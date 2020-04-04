Corona virüse yakalanmıştı... Oyuncu Cansın Çekili'den haber var!

YENİDEN TEST YAPILACAK Evdeki odasında kendisini karantinaya aldığını belirten oyuncu, “Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım. İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.