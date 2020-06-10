Corona virüste 2. dalga olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgında ikinci dalga açıklaması

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine işaret eden Kara, şunları kaydetti:



"Doğal ve dengeli beslenme, yeterli uyku, günde en az 2-2,5 litre su tüketimi ve hafif egzersizler bağışıklık sistemi için çok önemli. Bunların yanı sıra bağışıklığı doğal olarak desteklediğini bildiğimiz gıdaları da tüketmeye devam edelim. Bunlar kırmızı ve mor meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan açısından zengin propolis, arı sütü, polen, zencefil, zerdeçal, sarımsak ve soğan gibi gıdalardır."