCİ DALGA UYARISI
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BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 'İKİNCİ DALGA' UYARISI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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BEE'O UP'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, normalleşme sürecinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Kara, "Vaka sayısı ve ölümler azalmış olsa da tedbiri bırakırsak ilkinden daha da ağır bir tablonun ortaya çıkma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle el hijyenimize, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Kalabalık ortamlara girilmemesini öneriyorum. Özellikle yaz döneminde klimalar ve havuzlar birer bulaşı kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

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Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2,5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da tüketmeye devam edelim. Bunlar kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, sarımsak ve soğan gibi gıdalardır."

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