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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 14:32, /

Corona virüse yakalanan ünlü şarkıcı anlattı: Hayatım boyunca başıma gelen en korkunç şeydi

Geçen hafta 3 yaşındaki oğluyla birlikte corona virüsün sebep olduğu Covid-19 hastalığına yakalandığını açıklayan ünlü şarkıcı Pink yaşadıklarını anlattı.

INSTAGRAM, BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

40 yaşındaki Pink, Ellen DeGeneres'in internet üzerinden yayınladığı sohbet programına konuk oldu. Aynı zamanda astım hastası da olan Pink hastalık sürecini "Hayatım boyunca yaşadığım en korkunç şeydi" diyerek özetledi.

2BİR MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

BİR MİLYON DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Bir süre önce hem kendisinin hem oğlunun iyileştiğini açıklayan Pink, corona virüsle mücadele eden hastanelere de 1 milyon dolar bağış yapmıştı.

3ÖNCE OĞLUM HASTALANDI

ÖNCE OĞLUM HASTALANDI

Gerçek adı Alecia Moore olan şarkıcı, yüzündeki dehşet ifadesiyle yaşadığı deneyimi anlattı: "Aslında her şey 3 yaşındaki Jameson ile başladı. O yaşta çocuklar her zaman hastadır. Fakat 14 Mart'ta oğlumun ateşi çıktı. 11 Mart'tan itibaren zaten karantinadaydık. Oğlumun ateşi çıktı ve her şey öyle başladı." 

4OĞLUMUN ATEŞİ HİÇ DÜŞMEDİ

OĞLUMUN ATEŞİ HİÇ DÜŞMEDİ

Pink, oğlunun her geçen gün farklı semptomlar gösterdiğini de anlattı: "Karnı ağrıdı, başı ağrıdı, ishal oldu, boğazı ağrıdı. Ama bu sırada ateşi hiç düşmedi" diye konuştu.

5ATEŞİM HİÇ YÜKSELMEDİ

ATEŞİM HİÇ YÜKSELMEDİ

Şarkıcı, oğlunun hastalandığı ilk günlerde kendisinin hiçbir semptom hissetmediğini belirtti. Mart'ın 18 ile 20'si arasında hissettiği boğaz ağrısının bir gece yarısı aniden yoğun bir astım atağına dönüştüğünü belirten Pink " Nefes alamıyordum. Neredeyse 30 yıldır kullanmadığım, nefes alma yardımcısı nebulizatöre ilk kez ihtiyaç duydum." Pink, bu süreçte hiç ateşinin yükselmediğini de sözlerine ekledi.

6AİLE DOKTORUNA BAŞVURDUK

AİLE DOKTORUNA BAŞVURDUK

Ünlü şarkıcı, daha önceki açıklamasında ilk olarak aile doktoruna başvurduklarını, sürecin onun tarafından yönetildiğini, kendilerine test yapıldığını ve pozitif çıktığını anlatmıştı.

7HERKES TEST YAPTIRABİLMELİ

HERKES TEST YAPTIRABİLMELİ

Pink, bu arada test konusundaki yetersizliklerden de söz etti. Ünlü şarkıcı "Ben test yaptırabildim siz yaptıramadınız diye kızgın olabilirsiniz. Ama bana kızmak hiçbir şeye yardımcı olmaz. Bu konuda herkesin aynı şansa yani test yaptırma olanağına sahip olabilmesi için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

8BU HASTALIK HERKESİ ETKİLİYOR

BU HASTALIK HERKESİ ETKİLİYOR

Gerçek adı Alecia Beth Moore olan şarkıcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bu hastalık ciddi ve gerçek. İnsanlar bu hastalığın yaşlı ve genç, sağlıklı ve sağlıksız, zengin ve yoksul herkesi etkilediğini bilmeliler" diye yazdı. 

9İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Carey Hart ile evi olan Pink, iki çocuk annesi.

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