Corona virüse yakalanmıştı... Oyuncu Cansın Çekili'den haber var!
Cansın Çekili, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren genç oyuncu, hastalığın kötü evresini atlattığını ve evde karantina altında olduğunu söyledi.
“Mucize Doktor” ve “Çocuk” gibi ünlü dizilerde rol alan Cansın Çekili, koronavirüse yakalandı. 20 gündür bronşit ve alerji nedeniyle tedavi gören oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
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Hastalığa yakalandığını Instagram hesabının hikâye kısmından yaptığı paylaşımla duyuran Çekili, “20 gündür bronşit ve alerjiyle uğraştığımı zannederken geçen hafta hastanede yapılan test sonucum pozitif çıktı. Sağlık çalışanlarının himayesinde evime dönerek ilaç tedavisine başladım” diye konuştu.
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YENİDEN TEST YAPILACAK
Evdeki odasında kendisini karantinaya aldığını belirten oyuncu, “Sağlık ekibi her gün arayıp bilgi alıyor. Annem ve kardeşim yanıma geldi. İzolasyon çok önemli ve odamda kendimi karantinaya aldım. İlaç tedavim bitince yeniden test yapılacak. Şimdilik günü belli değil. Ama kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.
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Çikolatadan tat alamıyorum
Cansın Çekili hastalık sonrası tat ve koku duygusunu kaybettiğini anlattı: “Öksürmekten göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaç kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı, çünkü kokusunu alamıyorum. Sağlık çok önemli.”