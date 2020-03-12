Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a destek mesajı yağıyor
Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını Hollywood'u da vurdu. Bir film çekimi için Avustralya'da bulunan Tom Hanks, hem kendisinin hem de eşi Rita Wilsom'ın corona virüs testi sonucunun "Pozitif" çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. O andan itibaren de ünlülerden Hanks ve Wilson'a destek mesajları yağdı.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti. Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında. Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.
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Hanks'in bu duyurusundan sonra Hollywood ünlüleri de Twitter ve sosyal medya hesaplarından Oscar ödüllü oyuncu ve eşine destek mesajları gönderdi. İşte o mesajlar.
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DUALARIM SİZİNLE
Bir dönem kendisi de bir tümör nedeniyle ağır bir operasyon geçiren Sheryl Crow, sosyal medya hesabından Tom Hanks ve Rita Wilson'a "Sizi düşünüyorum ve her ikiniz için de dua ediyorum. Umuyorum bunu alt edeceksiniz ve kısa sürede eve döneceksiniz. Sevgiler" yazdı.
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DİKKATLİ OLUN!
Reese Witherspoon "Lütfen dikkatli olun" yazdı.
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SEVGİLER GÖNDERİYORUM
Oyuncu Jack Black, meslektaşına "Sevgiler gönderiyorum" mesajını yazdı.
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EVE DÖNMENİZİ DİLİYORUM
Angie Harmon, çiftin kısa sürede iyileşip eve dönmelerine ilişkin dileğini yazdı.
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YİNE İLK SEN OLDUN
Marlon Wayans ise şunları yazdı "Sen her zaman ilk oldun. İlk Emmy kazanan, ilk Oscar kazanan ilk corona virüse yakalanan ünlü. Çabuk iyileş kardeşim. Seni çok seviyorum. Senin için ve karın için dua ediyorum."
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TRUMP ELEŞTİRİSİ
Alyssa Milano'da sosyal medya hesabından çifte iyi dileklerini gönderdi. Milona, ABD Başkanı Trump'ın bu virüsü hafife aldığını belirterek eleştiride de bulundu.
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İYİ DİLEKLER
Natalie Portman da sosyal medya üzerinden Hanks ve eşine bir an önce iyileşmeleri dileklerini gönderdi.
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Hanks ve Wilson'ın oğlu Chet Hanks de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anne ve babasına gösterilen bu destek için herkese teşekkür etti. Hanks, çiftin Avustralya'da iyi bir tedavi altında olduklarını söyledi.