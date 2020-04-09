Corona virüse yakalanan ünlü şarkıcı anlattı: Hayatım boyunca başıma gelen en korkunç şeydi

HERKES TEST YAPTIRABİLMELİ Pink, bu arada test konusundaki yetersizliklerden de söz etti. Ünlü şarkıcı "Ben test yaptırabildim siz yaptıramadınız diye kızgın olabilirsiniz. Ama bana kızmak hiçbir şeye yardımcı olmaz. Bu konuda herkesin aynı şansa yani test yaptırma olanağına sahip olabilmesi için birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.