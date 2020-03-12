Corona virüse yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a destek mesajı yağıyor

DUALARIM SİZİNLE Bir dönem kendisi de bir tümör nedeniyle ağır bir operasyon geçiren Sheryl Crow, sosyal medya hesabından Tom Hanks ve Rita Wilson'a "Sizi düşünüyorum ve her ikiniz için de dua ediyorum. Umuyorum bunu alt edeceksiniz ve kısa sürede eve döneceksiniz. Sevgiler" yazdı.