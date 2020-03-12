MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCorona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a destek mesajı yağıyor
GeriMagazin Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a destek mesajı yağıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 13:03, /

Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a destek mesajı yağıyor

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını Hollywood'u da vurdu. Bir film çekimi için Avustralya'da bulunan Tom Hanks, hem kendisinin hem de eşi Rita Wilsom'ın corona virüs testi sonucunun "Pozitif" çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. O andan itibaren de ünlülerden Hanks ve Wilson'a destek mesajları yağdı.

BACKGRID USA, DEPO PHOTOS

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti. Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında. Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.

2

Hanks'in bu duyurusundan sonra Hollywood ünlüleri de Twitter ve sosyal medya hesaplarından Oscar ödüllü oyuncu ve eşine destek mesajları gönderdi. İşte o mesajlar.

3DUALARIM SİZİNLE

DUALARIM SİZİNLE

Bir dönem kendisi de bir tümör nedeniyle ağır bir operasyon geçiren Sheryl Crow, sosyal medya hesabından Tom Hanks ve Rita Wilson'a "Sizi düşünüyorum ve her ikiniz için de dua ediyorum. Umuyorum bunu alt edeceksiniz ve kısa sürede eve döneceksiniz. Sevgiler" yazdı.

4 DİKKATLİ OLUN

DİKKATLİ OLUN!

Reese Witherspoon "Lütfen dikkatli olun" yazdı.

5SEVGİLER GÖNDERİYORUM

SEVGİLER GÖNDERİYORUM

Oyuncu Jack Black, meslektaşına "Sevgiler gönderiyorum" mesajını yazdı.

6EVE DÖNMENİZİ DİLİYORUM

EVE DÖNMENİZİ DİLİYORUM

Angie Harmon, çiftin kısa sürede iyileşip eve dönmelerine ilişkin dileğini yazdı.

7YİNE İLK SEN OLDUN

YİNE İLK SEN OLDUN

Marlon Wayans ise şunları yazdı "Sen her zaman ilk oldun. İlk Emmy kazanan, ilk Oscar kazanan ilk corona virüse yakalanan ünlü. Çabuk iyileş kardeşim. Seni çok seviyorum. Senin için ve karın için dua ediyorum."

8TRUMP ELEŞTİRİSİ

TRUMP ELEŞTİRİSİ

Alyssa Milano'da sosyal medya hesabından çifte iyi dileklerini gönderdi. Milona, ABD Başkanı Trump'ın bu virüsü hafife aldığını belirterek eleştiride de bulundu.

9İYİ DİLEKLER

İYİ DİLEKLER

Natalie Portman da sosyal medya üzerinden Hanks ve eşine bir an önce iyileşmeleri dileklerini gönderdi. 

10

Hanks ve Wilson'ın oğlu Chet Hanks de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasına gösterilen bu destek için herkese teşekkür etti. Hanks, çiftin Avustralya'da iyi bir tedavi altında olduklarını söyledi. 

11
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi